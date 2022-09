Energikrisen: Kan fyre opp gasskraftverk i vinter

Hvis det må strakstiltak til for å hindre rasjonering av strøm i vinter, er et av de mulige tiltakene å legge til rette for gasskraftproduksjon på Mongstad.

Det sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i sin redegjørelse til Stortinget om strømkrisen.

– Dette er tiltak som kan settes i verk dersom sannsynligheten for rasjonering skulle bli høy.

Han understreker at rasjonering ikke er sannsynlig, men at regjeringen gjør alle alle nødvendige forberedelser for også de mer usannsynlige utfallene.

Gasskraftverket på Mongstad skulle etter planen stenges ned 30. august, men dette ble utsatt fordi kraftsituasjonen i Norge skulle utredes fram til 1. oktober.

Mandag legger regjeringen fram sin plan for å motvirke energikrisen og skyhøye strømpriser, i en redegjørelse fra energiministeren. Redegjørelsen kommer etter at regjeringen fredag la regjeringen frem sin nye strømstøttepakke for næringslivet.

Over 90 forslag ligger på bordet når Stortinget mandag skal debattere strømkrisen. Ved møtets start la alle opposisjonspartiene frem forslag - og både Rødt og Frp krevde hastebehandling.

– Nytter ikke å vedta at vi har nok

I sin redegjørelse sier Aasland at det er få ting som kan hjelpe på kort sikt - og at man ikke bare kan vedta lavere pris, når problemet er mangel på kraft.

– På lang sikt er det bare tre tiltak som virkelig monner for å bedre situasjonen i den norske kraftforsyningen – mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energien vår, sier Aasland.

Aasland sier at regjeringen på kort sikt prioriterer å skjerme folk, organisasjoner og næringsliv for de høye prisene, ved å bruke 44 milliarder kroner gjennom 2022.

Han sier regjeringen vil fortsette å møte den krevende situasjonen med handling, men advarer samtidig mot for enkle løsninger - som han sier ikke finnes.

– Jeg vil advare mot løsninger som enkelte har kommet med der man vedtar en lav strømpris som løsning på en situasjon med lav magasinfylling og mangel på kraft i Europa. Når problemet er mangel på energi, så nytter det ikke å vedta at vi har nok.

Aasland lister opp følgende tiltak regjeringen har innført mot de galopperende strømprisene.

Info Regjeringens strømtiltak Kutt i elavgiften gjennom statsbudsjettet for 2022

Strømstøtteordningen for husholdningene, som ble økt til 90 prosent av prisen over 70 øre fra september.

Økt bostøtte, ekstra stipend til studenter og ordninger for idrettslag, frivillige organisasjoner og jordbruket

Obligatorisk rapporteringsordning for store vannkraftprodusenter og å be dem holde igjen på vannet.

De jobber med en ny styringsmekanisme som vil sørge for at mer vann

spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten av

kraft i slike tilfeller begrenses.

De jobber med et system som skal legge til rette for bedre og flere fastprisavtaler

Styrket Enova-innsats, og å gjøre det enklere for næringsbygg og borettslag å installere solcellepanel på taket.

De bruker opptil 10 milliarder av Statsnetts merinntekter for å forhindre økning av nettleie til strømkunder i Sør-Norge

Fredag la regjeringen frem en strømpakke for næringslivet med en kostnadsramme på ti milliarder kroner. Vis mer

ADVARER: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under redegjørelsen i Stortinget mandag ettermiddag.

– Klare tegn til overoppheting

Aasland sier at regjeringen har levert en rekke forslag som hjelper vanlige folk med strømregningene sine.

Samtidig advarer han mot å åpne statens pengesluser på fullt gap:

– Vi vil fortsette å treffe tiltak etter hvert som situasjonen krever det av oss, sier Aasland og legger til:

– Det er imidlertid avgjørende at disse balanseres opp mot situasjonen i norsk økonomi, hvor det er klare tegn til overoppheting. Det betyr at tiden for å bruke mer oljepenger for å løse utfordringer er over, vi må nå bruke mindre oljepenger, ellers vil det ramme vanlige folk og bedrifter i form av høyere priser og raskere renteøkning, sier han.

– Et angrep på Europa

Aasland sier vi lever i en tid med krig i Europa, der Putins krig har minst to dimensjoner: En brutal angrepskrig i Ukraina, og å bruke gassen som våpen mot Europa

– Russlands energiangrep på Europa har som mål å skape økonomisk uro og

splittelse med store følger for folk, arbeidsplasser og bedrifter. Dette har

bidratt til en energikrise med knapphet på energi. Flere land varsler at

rasjonering av energi til vinteren ikke kan utelukkes, sier han.

Han påpeker at rasjonering også har vært nevnt som en mulighet i Norge, selv om norske energimyndigheter vurderer sannsynligheten som lav.

– I likhet med Norge jobber EU og hvert enkelt land med løsninger som

skal avlaste folk, næringsliv og arbeidsplasser og bidra til tilpasning i en

situasjon med energiknapphet, sier Aasland.

– Selv med en storstilt utbygging av fornybar energi, vil Europa være helt avhengig av gass for å balansere kraftmarkedet og trygge kraftforsyningen.

Han viser til at EU-kommisjonen har startet å jobbe med flere nye tiltak for å håndtere den svært vanskelige energisituasjonen, blant annet et solidaritetsbidrag fra gassprodusenter med skyhøye inntekter.

– Slik vi vurderer det nå, vil ikke forslagene ha direkte virkninger på kraftsituasjonen i Norge.