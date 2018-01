MILLIARD-SIGNATURGLEDE: Her signerer Jakob A. Stordalen (20) avtalen som overfører 8,36 milliarder kroner fra sin far, til seg selv. Og samme sum til sine søsken Emilie og Henrik (til høyre for sin far Petter). Foto: Magnus Sandberg

Petter Stordalen gir barna 25 milliarder

Bjørn Haugan

Magnus Sandberg (foto)

Publisert: 20.01.18 10:53

INNENRIKS 2018-01-20T09:53:09Z

STOCKHOLM (VG) En av landets største familieformuer ble overført til barna i går: Petter A. Stordalens formue på 25,1 milliarder kroner er nå i hendene til barna Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20).

– Hvis jeg hadde ventet med å gjøre dette til jeg eksempelvis ble 75 år, så ville barna vært på min alder da de fikk ansvaret. Da får du ikke med det ungdommelige løftet og pågangsviljen som en i 20-årene har. Derfor slipper jeg dem til nå, sier Petter Anker Stordalen.

25 milliarder

Turbo-Petter viser innimellom både andakt og ydmykhet da vi møter familien på restauranten Tak i At Six hotel i Stockholm fredag kveld: De markerer at barna overtar ansvaret for familieformuen, som Kapital i høst beregnet til 21,5 milliarder kroner, som gjør det til Norges niende største formue .

Men selskapets egne tall viser at verdien nå er oppe i 25,1 milliarder kroner.

Om den i familien kommer til å bli døpt Stockholm-avtalen eller Tak-avtalen, vites ikke, men de signerte avtalen på den svenske hovedstad-restauranten fredag klokken 19.28.

Bivånet av to advokater, går pennen rundt og alle signerer ganske kjapt.

Praten er munter og lett. Faren ser som vanlig sprek ut, men begge guttene fleiper med at de tar fatter’n i løping. Han på sin side garanterer at det bare er på de første meterne.

Signaturen til Petter A. Stordalen betyr at 8,36 milliarder kroner flyttes fra hans ligningsformue, til hver av de tre barna.

– Nå kan vi begynne drikke litt, sier far fornøyd etter at alle har signert.

Den formelle rammen om signeringen er at Petter A. Stordalen overdrar Strawberry Holding-eierskapet til barna, som blant annet inkluderer hotellgiganten Nordic Choice Hotels .

Derfor gjør han det

Men han vil fortsatt ha full kontroll over driften.

– Jeg har ingen planer om å pensjonere meg, men det er en forsikring om at barna vil overta ansvaret for konsernet, hvis jeg skulle bli utsatt for en flyulykke eller på annen måte ikke lenger er her. Slik sikrer vi langsiktighet og kontinuitet, ved å hindre muligheten for å selge, splitte opp eller børsnotere konsernet, sier Stordalen.

Fakta Fakta om Strawberry Holding AS Strawberry Holding AS er 100 prosent eid av familien Stordalen.

Totalt består Strawberry Holding AS av 4 virksomheter som opererer innenfor ulike forretningsområder

Konsernet investerer hovedsakelig innenfor eiendom, finans, hotelldrift og kunst.

– Hva skjer hvis en av barna vil trekke seg ut; får de da utløst sin tredjedel av formuen?

– Det har vi selvsagt tenkt på uten at vi vil gå inn i detaljer om dette. Men jeg er i den heldige situasjonen at alle mine tre barn har lyst til å engasjere seg i driften. Jeg har vært veldig klar på at de skal få slippe å videreføre mine drømmer og at de skal få foreta sine jobbvalg uten å ta hensyn til hva jeg har bygget opp.

– Men når alle tre kommer til meg og sier: «Pappa, jeg har lyst til å gjøre det du holder på meg. Ja, da blir jeg stolt, vet du. Og da velger jeg å gi dem det ansvaret en slik formuesoverføring innebærer.

Les: Hvis du er smartest i rommet, har du et problem

– Er det noen av barna som får et hovedansvar?

– Nei, det er ikke en som er tiltenkt noe hovedansvar. Hele poenget for meg har vært å behandle alle likt. Hvordan de vil organisere seg i fremtiden, er for tidlig å si.

– Pompøs?

Han er opptatt av at det ikke bare er verdier de overtar.

– Forpliktelsen ligger i å være med på å utvikle sjelen i selskapet. Vi skal ikke være et vanlig selskap og hotellene våre skal være noe spesielt. De må også forstå hva som er bærekraftig kapitalisme: Vi skal være et motsvar til kortsiktig kvartalsrapport-tenkning. Vi skal ta mer hensyn til klimavennlige løsninger og til våre ansatte.

– Det høres litt luftig og pompøst ut?

– Jeg ser den, men dette er blitt viktigere for meg med årene at vi også skal ta samfunnsansvar. Det er mennesker det handler om, ikke penger og roboter.

– Hvordan har du sikret økonomien til din kone, Gunhild Stordalen, i tilfelle noe skulle skje med deg?

– Hun er godt sikret gjennom egne avtaler mellom oss.

– Hvordan da?

– Det er en avtale mellom oss som ikke er offentlig.

– Det er ikke registrert noen ektepakt i Brønnøysundregistrene?

– Det er riktig, det er inngått en avtale mellom oss som ligger utenfor ektepakt.

Les: Stordalen inn i leiligheter

– Ydmyke og stolte

Eldst i søskenflokken er 25-årige Emilie A. Stordalen. Hun synes det de nå gjør, er en god måte å organisere en formuesovergang mellom to generasjoner.

– Vi er både ydmyke og stolte over at vi skal overta dette fantastiske selskapet en dag i fremtiden. Måten dette er gjort på, sikrer kontinuitet, langsiktighet og skaper trygghet for de ansatte. Vi ønsker å ivareta og bygge videre på det som er den beste kulturen i bransjen når vi en dag overtar roret.

– Det er ikke alle forunt å ha foreldre som skaper verdier for over 20 milliarder kroner. Hvordan preger det deg?

– Man blir først takknemlig og ydmyk. Dette handler ikke bare om å overta penger. Det er verdien av de ansatte, hoteller og en kultur og merkevare som er det ansvaret og privilegiet vi skal ta over.

– Eksempelvis; hva slags bil kjører du?

– Jeg jobber for tiden i Barcode hvor det nesten ikke finnes parkeringsplasser, så jeg kjører ikke bil, sier Emilie A. Stordalen fornøyd.

Hun jobber for tiden som konsulent i Deloitte i Oslo.

– Jeg trives veldig godt der.

– Like fot som søsken

Broren Henrik (23) trekker frem tre ting som de største fordelene ved avtalen de nettopp har signert.

– For det første at vi sikrer langsiktig eierskap og sånn sett kan skape trygghet for de ansatte. For det andre at vi over tid kan lære av det arbeidet som gjøres, blant annet om den måten pappa og de ansatte har jobbet med kulturbygging. Og for det tredje at vi er sammen om dette, på like fot som søsken.

– Føler du på ansvaret?

– Absolutt. Ansvaret for å ta vare på en unik kultur er nok noe av det vi kjenner mest på.

– Tror du det er mulig at alle tre de neste tiårene greier å dele ansvaret?

– Når vi en dag skal overta kontrollen er jeg sikker på at vi finner gode løsninger. Pappa har mange år igjen til pensjonisttilværelsen, så for vår del har vi god tid på å forberede oss.

Han er snart ferdig med bacheloren sin i HR og personalledelse ved Høyskolen Christiania.

– Etter det planlegger jeg å ta en ta en mastergrad i økonomi og administrasjon. Og så har jeg veldig lyst til å ta et kurs ved siden av studiene, jeg har ikke helt bestemt meg for hva ennå, men kanskje dykkerkurs, jegerprøven eller – et dansekurs, ler han.

Les: Inn som verftseier

– Strakk lårmuskulaturen minst fem ganger

Vi utfordrer hans lillebror, Jakob (20) til å fortelle om sin fars beste og verste sider.

– Hans beste side er hans engasjement og lidenskap. Når vi treffes som familie kommer det som både er hans beste og verste side også frem, sier han:

– Hans ekstreme konkurranseinstinkt, som ikke alltid er proporsjonalt med alder og fysikk. Nå er den bra altså, men konkurranseinstinktet hans førte blant annet til han strakk lårmuskelen minst fem ganger i løpet av sommeren i fjor.

– Opplever du at du har bundet deg til din fars virksomhet eller har dere frihet til å bli prest eller barnehagelærer?

– Pappa har alltid vært opptatt av at vi skal gjøre det vi har lyst til, akkurat som han fulgte sine drømmer. Ingen av oss har følt noe press, men for alle tre har det gradvis gått opp for oss at det vi har aller mest lyst til er å bygge videre på det pappa har skapt.

– På en skala fra en til ti, hvor samkjørte og enige er dere tre?

– Som søsken flest kan vi krangle om hverdagslige bagateller. Når det kommer til de større spørsmålene og avgjørelsene, er vi alle veldig samkjørte. Vi har like verdier i bunn, og ulikhetene våre tror jeg jobber i vårt felles favør, sier Jakob, som for øyeblikket studerer hotell- og restaurantledelse på Cornell University i USA.

– Jeg har enormt med tid

Han sier planen er å flytte tilbake til London for å ta en mastergrad der, når han er ferdig i New York. Han sier han har et hav av liv foran seg:

– Jeg har enormt med tid til å bestemme meg, så jeg har ikke lagt planer så mye utover det, sier han.

Som vanlig skjer det både med stil og fart – og kontrollert åpenhet – når Petter A. Stordalen feirer milepæler: VG har det siste døgnet vært til stede både da de siste papirene ble formelt undertegnet fredag kveld – og da han lørdag formiddag i turbostil, annonserte overdragelsen foran 3000 av sine 16 000 ansatte, som på Nordic Choice Hotels årlige vinterkonferanse i Globen i Stockholm.

Etter elleville stunt, prising av sine renholdere, vaktmestre, resepsjonister og frokostverter, ble det stille i salen da han annonserte familie-overdragelsen.

– I går kveld, på restaurant Tak her i Stockholm, skrev jeg derfor under papirene hvor hele konsernet ble overført til mine tre barn.

Forsikring

Det ble enda stillere. Men han beroliget:

– Overføringen vil ikke bety noe for dere i praksis. Det vil ikke forandre noe som helst. Jeg vil fortsatt kontrollere selskapet så lenge jeg lever. Overføringen betyr heller ikke at noe er galt. Jeg er frisk som en fisk. Jeg har aldri følt meg lenger unna pensjonisttilværelsen, sa han og la til:

– Overføringen er kun ment som en trygghet for alle – ikke bare dere tre tusen i salen, men alle våre 16.000 – om at dette selskapet blir som det er ment å være, uansett hva som skjer. Overføringen handler om at den dagen jeg ikke lenger er her, så har mine barn overtatt ansvaret for å videreføre min drøm.

Fakta Fakta om overføringen av eierskapet Petter A. Stordalen overfører 99,99 % av sine aksjer i eierselskapet Strawberry Holding AS til tre investeringsselskaper (Rosales Invest AS, Rosoideae Invest AS og Rosasease Invest AS og) som eies av hans tre barn Emilie (25), Jakob (20) og Henrik A. Stordalen (23)

Petter A. Stordalen beholder 0,01 % av aksjene i Strawberry Holding AS og gjennom tilhørende aksjonæravtaler, beholder Petter A. Stordalen kontrollen over Strawberry Holding AS så lenge han lever.

Selskapet Strawberry Fields, som er et rent eiendomsselskap eiet av Petter A. Stordalen privat, er ikke omfattet av overføringen. Selskapet hadde 401 millioner i finansinntekter i 2016 og 970 millioner i eiendeler.

Planlagt lenge

Generasjonsskiftet har vært planlagt lenge. Høsten 2016 gjennomgikk selskapsstrukturen en omfattende restrukturering for å legge til rette for en senere overføring av eierskapet, og parallelt med prosessen fikk de tre barna styreplasser i Stordalen Foundation.