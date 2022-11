FORSVANT ETTER FEST: Det er gjort mange søk etter Trine Frantzen siden hun forsvant i 2004, uten resultat.

Trine Frantzen-saken: Håper på svar i gammel krimgåte

Politiet i Bergen skal gjøre nye avhør i håp om å finne levninger etter Trine Frantzen.

Trine Frantzen (31) forsvant sporløst etter en fest på Øvsttun i Bergen i mai 2004. Det er aldri funnet noe lik, og politiet er usikre på hvor det eventuelle åstedet er. Likevel gjenåpner politiet i Bergen deler av drapsetterforskningen.

18 år etter at bergenskvinnen forsvant er det nemlig stor optimisme i politiet om å gjøre nye funn i den mye omtalte krimgåten.

Politiinspektør i Bergen, Tore Salvesen, har stor tro på at det finnes folk som vet hva som skjedde tilbake i 2004.

– For oss er det om og gjøre å få avdekket hvem det er og få dem i tale. Jeg er optimistisk, sier han.

NESTE ÅR: Tore Salvesen tror at de gjenåpner Trine Frantzen-saken i starten av 2023. Først skal de prioritere saker som har skjedd i nåtid, forteller han.

Politiinspektøren forteller hva som er politiets mål i saken:

– Vi håper at dette arbeidet skal føre til at vi finner levninger etter Trine Frantzen, sånn at vi kan gi de pårørende et svar. Og så vil det selvfølgelig være viktig for oss å finne ut hva som skjedde, og eventuelt hvem som har hatt noe med hennes dødsfall å gjøre.

I starten av oktober hadde politiet i Bergen et møte med gruppen i Kripos som jobber med alvorlige og uoppklarte saker: Cold Case. De har vurdert saken, skrevet et internt notat og anbefaler bergenspolitiet å gjennomføre flere taktiske etterforskningsskritt, forteller Salvesen.

– De kom egentlig frem til samme konklusjon som oss, at det er mest sannsynlig at hun har blitt utsatt for en straffbar handling av en eller flere personer som hun kjente, sier han.

JULEBORD MED JENTENE: Trine Frantzen var kledd i rosa kjole da hun var på julebord med søsteren Mona Sørensen (i grønn kjole) og en venninnegjeng.

Politiinspektøren ønsker ikke å gå i detalj om hvordan de skal jobbe med saken, men sier at det kan bli avhørt folk som ikke er avhørt tidligere, og folk som de har snakket med før, men som de ønsker å snakke med igjen med bakgrunn i nye hypoteser.

Kan unngå straffeforfølgelse

VGs krimkommentator, Øystein Milli, mener det finnes fordeler med at det nærmer seg 19 år siden Trine Frantzen forsvant og trolig ble utsatt for en kriminell handling.

Personer som for eksempel har bidratt til å skjule spor vil som hovedregel unngå straffeforfølgelse i dag, fordi motarbeidelse av en etterforskning har en foreldelsesfrist på ti år.

Drap og seksuallovbrudd mot mindreårige foreldes aldri.

Krimkommentator i VG og Krimpodden, Øystein Milli.

Det er ikke optimalt å etterforske en kriminalsak lenge etter en kriminell handling, påpeker Milli. Likevel er han, i likhet med politiet, optimistisk:

– Når det har gått så lang tid, så kan det ha skjedd endringer i livene til folk som gjør at de er mer villig til å snakke nå enn tidligere. Det kan for eksempel være at de har forlatt et miljø og en tankegang som gjorde at de holdt tilbake informasjon for noen år siden, sier Milli.

FESTLEILIGHETEN I BERGEN: Jørgen Frantzen står utenfor leiligheten der moren var på fest kvelden før hun forsvant i 2004.

Sønnen til Trine, Jørgen Frantzen (31) er glad for at politiet skal se på saken på nytt, men har lave forventninger til en oppklaring.

– Det er jo ikke lett når det er gått 18 år og hun var i et miljø der de fleste vitner er døde. Det gjør jo ting vanskelig.

Trine Frantzen var rusmisbruker, og var en del av et miljø med dopbruk og salg. Hun mistet ansvaret for sønnen da Jørgen var et par år gammel. Likevel hadde de to en nær relasjon.

