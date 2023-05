KØ: Mange venter på å få sjekke inn bagasje på Gardermoen.

Lyn og torden skaper bagasjeproblemer på Gardermoen

Det meldes om rundt 2000 personer som ikke får sendt bagasjen sin.

Lørdag ettermiddag gikk det et kraftig tordenvær over Gardermoen. Som følge av været fikk flyplassen et såkalt strømblunk, altså hvor strømmen forsvinner i et sekund.

Dermed må flyplassen starte alle systemer på nytt, og det skaper problemer for innsjekk av bagasje.

– Det blir nok noen forsinkelser og trafikken har nok hopet seg opp. Lørdag er forholdsvis rolige dager, det verste rushet er over, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Harald Kvam, til VG.

Rune Jensen skal til Rhodos, og er en av mange som venter på å sjekke inn.

– Alle bagasjebånd stoppet opp, og alle ble sendt til oversized-båndet. Det er mange passasjerer, et sted mellom 2000 til 3000, sier han til VG.

Ifølge Jensen har dette pågått i cirka en time.

– Det tok en halvtime fra alt sto stille til det kom en melding over høyttaler. Jeg stå i kø nå, og de har endelig åpnet et par flere innsjekkingsskranker.

Flyet til Jensen går 17.30.

Ifølge Kvam skal alt være oppe og gå veldig snart. Mesteparten av systemene skal være tilbake, mens bagasjeanlegget fortsatt er i ferd med å restartes.

– Noe usikkert når dette er oppe igjen, alle folkene våre er på saken.