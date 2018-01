Høyre: – Vi har sviktet unge medlemmer

Publisert: 16.01.18 17:10

Både Høyre og Unge Høyre beklager håndteringen av varslene mot Kristian Tonning Riise. Nå tilbyr moderpartiet varslerne juridisk bistand for å vurdere sine opplevelser.

– Vi har sviktet. Det er det ingen tvil om. Det kommer jeg aldri til å få beklaget ofte nok eller dypt nok, sier fungerende leder Sandra Bruflot på tirsdagens pressekonferanse.

Hun lover bedring for ungdomspartiet, og at noe lignende aldri skal skje igjen.

– Hvis vi hadde visst hva som skjedde med Kristian Tonning Riises oppførsel, hadde vi handlet mye før. Jeg håper at folk som ikke har blitt hørt av meg før, tar kontakt med meg nå, sier en rørt Bruflot.

Bruflot har i lang tid jobbet med Riise, og frykter at hun har fått vite om informasjon som hun burde fulgt opp nærmere. Hun forteller at falske rykter om Riise før lederkampen i 2016 kan ha fått henne til å se en annen vei.

– Jeg er redd for at noen har sagt ifra til meg og at jeg ikke har tatt det på alvor. Jeg tror og håper ikke det, men hele denne saken har gjort meg i tvil, sier hun.

Ti varsler om Riise

Høyre har mottatt femten varsler siden onsdag. Ti av disse gjelder Riise, mens de resterende fem gjelder andre i Unge Høre og unge i Høyre.

– Vi har sviktet unge medlemmer, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Han sier flere av varslene er alvorlige, men vil ikke gå inn på om de rammes av straffeloven. Aarset sier imidlertid at Høyre tilbyr varslerne bistand for å vurdere dem juridisk.

Han forklarer at varslene ikke har blitt fulgt opp, blant annet fordi de ikke har blitt skrevet ned.

– Når det kommer til de vanskelige sakene så har vi ikke skrevet ting ned, sier generalsekretæren.

Skal få nye rutiner

Dette skal partiet nå få rutiner for.

Aarset brukte også anledningen til å takke varslerne for at de har stått frem.

– Vi skal nå kvitte oss med en ukultur. Unge Høyre skal være et sted folk har det bra, sier Bruflot

Hadde hun kjent detaljene tidligere hadde hun tatt affære, forteller hun.

– Dersom vi hadde visst det fulle omfanget av saken, så hadde Kristian vært ferdig som Unge Høyre-leder tidligere, sa en tydelig preget tidligere leder.

Saken omtalt i Aftenposten, om at den tidligere lederen skal ha hatt sex med en svært beruset 16-åring , sier Bruflot hun ikke kjente til før den ble omtalt her.

– Unnskyld

– 10 personer har hatt opplevelser som har vært ubehagelige, og tidvis alvorlige. Vi kan ikke gjøre annet enn å si unnskyld, sier Aarseth til VG etter pressekonferansen.

Han mener partiet burde tatt affære tidligere.

– Dette skulle vært tatt på alvor lenge før, da kunne en del hendelser vært avverget, men det skjedde ikke, og det er bare å beklage, sier Aarseth, som legger til at partiet tilbyr juridisk bistand til jentene som som har varslet, slik at de kan få vurdert sakene sine.

Tidligere på tirsdagen kom den foreløpig siste utviklingen i saken. Da sa Unge Høyres tidligere generalsekretær Christopher Wand til VG at han i 2014 varslet moderpartiet om varselet han selv hadde mottatt.

Uenige om varsel

– Jeg er helt sikker på at jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre om varselet muntlig, ansikt til ansikt på hans kontor. Dette gjorde jeg alltid når vanskelige saker kom på mitt bord. Det er dessuten også i henhold til varslingsrutinene i Unge Høyre som jeg var med på å lage, skrev han i en e-post.

På dette tidspunktet var Lars Arne Ryssdal generalsekretær i Høyre. Han mener han ikke har mottatt et slikt varsel.

Aarset sa under pressekonferansen tirsdag at det er umulig å si hvem av de to som har rett.

Beklaget

Wand kommer med uttalelsen like under en uke etter at Kristian Tonning Riise gikk av som leder i Unge Høyre.

Siden den gang har det kommet flere varsler om seksuell trakassering mot den tidligere Unge Høyre-lederen. I tillegg har det blitt avdekket at det også tidligere har kommet varsler, uten at de har blitt fulgt opp skikkelig.

– At tidligere varslinger ikke er fulgt opp på en skikkelig måte, er ikke godt nok. Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sa statsminister Erna Solberg fredag.