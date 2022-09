TRENGER PENGENE: Rogalandskommunene som er hardt rammet av strømkrisen trenger de økte inntektene fra kraftselskapet Lyse selv, mener Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Ap-ordførere i «hemmelig» brev: − Uholdbar situasjon

STAVANGER (VG) Rogalandskommuner kan få rekordstort utbytte fra kraftselskapet Lyse. Nå frykter de at regjeringen skal ta mer av pengene.

– Staten får allerede veldig mye ekstra inntekter fra folk og bedrifter i vårt område i den situasjonen vi står i nå. Det er i vårt område innbyggere og næringsliv betaler klart mest, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til VG.

– I tillegg får kommunene i Rogaland større økning i strømutgifter på skoler, sykehjem, idrettsanlegg og så videre enn andre deler av landet, sier hun og fortsetter:

– Jeg kan ikke se for meg hvordan noen mener det er rettferdig at staten da skal hente ytterligere fra kommunenes mulige ekstrainntekter.

ENERGITOPP: Kari Nessa Nordtun er pekt ut til å lede Aps energiutvalg. Her sammen med Jonas Gahr Støre under valgkampen i 2019.

– Ekstreme inntekter

Nordtun er Ap-ordfører i Stavanger, og leder Arbeiderpartiets energiutvalg. Nå advarer hun Støre-regjeringen mot å hente inn mer penger til et historisk stramt statsbudsjett fra kraftselskapene som tjener mest på krisen.

For Lyse, som Norges tredje største kraftselskap, er nemlig eid av noen av de hardest rammede av strømkrisen: 14 kommuner sør i Rogaland, inkludert Stavanger, som eier 45,7 prosent.

Prissjokket og har også gitt enorme inntekter både for energiprodusentene og for staten. Første halvår av 2022 ble rekordgodt for Lyse, både i resultat for strømselskapet og i hvor mye skatt og avgifter de betalte.

HALVTOMT: Slik så Norges største kraftmagasin, Blåsjø, ut i starten av august. Lite regn og lav vannstand i magasinene er en av årsakene til strømkrisen. Den kunstige innsjøen ligger i Suldal og Hjelmeland i Rogaland og Bykle i Agder.

Nordtun understreker at Stavanger bruker sin del av utbyttet på velferdstjenester – og selskapet investerer tungt i mer fornybar energi.

– Lyse betaler allerede skatt på 60 prosent av vannkraftinntektene til staten, så fellesskapet over hele landet får ekstreme inntekter fra Lyse i dagens situasjon, sier Nordtun.

«Hemmelig» brev

VG kjenner til at Nordtun og fire andre Ap-ordførere i Lyses eierkommuner har sendt et brev til sitt eget parti. De andre er Stanley Wirak, ordfører i Sandnes; Odd Stangeland, ordfører i Egersund; Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal og Sigmund Rolfsen, ordfører i Klepp.

«Prisforskjellene har forsterket seg i august måned. Dette er på sikt en uholdbar situasjon for både næringsliv og innbyggere», skriver ordførerne.

Innbyggerne forventer at eierkommunene kompenserer for urimeligheten ved økt utbytte fra Lyse – og hvis staten henter mer i skatt fra kraftselskapet vil det «forringe mulighetene for å gjøre lokale tiltak», mener de.

«De siste dagene er vi blitt kjent med at regjeringen vurderer endringer i skattebyrden for norske kraftselskaper i statsbudsjettet for 2023», forklarer ordførerne i det partiinterne brevet.

STRØMKRISE: Statsminister Støre styrer et Norge preget av rekordhøye strømpriser. Her ved Sogn trafostasjon i januar i år.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke svart på VG spørsmål om dette stemmer eller om regjeringen kommer til å skatte kraftselskapene hardere. Se hans svar lenger ned i saken.

I august sa Støre til VG at det ikke er «urimelig» hvis de som tjener mest på krisene må bidra mer til fellesskapet.

– Det er deler av norsk økonomi som går veldig godt og har hatt store inntekter. Deler av det er knyttet til en ekstraordinær situasjon, og da er det grunnlag til å vurdere det på en nøktern måte, sa Støre.

ENERGI: Sør-Norge har dyre strømpriser og lav vannstand i magasinene.

Forventer å bli lyttet til

På spørsmål fra VG bekrefter Nordtun at kommunene har tatt kontakt med regjeringen.

– Når folk i disse 14 kommunene allerede betaler veldig mye for strømmen, så ber vi i hvert fall om en dialog hvis det vurderes i statsbudsjettet. Det forventer vi, sier hun til VG.

– Hjelper det i kampen om å bli gjenvalgt neste år hvis heller ikke pengene fra Lyse skal gå til Stavanger?

– Dette handler ikke om hvorvidt vi blir gjenvalgt, men at staten må legge til rette for at investeringer skal lønne seg for eierne, sier Nordtun og fortsetter:

– Lyse gjør store investeringer i infrastruktur som kommer hele landet til gode. Vi tar all risiko selv, da må vi også sitte igjen med deler av overskuddet selv.

– Å ta fra kommunene

Også Dagny Sunnanå Hausken (Sp), varaordfører i Stavanger, advarer sin egen regjering mot å hente mer penger fra Lyse.

– Det er å ta fra kommunene. Vi har bedt om et ekstraordinært utbytte fra Lyse i år, og en anbefaling på hvor mye vi kan ta ut. Kommunene må se hva vi har av økte utgifter, for det er heller ikke småtteri. Vi trenger også høyere inntekter, sier hun til VG.

Rogalandskommunene som eier Lyse trenger pengene selv, mener Hausken. Disse kommunene ligger i strømregionen Sørvest-Norge, som har vært aller hardest rammet av prissjokket.

– Lyse må også ha penger til å investere i ny infrastruktur når de skal oppgradere flere gamle kraftverk for å få større utbytte av det.

IKKE TILFREDS: Dagny Sunnanå Hausken (Sp), varaordfører i Stavanger.

Støre: Vent på statsbudsjettet

Statsminister Støre kommenterer saken i en SMS til VG:

– Grunnen til at vi har det så godt i Norge, er fordi vi har møtt utfordringer sammen. Trygge økonomisk styring er nå viktig for å beskytte vanlige folk mot økt rente, og for at de som har kommet i jobb det siste året skal få beholde jobben, skriver han og fortsetter:

– Vi må nå redusere den offentlige pengebruken, samtidig som vi har store regninger som må betales. Vi skal betale for økte utgifter til folketrygden, for strømstøtten til husholdningene, for flyktningene som søker trygghet hos oss, og nødvendig opprusting av eget forsvar. Hvordan dette vil fordele seg kommer vi tilbake til i statsbudsjettet.