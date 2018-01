Turgåer fant over 1600 liter alkohol i skogen

Publisert: 22.01.18 11:24

790 liter øl, 300 vin og 550 liter brennevin ble funnet i en skog i Halden. Politiet tror det er smuglervarer.

Politiet fikk søndag ettermiddag melding av en turgåer som hadde funnet store mengder alkohol stablet inntil en bygning nær en skogsvei på Prestebakke.

Funnet besto av hele 790 liter øl, 300 liter vin og 550 liter brennevin, opplyser Mona Bergseth, leder for etterforskningsseksjonen ved Halden politistasjon til VG.

– Jeg regner med at det er smuglervarer, sier hun.

Halden Arbeiderblad skrev om saken først.

– Jeg regner med at det er smuglervarer, uten at jeg kan si det sikkert. Det er ikke uvanlig at vi finner biler med så mye alkohol, sier Bergseth.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken.

– Vi har opprettet sak og foretatt åstedsundersøkelse opp mot fingeravtrykk og DNA, sier Bergseth.

Politiførstebetjent Vidar Andersen sier til Halden Arbeiderblad at det blir vanskelig å komme videre i saken om de tekniske sporene ikke kan si noe om gjerningspersonene.

– Uansett har vi fått fjernet varene slik at de ikke distribueres videre, sier Andersen til avisen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.50 søndag.