SEIERSKVINNE: AUF-leder Astrid Hoem har lykkes i å få Ap med på AUF-politikk.

Stor AUF-seier: Vraker fraværsgrensen

FOLKETS HUS (VG) I kulissene har ungdomspartiet AUF sikret seg en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte: fraværsgrensen skal skrotes.

Kortversjonen AUF får gjennomslag på Aps landsmøte om å fjerne dagens fraværsgrensen i videregående skole.

Et nytt nasjonalt fraværsreglement skal erstatte dagens regler, og være mer fleksibelt og rettferdig for elever i videregående skole, forteller AUF-lederen.

Målet er at reglene skal være mindre byråkratiske og bidra til at flere fullfører videregående.

AUF har kjempet mot fraværsgrensen siden 2016 og får nå støtte fra partileder Jonas Gahr Støre. Vis mer

– Det betyr at høyresidens strenge fraværsgrense vil bli fjernet, og bli erstattet av et nytt, nasjonalt fraværsreglement, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

Ungdomspartiet kjemper hvert landsmøtet for å få med moderpartiet på ny politikk – og de har kjempet mot fraværsgrensen siden den ble innført.

– Nå blir det Aps politikk, sier en glad Hoem.

Forslaget må fortsatt vedtas formelt på landsmøtet. Men i Arbeiderpartiet løses stort sett det meste på bakrommet i redaksjonskomiteene – som i all hovedsak får sine enstemmige innstillinger vedtatt.

10 prosent ryker

Fraværsgrensen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016. Målet har vært å hindre skulking.

Regelen betyr at elever i videregående ikke får karakterer i et fag hvis de har mer enn 10 prosents fravær. Under coronapandemien ble det gitt mange unntak.

– Hvordan blir den nye ordningen?

– Det vet vi ikke ennå. Det aller viktigste for oss er at man fjerner den rigide Høyre-ordningen som har vart altfor lenge.

– Hva med Høyres ordning skal skrotes nå?

– Da ryker 10-prosenten. Det skal ikke være de samme rigide reglene. Vi får et fraværsreglement som har mer tillit til elevene og mer kunnskapsbasert, sier Hoem.

– Det å være borte i et par historietimer bør ikke presse deg ut av skolen eller gjøre at du ikke får karakter i et fag.

MED PÅ LAGET: De unge AUF har fått med seg de eldre generasjonene på å vrake fraværsgrensen. Her ved kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre.

Støtte fra Støre

Partileder Jonas Gahr Støre trakk også frem fraværsgrensen i sitt innlegg på landsmøtet fredag.

– Vi skal ikke ha høyresidas grense, sier Støre.

Han sier at det har vært flere urimelige utslag av dagens ordning.

– Jeg er opptatt av at vi har tydelige regler for tilstedeværelse og nærvær på skolen. Det skal vi også ha framover, sier Tonje Brenna.

Den kommende nestlederen har ledet komiteen som har jobbet med denne saken.

– Men å fjerne dagens fraværsgrense er naturlig, både i lys av endringene i opplæringsloven og at fastlegene sier klart og tydelig at dette kan lette deres arbeidsbyrde.

Som kunnskapsminister er det hun som skal få på plass den nye ordningen.

– Målet er at reglene være mindre rigide og byråkratiske, mer rettferdige for elevene og bidra til at flere fullfører videregående, sier Brenna.

Sneaky seier

AUF-leder Hoem sier at ungdomspartiet har kjempet mot fraværsgrensen på alle landsmøtene siden 2016 – og tapt frem til nå.

– Jeg var skuffa da, og glad nå.

– Det har vært en litt sneaky seier? Dere har ikke vært ute og ropt om dette, men tatt det i komiteen?

– Ja, av og til gjør vi det vi tror er strategisk smartert, for å si det sånn, sier Hoem og ler.

Mens AUF-lederen jubler, er Unge Høyre-leder Ola Svenneby mildt sagt ikke fornøyd:

– Først og fremst er det billig populisme, og umulig å forstå hva Ap mener i skolepolitikken. De er mot fraværsgrensen, men for et fraværsreglement, sier han til VG.

– Det virker ikke som om noen i Ap har tenkt en ny tanke i utdanningspolitikken på flere år, som ikke handler om reverseringer. Det taper norske elever på, sier Svenneby.