Influensaen herjer og mange vil bli syke

Publisert: 31.01.18 19:38

Årets influensa nærmer seg toppen. Den er ikke like hard som fjorårets da sykdommen krevde rundt 1700 liv. Men tre forskjellige virus herjer, og vaksinen biter best på to av dem.

Likevel oppfordrer myndighetene alle som er i risikosonen – og det er ca 1,5 millioner av Norges befolkning – til å la seg vaksinere.

– Vi er på et nivå som tilsier at vi nærmer oss en topp, sier Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Ferske influensatall onsdag ettermiddag viser at i uke 4 ble 250 personer innlagt på sykehus med alvorlig influensa, opp fra 195 uken før. Dette beskrives som høyt nivå.

Fakta Grupper som anbefales vaksine Alle over 65 Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Barn og voksne med: Diabetes type 1 og 2 Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt Kronisk nevrologisk sykdom eller skade Nedsatt immunforsvar Svært alvorlig fedme (KMI over 40) Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. I tillegg anbefales helsepersonell med pasientkontakt å vaksinere seg hovedsakelig for å beskytte pasientene Kilde: Folkehelseinstituttet

Fakta Forholdsregler for å unngå influensa * Ta influensavaksinen, hvis man likevel blir smittet til tross for vaksinasjon forventes et mildere forløp av sykdommen. Det tar ca. 14 dager fra man har vaksinert seg til vaksinen gir effekt. Og tar du vaksinen, har du 30–80 prosent mindre risiko for å bli syk. * God håndhygiene. Vask hendene regelmessig og iallefall før du spiser, etter toalettbesøk og etter at du har hilst på mange mennesker eller reist kollektivt. * Hold avstand til personer som er syke, det smitter mest via dråper. Kilde: Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Kryssbeskyttelse

– Vaksinen inneholder drepte proteiner fra tre forskjellige influensavirus. Influensa A-virusene som er i omløp er dekket inn i vaksinen, men det er en annen type influensa B i vaksinen enn det som det er mest av i Norge nå. Vaksinen forventes å gi god beskyttelse overfor ett av de to influensa A virusene og mindre mot det andre. Vi bommet på influensa B-viruset, men vi forventer noe kryssbeskyttelse mellom de to likevel, sier Bragstad

Hun forteller at det noen sesonger bare er snakk om ett virus.

– Men i år er det tre forskjellige virus som sirkulerer på samme tid, det gjør at man har ekstra nytte av å vaksinere seg. Vi håper graden av beskyttelse er nok til at man unngår å bli syk så lenge eller at man slipper alvorlige konsekvenser av infeksjonen, sier Bragstad.

I Folkehelseinstituttets rapport fra uke fire, som er de ferskeste tallene, heter det at vi er på et middels nivå og at influensaforekomsten er svakt økende.

– Vi er midt i årets influensautbrudd og mange influensasyke er forventet i ukene fremover. Både andel og antall positive er høyt og har nå passert toppnivået i forrige sesong, skriver FHI.

Fakta Hvis du har blitt syk * Ta det med ro, hold deg i sengen * Drikk mye væske * Ta febernedsettende hvis du har høy feber, vurder å oppsøke lege om feberen vedvarer eller det oppstår pusteproblemer eller andre komplikasjoner. * Ikke gå tilbake på jobb hvis du føler deg litt syk og hoster mye og har feber, da er du fortsatt smittebærer. *Symptomene starter først 1-3 dager etter at du er smittet så det betyr at du kan smitte allerede før du vet at du er syk. * Unngå å smitte andre ved å utføre god hostehygiene

900 forventes å dø

Hver vinter krever influensaen mange norske liv.

– Rundt 900 personer er estimert til å dø av influensa hver sesong. Dette inkluderer komplikasjoner av influensa eller forverring av andre sykdommer pasienten har. Men dette er et gjennomsnittstall, og antallet døde kan variere fra noen få hundre til et par tusen per sesong, sier Bragstad.

I sesongen 2016–2017 døde ca. 1700 personer i Norge på grunn av influensa, ifølge et FHI estimat.

– Foreløpige analyser viser at det er mindre dødelighet denne sesongen enn forrige, sier avdelingsdirektør Bragstad.

Fakta Vanligste symptomer * Akutt innsettende luftveisinfeksjon med feber, tørrhoste, muskelverk og leddsmerter, utmattelse og hodepine. I tillegg kan man ha vondt i halsen og rennende eller tett nese. Hos barn kan det en sjelden gang forekomme oppkast og diaré. Kilde: Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

– For få vaksinerer seg

Folkehelseinstituttet anslår at 1,5 millioner nordmenn befinner seg i risikogruppen for alvorlig influensa og derfor bør ta influensavaksinen

– Alle over 65, folk med med underliggende kronisk sykdom eller lavt immunforsvar, gravide i andre og tredje trimester samt personer med alvorlig fedme bør ta vaksinen, sier Bragstad. Det bør også helsepersonell med pasientkontakt. Se for øvrig egen faktaboks.

Vaksinasjonsdekningen i risikogruppene ble estimert til 28 prosent for sesongen 2016–2017, noe som er langt under målet på 75 prosent. Men stadig flere lar seg vaksinere og i befolkningen som helhet hadde 13 prosent tatt sprøyten.

– Vi har sett en god økning siste året, men stadig er det for få som vaksinerer seg, sier Bragstad som mener vi ikke bare bør tenke på oss selv, men også de vi omgås. Hvis du har en gammel bestemor eller syk onkel som du besøker jevnlig, bør du ifølge Bragstad vurdere å ta sprøyten.

– Tåler de å bli syke? Hvis ikke, vaksiner deg eller la være å omgås, råder hun.

Mange influensasyke på legevaktene

VG tok mandag en runde til noen av Oslos legevakter. Det var høy trafikk på flere, selv om det nok ikke bare var influensa i omløp.

Allmennlege Saghir Elahi i Bogstadveien legevakt bekrefter at influensasesongen har slått til for fullt siden årsskiftet.

– Det startet i overgangen fra julen, med generelt en del influensasyke som tar kontakt. I starten var det stille, men nå har det vært mye, sier han.

Elahi bekrefter at det fortsatt er verdt å ta vaksine selv om influensaen nærmer seg toppen.

– Er du vaksinert er du godt beskyttet, men det er en mulighet for at du fortsatt kan bli rammet. Er du først smittet er det derimot ikke noe poeng å vaksinere seg, sier han.

– Hold deg hjemme hvis du er smittet, og pass på smittefaren via hoste og lignende. Er du veldig medtatt bør du kontakte fastlegen din, ettersom influensasymptomer også ligne på symptomer for luftveisinfeksjon, forteller han.