Mann siktet for nettovergrep mot 50 barn

En mann er siktet for nettovergrep mot 50 barn under 14 år. Han erkjenner alle forhold.

Saken oppdateres!

Sør-Øst politidistrikt har siden juni 2022 etterforsket en mann fra Drammensområdet for voldtekt av barn under 14 år over internett, opplyser de i en pressemelding.







Mannen har sittet pågrepet siden 28. juni 2022, og er siktet for flere tilfeller av voldtekt og grov voldtekt av barn under 14 år og forsøk på å få barn til å ha seksuell omgang med seg selv.

Fysisk voldtekt er likestilt med voldtekt på internett i straffeloven.

50 fornærmede

– Totalt er det snakk om 50 ulike fornærmede i saken. Gjennomsnittsalderen på barna er 10,7 år. De fornærmede barna er fra Norge, Sverige og Finland, sier politiadvokat Jeanette Skaare-Sivertsen.

Siktede har benyttet nettstedet Omegle for å gjennomføre handlingene.

Politiet har opplyst at mannen har erkjent alle forholdene og har vært samarbeidsvillig siden pågripelsen.

Kjent handlingsmønster

Skaare-Sivertsen sier at dette er en svært omfattende og alvorlig sak, men at den dessverre ikke er enestående.

Mannen skal ha utgitt seg for å være en mindreårig jente, som gjør seksuelle handlinger med seg selv. Slik har han fått barna til å gjøre seksuelle handlinger tilbake.

– Handlingsmønsteret er noe vi ser ofte, sier Skaare-Sivertsen i pressemeldingen.

– I de tilfellene han har fått til dette har han tatt skjermopptak og lagret de på sin datamaskin, sier politiadvokaten.

Darkweb-gruppen i Sør-Øst politidistrikt har gjennomgått omtrent 500 ulike skjermopptak og omtrent 115 timer med film for å identifisere barna og de straffbare handlingene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post