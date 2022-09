STRØM-MØTE: Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør under Stortingets ekstraordinære møte om strømkrisen.

Dette er de 93 strømforslagene

Opposisjonspartiene legger frem over 90 forslag under dagens strømmøte på Stortinget. Her er en oversikt over alle forslagene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag redegjør olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om strømkrisen i Stortinget.

Regjeringen legger frem sin plan for å motvirke energikrisen og skyhøye strømpriser i redegjørelsen.

Men det er ikke bare olje- og energiministeren som stiller forberedt til møtet.

Over 90 forslag ligger på bordet når Stortinget mandag skal debattere strømkrisen. Ved møtets start la alle opposisjonspartiene frem forslag - og både Rødt og Frp krevde hastebehandling.

Her er en oversikt over alle forslagene.

Info SVs strømforslag (3): 1. Stortinget ber regjeringen sikre en bedre og mer rettferdig strømstøtte gjennom å: innføre en totrinns strømstøtte hvor husholdningene får dekket 100 % av strømprisen

over 50 øre/kwt for de første 1000 kwt de forbruker per måned, og 80 % støtte for de

neste 2000 kwt de bruker per måned. Stortinget ber om at denne modellen gjøres

gjeldende fra 1. september 2022 og at pengene for september etterbetales.

sikre at strømstøtten ikke stimulerer til sløsing ved at kunder med fastprisavtaler kan

tjene ekstra på å bruke mer strøm.

fremme nødvendige forslag for å sikre ekstra strømstøtte til studenter.

fremme forslag om egen strømstøtteordning i NAV som tar utgangspunkt

sosialtjenesteloven § 19, for å sikre at flere kan få hjelp til strømregningene

sørge for å heve grensene for rett til bostøtte slik at flere kommer inn i ordningen for

2023, og fremme nødvendige forslag for å sikre at alle med rett på bostøtte får utbetalt

ekstra strømstøtte.

sikre at støtteordningene for frivilligheten følger endringer i støtteordningen for

husholdningene, uten forbrukstak 2. Stortinget ber regjeringen energieffektivisere Norge gjennom å: innen utløpet av 2022, fremme forslag om en enøk-satsing som sikrer at flere kan

oppgradere hjemmene sine, eksempelvis gjennom lån og tilskudd fra Husbanken,

ordningen skal særlig hjelpe folk med dårlig råd.

innlemme nærvarmeanlegg som bruker varmepumpeteknologi i strømstøtteordningen

slik at anleggene mottar strømstøtte, på lik linje med husholdningene, for den strømmen

de må kjøpe for sin varmeproduksjon.

fremme forslag om en rettighetsbasert ordning for støtte til alle kjente enøktiltak for

alle husholdninger så raskt som mulig og senest innen utløpet av 2022.

fremme nødvendige forslag om støtteordninger for energieffektivisering som sikrer at

man også kan få støtte til enkelttiltak

sørge for alle har tilbud om gratis eller rimelig energirådgivning.

innføre ordninger for energieffektivisering for borettslag og sameier som tilsvarer

ordningene for selveide boliger, og snarest fremme eventuelle nødvendige forslag for å

oppnå dette.

utvikle en ordning for støtte til solcelleanlegg på takareal i landbruket og næringsbygg

gjennom Enova. 3. Stortinget ber regjeringen sikre kontroll på kraften, og innføre Norgespris på strøm, gjennom å: ta initiativ til reforhandling av avtalene som regulerer overføringskablene med mål om å

unngå prissmitte fra utlandet, og krafteksport utover det norske kraftoverskuddet. Norge

må sikres et betydelig politisk handlingsrom til å kunne regulere krafteksporten.

sørge for at det over tid ikke eksporteres mer kraft enn vårt nasjonale overskudd og sikre

at vi gjennom flerårsmagasinene har god nok forsyningssikkerhet.

utrede og komme med forslag til hvordan Norge kan selge overskuddskraften til utlandet,

uten at det europeiske kraftmarkedet setter prisen.

utrede og komme med forslag til en innføring av egne prispunkt rundt alle

mellomlandsforbindelser med mål om å hindre urimelig prissmitte. Prisen i dette punktet

skal automatisk økes med en faktor x, når prisen i det tilliggende prisområdet overstiger

en viss verdi.

legge frem forslag om økt beskatning på ekstraordinært høye inntekter i kraftselskapene,

i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

fremme forslag om å opprette et eget statlig organ som skal stå for salg av strøm til

husholdninger og næringsliv.

raskt fremme et forslag til hvordan vi kan prioritere konsesjoner til nytt stort

strømforbruk ut fra utslippsbesparelse, hensyn til natur, betydning for eksisterende og

nye arbeidsplasser, og fossilfri verdiskaping. Vis mer

SV, som regjeringen skal forhandle med, legger frem en rekke punkter i sine tre forslag.

De har tidligere krevde at støtten må vris, slik at den har større omfordelende effekt; altså at de som har minst, skal få noe mer enn i dag.

De vil ha en totrinns strømstøtte der husholdninger for dekket 100 prosent av strømprisen over 50 øre for de første 1000 kilowattimene, og deretter 80 prosent for de neste 2000.

Høyre stiller 21 forslag

Høyre og Frp foreslår henholdsvis åtte og 21 forslag under det ekstraordinære møtet.

Høyre sier at forslagene deres er umiddelbare tiltak mot energikrisen som de mener vil få ned strømprisene og øke kraftproduksjonen.

Blant de 21 forslagene er det flere forslag knyttet til solenergi, og krav om å heve grensen for kraftutbygging i vernede vassdrag.

Frp foreslår blant annet en makspris på strøm på 50 øre per kilowattime, slik de tidligere har tatt til orde for.

Info Høyres strømforslag (21): Stortinget ber regjeringen fastsette ambisiøse mål for installert solenergi på kort og mellomlang sikt, og utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak som gjør det mulig å realisere målene, og komme tilbake til Stortinget med mål og handlingsplan innen utgangen av 2022 Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig etablere en tidsbegrenset stønadsordning gjennom Enova for etablering av solenergianlegg på næringsbygg og næringsarealer innenfor rammen av deres mandat, som også omfatter installasjon av batterilagring der det er relevant. Stortinget ber regjeringen vurdere å unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt, med unntak for fredede og verneverdige bygg. Stortinget ber regjeringen vurdere et tidsbegrenset fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft. Stortinget ber regjeringen om å kartlegge hvilke statlige bygg og infrastruktur som egner seg for etablering av solenergi, og sørge for at staten så raskt som mulig etablerer solenergiproduksjon på statlige arealer der det er egnet. Stortinget ber regjeringen vurdere å fjerne fritaksgrensen på 500 kW for nettleie på strøm som deles som nabolagsstrøm. Stortinget ber regjeringen vurdere å øke effektgrensen for hvor stort et solenergianlegg kan være før konsesjonsplikt inntreffer. Stortinget ber regjeringen vurdere om strømkunder med egen solenergiproduksjon skal betale elavgift og moms på netto forbruk, fremfor brutto som i dag. Stortinget ber regjeringen vurdere om kalkulasjonsrenten som benyttes for å beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet for småkraft, vannkraft og solkraft i konsesjonsprosesser er satt på riktig nivå, i tråd med Finansdepartementets rundskriv r-109. Stortinget ber regjeringen heve grensen for kraftutbygging i vernede vassdrag fra 1 MW til opp mot 10 MW så lenge dette ikke svekker verneverdiene, slik at produksjonen er styrt av de reelle virkningene på verneverdiene og at småkraften kan ha større flomdempende effekt. Stortinget ber regjeringen gjøre tilgjengelig den digitale kartleggingen av restpotensialet for småkraft gjort av NVE for å bedre tilgangen på informasjon om potensielle småkraftprosjekter. Stortinget ber regjeringen sikre raskere konsesjonsbehandling fra NVE av kraftproduksjon som kan være på plass i løpet av høsten 2022 eller i 2023, som småkraft, vannkraft og solkraftanlegg. Stortinget ber regjeringen kartlegge og gjennomføre energieffektiviseringstiltak i statlige bygg. Stortinget ber regjeringen vurdere, i lys av den aktuelle strømsituasjon, å gi Enova et tilleggsmandat om å bidra til å styrke forsyningssikkerheten ved å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering og fleksibel og effektiv energi- og effektbruk gjennom målrettede tiltak for bedrifter og husholdninger. Stortinget ber regjeringen, gjennom Enova, vurdere å opprette en midlertidig låneordning med fast, lav rente for husholdninger med lav inntekt som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante ENØK-tiltak. Det bør vurderes om deler av lånet gjøres om til støtte når tiltaket er gjennomført. Stortinget ber regjeringen følge opp innføringen av krav om spillvarmeutnyttelse fra industrianlegg, og fremlegge en konkret plan innen 2022 for hvordan dette skal realiseres for anlegg med stort varmetap. Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere et kompetanseprogram for håndverkere som skal bistå boligeiere med energieffektiviseringstiltak, og lage en veileder for næringslivet og frivillige organisasjoner om muligheter for energieffektivisering og strømsparing, herunder hvilke støtteordninger som finnes. Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak som på kort sikt kan redusere saks- og konsesjonsbehandlingstiden betydelig, og innføre hurtigspor for enkle saker og prioriterte prosjekter innen nett og produksjon. Stortinget ber regjeringen påse at nettselskapene tar i bruk ny teknologi som øker utnyttelsen av eksisterende nettinfrastruktur, og at dette arbeidet prioriteres. Stortinget ber regjeringen komme med en konkret plan på hvordan flere ledd i konsesjonsprosessen kan kjøres parallelt, ikke sekvensielt, innen utgangen av 2022, med sikte på iverksettelse fra 1. juli 2023. Stortinget ber regjeringen vurdere om Statnett og de regionale nettselskapene bør få større anledning til å ta høyde for fremtidige behov når det gjøres investeringer i nettene. Vis mer

50 ØRE: FrP-leder Sylvi Listhaug la frem forslag om makspris for strøm på 50 øre.

Info Frps strømforslag (8): Stortinget ber regjeringen innføre en makspris for strøm på 0,50 kr pr. kWt inkl. mva. Dette gjøres gjeldende for alle, både husholdninger, fritidseiendom, frivilligheten og næringsliv fra 1. september 2022. Strømstøtten settes da til 100 prosent over 50 øre. Strømstøtten varer fram til strømprisene er normalisert igjen. (Strømstøtten skal ikke gjelde for næringsliv og privatkunder med fastprisavtaler. De som har inngått vesentlig høyere fastprisavtaler kan eventuelt få støtte for mellomlegget mellom 50 øre og opp til deres avtalepris.) Stortinget ber regjeringen fjerne elavgiften fra 1. oktober 2022. Stortinget ber regjeringen umiddelbart vektlegge og prioritere nasjonal forsyningssikkerhet i system for utveksling av kraft mellom land, og etablere et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfylling er på en fyllingsgrad lavere enn normalt for sesongen, hvor også fremtidsprognosene for kraftproduksjon og kraftreserver i motpartland tas med i betraktningene. Stortinget ber regjeringen snarlig starte reforhandling av avtalene om strømkablene til Tyskland og England med de nevnte land. Regjeringen gis mandat til å si opp avtalen hvis ikke endringer som reduserer prissmitte og reduserer risikoen for kraftrasjonering innrømmes. Stortinget ber regjeringen umiddelbart utrede mulighetene for å innføre en avgift på eksportkraft. Avgiften skal brukes for å redusere innenlandske strømpriser og avgifter. Stortinget ber regjeringen stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel som et klimatiltak, med strøm fra land, og redusere utslippsmålet fra 50 til 40 prosent for norsk sokkel. Stortinget ber regjeringen opprettholde gasskraftverket på Mongstad, og vurdere om andre gasskraftverk i Norge kan brukes i en beredskapssituasjon, eller for å øke kraftproduksjon i anstrengte regioner. Stortinget ber regjeringen vurdere behov for anskaffelse av nye gasskraftverk for å styrke kraftberedskapen og komme tilbake til Stortinget før utgangen av oktober 2022. Vis mer

MDG vil ha gratis energirådgivning

MDG stiller også 21 forslag under dagens hastemøte. \ Noen av dem er gratis energirådgivning til husholdninger og bedrifter, en omfattende informasjonskampanje om energisparing.

Rødt stiller fem forslag, blant annet ønsker de en makspris på strøm. Denne settes til tre ganger konsesjonspris, det vil si om lag 35 øre/kWt, står det i forslaget.

Info MDGs strømforslag (21): Stortinget ber regjeringen sørge for at det raskest mulig etableres en ordning med gratis oppsøkende energirådgivning til husholdninger og bedrifter. Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova-avtalen oppdateres med et mål for energieffektivisering i eksisterende bygg. En oppdatert avtale må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave for Enova. Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjennomføres en omfattende nasjonal informasjonskampanje om muligheter for energisparing i husholdninger og yrkesbygg. Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» endres umiddelbart slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes. Stortinget ber regjeringen styrke støtten til energisparing og energiproduksjon ved å sørge for at Enova dekker inntil halve investeringskostnaden ved slike tiltak. Støtten skal utbetales forskuddsvis når det er mulig, og det skal tilbys gunstige låneordninger til de som trenger det for resten av investeringen. Stortinget ber regjeringen vurdere strakstiltak for å kutte energibruken i offentlige bygg og yrkesbygg i løpet det neste året, herunder påbud om energikartlegging og skifte til energieffektiv belysning, rask innfasing av varmepumper og forbedring av varmegjenvinning og ventilasjonssystemer. Stortinget ber regjeringen om å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger uten å finansiere dette ved å omdisponere midler fra Enova. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan eiere av næringsbygg kan gis et incentiv til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak gjennom høyere avskrivningssatser og melde tilbake til Stortinget raskest mulig. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med relevante bransjer for å identifisere tiltak som kan fjerne barrierer og flaskehalser som i dag bremser investeringer i solenergi og energisparing i norske bygg. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med kommunene om en midlertidig ordning der søknad om byggesak for energioppgradering gjøres gebyrfri. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å støtte energitiltak i leieboliger Stortinget ber regjeringen sørge for at Enovas støtteordninger for solenergi også er tilgjengelige for borettslag og sameier. Stortinget ber regjeringen legger fram en plan som sikrer at solenergipotensialet på alle næringsbygg blir optimalt utnyttet. Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for at alle nye statlige bygg skal utnytte solenergipotensialet maksimalt. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som sikrer at solenergipotensialet på alle eksisterende statlig eide bygg, blir optimalt utnyttet innen 2025. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som sikrer at solenergipotensialet på alle kommunalt og fylkeskommunalt eide bygg, for eksempel skoler, sykehjem og administrasjonsbygg, blir optimalt utnyttet innen 2030. Stortinget ber regjeringen snarest etablere en permanent tilskuddsordning for installasjon av solcelleanlegg på næringsbygg gjennom Enova. Stortinget ber regjeringen etablere en søknadsbasert ordning for investeringer i solenergi og energieffektivisering i offentlige bygg. Stortinget ber regjeringen om å raskest mulig effektuere vedtak 548, samt forslag 748 til og med 752 fra behandlingen av Energimeldingen (Innst. 446 S (2021–2022) jf. Meld. St. 36 (2020-2021): Stortinget ber regjeringen etablere en søknadsbasert ordning for investeringer i solenergi og energieffektivisering i offentlige bygg. Stortinget ber regjeringen pålegge alle offentlige bygg å etablere solenergiproduksjon eller grønne tak. Vis mer

Info Rødts strømforslag (5): Stortinget ber regjeringen sørge for at det innføres en makspris på strøm til alle kunder i Norge, gjennom pålegg for kraftprodusenter. Denne settes til tre ganger konsesjonspris, det vil si om lag 35 øre/kWt. Inntil nødvendige endringer av lov og/eller forskrift er på plass skal strømstønadsordningen forsterkes for månedlig forbruk inntil 3500 kWt med 100 % dekning når strømprisen er over 35 øre/kWt. Stortinget ber regjeringen stille umiddelbare krav til produsentene om å stanse kraftproduksjon til eksport fra magasiner som kan lagre vann til vinteren. Om det må gjøres lovendringer for å gjennomføre dette, bes regjeringen legge dette fram for Stortinget innen 3. oktober. Om nødvendig for å oppnå dette må regjeringen gå i forhandlinger om eksisterende avtaler som regulerer strømeksport. Stortinget ber regjeringen utrede en toprismodell gjennom avgifter på strøm. Regjeringen bes på bakgrunn av utredningen legge fram et forslag som tar hensyn til forbruk, energistandard, husstandens størrelse og geografi. Stortinget ber regjeringen inngå en tilleggsavtale med Enova SF med investering i energirådgivning, etterisolering, installering av varmepumper og solenergi hos private husholdninger. Stortinget ber regjeringen innføre et energispareprogram for offentlig sektor med tilbud om rådgivning og krav til jevnlig rapportering. Vis mer

MAKSPRIS: ødts Sofie Marhaug la frem partiets fem strømforslag under dagens møte.

Venstre stiller 10 forslag for å øke bruken av solenergi, i tillegg til 15 andre strømforslag. De vil ha krav om solceller på alle nye offentlige næringsbygg innen 2026, og ha krav om solceller på alle boligbygg innen 2029.

Krf foreslår en rekke strømtiltak rettet mot frivilligheten, som de mener er en glemt sektor i strømkrisen.

Blant annet foreslår de å gi hundre prosent kompensasjon over 50 øre per kilowattime til frivilligheten, slik de også foreslår til husholdninger.

Info Venstres strømforslag (25): Krav for å øke bruken av solenergi: Stortinget ber regjeringen som hovedregel innføre krav om solceller på alle nye offentlige og næringsbygg med gulvareal større enn 250 kvadratmeter innen 2026. Stortinget ber regjeringen som hovedregel innføre krav om solceller på alle eksisterende offentlige og kommersielle bygninger med nyttig gulvareal større enn 250 kvadratmeter innen 2027. Stortinget ber regjeringen som hovedregel innføre krav om solceller på alle nye boligbygg innen 2029. Stortinget fastsetter et mål om minimum 8 TWh installert solkraft innen 2030, og ber regjeringen komme til Stortinget med en plan for å nå dette målet innen 1. juni 2023. Stortinget ber regjeringen gi kommunene, gjennom plan- og bygningsloven, mulighet til å stille krav om solceller på alle nybygg fra 1. juni 2023. Stortinget ber regjeringen øke grensen for delingsanlegg for solceller til 4000 m², eller 1000 kWp. Stortinget ber regjeringen legge til rette for Enovastøtte til solceller i sameier og borettslag. Stortinget ber regjeringen legge til rette for Enovastøtte til batterier. Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7KWp. Stortinget ber regjeringen utrede om boliger med solcelleanlegg bør få månedlig nettoavregning for konsumert og produsert strøm. Andre forslag: Stortinget ber regjeringen øke bostøtten i områder med høye strømpriser, slik at lavinntektshusholdninger får hjelp til å håndtere regningene sine. Stortinget ber regjeringen øke stipendet til studenter med bostedsadresse i områder med høye strømpriser. Stortinget ber regjeringen videreføre og forsterke ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner. Stortinget ber regjeringen sørge for likebehandling av folkehøyskolene, slik at ikke noen folkehøyskoler faller utenfor strømstøtteordningen. Stortinget ber regjeringen legge til rette for en søknadsbasert kommunal støtteordning for mindre bedrifter med særlig høye strømkostnader i prisområdene i Sør-Norge. Stortinget ber regjeringen llegge til rette for en løsning der forbrukere kan bestille ENØK-tiltak som betales gjennom rentefrie lån eller tilskudd med samtidig utbetaling. Stortinget ber regjeringen sørge for at større nærvarmesentraler basert på bergvarme, sjøvarme eller energibrønner gis strømstøtte. Stortinget ber regjeringen fortsette opptrappingen i bevilgninger til Enova, minimum med samme prosentvis økning som i årene 2013–2021. Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova, i en midlertidig periode får i oppdrag å støtte moden teknologi som kutter energiforbruket til husholdningene og mindre bedrifter, som for eksempel varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kampanje for å øke folks bevissthet rundt eget strømforbruk og tiltak som kan gjennomføres for å redusere dette. Stortinget ber regjeringen sette et mål for reduksjon av strømbruk i de timene av døgnet med høyest forbruk, med 5 prosent. Stortinget ber regjeringen sette et mål og utarbeide en plan for en reduksjon i strømforbruket på minst 10 prosent innen 31. mars 2023. Stortinget ber regjeringen sette et mål om at gassforbruket reduseres med 15 prosent. Stortinget ber regjeringen innføre energisparingstiltak i offentlig sektor som har umiddelbar effekt på strømforbruket. Stortinget ber regjeringen pålegge nettselskapene ansvar for å tilby energirådgivning til husholdninger og mindre bedrifter. Vis mer

25 FORSLAG: Venstres Ola Elvestuen la frem hele 25 forslag under strømmøtet, 10 av dem handler om solenergi.