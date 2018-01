OMKOM: En person omkom ikveld i en frontkollisjon på E39 i Rogaland. Det skal ha vært glatt på stedet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Vanskelige veiforhold over store deler av landet

Publisert: 27.01.18 20:42

– Det blir å bruke fjellvettreglene, også når du sitter bak rattet, sier trafikkoperatør Tomas Eriksen hos Vegtrafikksentralen Øst.

Værskifte over store deler av Sør-Norge skaper problemer på veiene. På fjellet øker vinden og skaper problemer for de fleste fjellovergangene, mens i sør skaper glatte veier farlige situasjoner.

Mellom Øst- og Vestlandet er det kun E16 over Filefjell som er åpen nå. Det er kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet, Haukelifjellet og Hardanger. Hol-Aurland og Vikafjell er stengt.

Veien over Venabygdsfjellet vil bli stengt klokken 22 på grunn av mye snø og drivsnø.

Klokken 23 lørdag kveld ble i også E6 over Dovrefjell stengt på grunn av uvær.

OBS-varsel i vest

Det er meldt at vinden skal øke på i løpet av morgendagen, og det er sendt ut obs-varsel for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Flere av fjellovergangene som er åpne, kan bli stengt. De som skal over fjellet i natt og i morgen må belage seg på ventetid, advarer Vegtrafikksentralen.

– Ha godt med drivstoff på bilen, pakk ned ekstra mat og drikke. Bruk fjellvettreglene også når du sitter bak rattet, råder trafikkoperatør Tomas Eriksen.

Glatte veier i sør

Politiet melder flere steder i landet om ulykker i løpet av kvelden.

En person omkom på Kyllingstad i Rogaland i kveld etter en frontkollisjon mot en brøytebil. Ifølge politiet var det svært glatt på stedet.

Også i Agderfylkene og Telemark er det stedvis svært glatte veier. En blanding av regn, sludd og sne på kalde veier fører til vanskelige kjøreforhold. En bil kjørte av veien på E18 nær Brokelandsheia. En av de to personene i bilen er kjørt til sykehus, melder politiet.

– Rådet til de kjørende som er ute i dag er å vise hensyn og kjøre etter forholdene, sier Eriksen.

I Vestfold meldte politiet på Twitter at en bil hadde snurret og kjørt av veien på E18 ved Ås-Gilde. Fire personer var involvert og en kvinnelig passasjer, som hadde smerter i nakken, ble kjørt til Sykehuset i Vestfold for videre sjekk.

Politiet skriver at det er meget glatt.

Mye regn langs kysten

I Agder politidistrikt var det lørdag to ulykker, en i Eietunnelen på E39. Her ble fire personer kjørt til Flekkefjord sykehus for sjekk. Alle var ved bevissthet. Det var også en ulykke ved Brokelandsheia på E18. Her hadde en bil truffet en midtrabatt og snurret rundt. En person ble kjørt til sykehus.

– Det er veldig mye regn, iallefall langs kysten. Det kan være tendenser til slaps, men vi har ikke fått klager om glatte veier, sier operasjonsleder Miriam Stausland til VG.

I øst er elg det største problemet for de kjørende. Mellom Kongsvinger og Charlottenberg kjørte en bil på en elg tidligere i kveld. Veien er nå ryddet.

Utover lørdagskvelden har imidlertid snøværet skapt trafikkproblemer på Østlandet. Romerikes Blad melder at to biler havnet av veien i Ullensaker. Ingen personer ble skadd, og det var ikke mistanke om rus.

Også i Trondheim er det glatt. Politiet melder på Twitter at fire biler var involvert i et uhell på Møllenberg, men ingen personer ble skadet.