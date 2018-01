– FIKK VITE OM LEIRSTEIN-SAKEN I 2012: Leder i Frp, Siv Jensen, fikk ifølge en tidligere stortingsrepresentant vite om Leirsteins sms-er for seks år siden. Foto: Holm, Morten / Scanpix

Sier Siv Jensen ble varslet om Leirstein-saken i 2012

Publisert: 18.01.18 17:55

INNENRIKS 2018-01-18T16:55:29Z

Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn sier at han varslet om Ulf Leirsteins sms-er der han foreslo sex med unge partifeller i 2012.

Gåsvatn sier til NRK at han høsten 2012 fikk kopi av tekstmeldinger der Ulf Leirstein foreslo å ta med en 15 år gammel partifelle på trekant med en kvinne i 30-årene.

Den tidligere stortingsrepresentanten sier til VG deretter tok kontakt med partiledelsen.

– Jeg ba umiddelbart om et møte med Siv Jensen, sier Gåsvatn til VG.

Sier Siv Jensen ikke ville vite mer

På møtet med partilederen fortalte han om tekstmeldingene.

– Jeg fortalte Siv at jeg hadde fått meldinger om at Leirstein hadde forsøkt å få sex med mindreårige. Hun avbrøt meg, og sa kort og godt: Ikke si noe mer. Jo mindre jeg vet jo bedre, og det forstår du, forteller Gåsvatn til VG.

Kvinnen som mottok de seksualiserte tekstmeldingene fra Leirstein sier til NRK at hun også tok kontakt med Siv Jensen i 2012.

– Jeg ringte til Siv, og begynte såvidt å fortelle hva det gjaldt. Hun avbrøt meg og sa at jeg måtte ringe generalsekretæren. Hun sa at dette ville hun ikke høre noe om, sier kvinnen.

Hendelsen skjedde samtidig som en nominasjonsstrid mellom Leirstein og Gåsvatn, som splittet hele fylkespartiet.

– Fulgte du opp saken i ettertid?

– Jeg vurderte sterkt å politianmelde. Det ble skrevet en omfattende rapport om at dette var brudd på etiske retningslinjer. Men jeg var livredd for at saken skulle bli henlagt på grunn av bevisets stilling, og da ville Leirstein komme triumferende ut av hele saken, sier han.

Siv Jensen sier til NRK at hun ikke kan huske å ha blitt varslet om Leirsteins sms-er i 2012.

Gåsvatn sier til VG at tekstmeldingene blant annet sirkulerte både i ungdomspartiet og Frp. Han er forundret over Siv Jensens uttalelser om at hun ikke husker å ha sett meldingene.

– Jeg skal ikke sette meg til dommer over andre menneskers hukommelse, men dette var et stort samtaleemne den gangen og har vært det senere også, sier Gåsvatn.

Stortingsrepresentant og nestleder i Østfold Frp, Erlend Wiborg, ønsker ikke å kommentere overfor VG hvorvidt han har blitt varslet om saken.

– Det er ikke jeg som kommenterer denne saken i partiet.

– Kan du bekrefte eller avkrefte om du har blitt varslet om dette på noe tidspunkt?

– Jeg kommenterer ikke denne saken, sier Wiborg til VG.

VG har vært i kontakt med fylkesleder i Østfold Frp, Leif Eriksen, som også var fylkesleder i 2012. Han sier han ikke har vært kjent med Leirstein-saken før den ble kjent forrige uke.

– Ble du varslet om denne saken i 2012 eller senere?

– Nei, svarer Eriksen.

Siv Jensen: – Jeg er den første til å beklage

Siv Jensen selv sier altså til NRK at hun ikke husker å ha blitt informert om saken, men beklager det som har skjedd overfor de fornærmede.

– Saken fremstår for meg veldig stygg. Jeg mener at vi nå må gå grundig gjennom disse påstandene og den angivelige dokumentasjonen, og ta lærdom av det. Dette er ikke bra, og jeg er den første til å beklage på vegne av Fremskrittspartiet.

– Dere nominerte Leirstein ved tre valg, i 2013, 2015 og 2017, uten at dere gjorde noe som helst?

– Igjen, jeg er den første til å beklage dette på vegne av Fremskrittspartiet. Vi må gå dette nærmere etter i sømmene, og den angivelige dokumentasjonen. Hvis det har vært svikt hos oss på dette, så er det høyst beklagelig. Derfor må vi ta lærdom av dette, og sørge for at det ikke skjer igjen.

– Hva vil du si til gutten, og andre som kan være i kjølvannet av Leirstein?

– Jeg beklager dette på vegne av Fremskrittspartiet. Jeg er veldig opptatt av at vi nå behandler dette på en ordentlig måte, av hensyn til den fornærmede og alle som er involvert i saken, og at det blir grundig vurdert. Så må vi som parti ta lærdom av dette, og det hjelper lite å ha et strengt etisk regelverk hvis det ikke blir etterlevd av tillits- og folkevalgte, sier hun til NRK.

Siv Jensen har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor VG.