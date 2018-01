TILSTÅR: Geir Selvik Malthe-Sørenssen Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Malthe-Sørenssen i TV 2-intervju: - Jeg ble truet med våpen

Publisert: 28.01.18 22:03

INNENRIKS 2018-01-28T21:03:56Z

Bedrageritiltalte Geir Selvik Malthe-Sørenssen erkjenner straffskyld, og forteller at trusler fra en kjent kriminell er årsaken til at han over flere år har svindlet familiemedlemmer, advokat Harald Stabell og en bank.

I et intervju med TV 2 forteller 52-åringen om anklagene mot han og ofrene for hans bedrag, som inkluderer sin egen stefar, eks-kone og advokat Harald Stabell.

– Jeg har erkjent straffskyld og de faktiske forholdene, sier Malthe-Sørenssen til TV 2.

Den tidligere journalisten og forfatteren forteller at det startet i 2012, da han begynte som privatetterforsker for en kjent kriminell som var tiltalt i en bedragerisak.

– Sammen med advokatene skulle jeg hjelpe og styrke forsvaret hans. Det ser jeg på ingen måte noe galt i å gjøre. Men med det jeg vet i dag om arbeidsmetoder og hvordan dette skulle gå, hadde jeg selvfølgelig aldri gjort det, sier Malthe-Sørenssen til kanalen.

Malthe-Sørenssen: - Ble truet med våpen

Han forteller videre at han forsøkte å bryte med mannen, men at det da begynte å komme trusler.

– Han hadde betrodd seg til meg i forbindelse med et angrep på en meddommer i en straffesak. Han var livredd for at jeg skulle begynne å prate om dette med andre.

Malthe-Sørenssen sier han ble truet til å fortsette å jobbe for mannen, uten å få betalt. Økende gjeld gjorde at han fortsatte å svindle folk rundt seg, for å ha noe å leve av.

– Min nærmeste familie trodde jeg var i vanlig jobb med fast inntekt. Ingen har vært kjent med trusselbildet som har vært rundt meg. Jeg har blitt møtt av folk når jeg har hentet barna mine i barnehagen, som oppfordret meg til å passe på dem, ellers kunne de bli utsatt for noe. Jeg har ved et par anledninger blitt truet med våpen, sier han til TV 2.

Avvist av advokaten

Advokat for mannen, Mette Yvonne Larsen, sier til TV 2 at Malthe-Sørenssens beskyldninger om hennes klient er oppspinn.

– Det er svært lite troverdig, og det er vel ingen som tror på det Malthe-Sørenssen sier lenger. Man kan lure på hvorfor han sier dette, men jeg tror man kan se helt bort i fra hva en mann i hans situasjon sier, uttaler Larsen.

Svindlet til seg lån

Geir Selvik Malthe-Sørenssen er tiltalt for å ha svindlet til seg totalt 6,7 millioner kroner. Tiltalen inneholder flere poster om grove bedragerier og forfalskning av dokumenter.

Blant annet skal han ha forledet ansatte i Rørosbanken med falske dokumenter for to lån. En av lønnsslippene som han la frem for Rørosbanken, kom fra Nord Media, et enkeltmannsforetak som står registrert på navnet til den svenske bruktbilselgeren Thor Nord.

Bruktbilselgeren er mannen som spilte etterretningsagent overfor advokat Harald Stabell og spiondømte Arne Treholt. Saken ble avslørt i VG i 2016.

Løy om operasjon

Han skal ved to anledninger i 2013 ha lurt advokat Harald Stabell til å låne ham opp mot en halv million kroner, for en operasjon i utlandet. Han skal ha fortalt Stabell at han hadde en svulst i hodet.

– Jeg har ikke stilt min egen diagnose, jeg har innbilt meg at dette var verre enn hva det var. Det er kanskje litt å stille sin egen diagnose da, innrømmer han til TV 2.

Han er også tiltalt for å ha forledet sin egen stefar for 600.000 kroner.

– Jeg har slitt med å forstå hvorfor jeg har gjort dette. Det er folk som har hjulpet meg i ulike settinger i livet mitt. Jeg er fryktelig lei meg for det som har skjedd, og skulle gjerne hatt det ugjort. Men det går ikke, sier Malthe-Sørenssen til TV 2 .

Økokrim: – Utilstrekkelig tilståelse

Malthe-Sørenssen jobbet i flere år om å få gjenopptatt Treholt-saken sammen med Harald Stabell.

Torsdag denne uken møtte 52-åringen til en såkalt tilståelsesdom i Oslo tingrett , som er en forenklet måte å avgjøre en straffesak på. Rettsmøtet ble imidlertid avbrutt etter at dommerens ikke anså Malthe-Sørenssens forklaringer som tilstrekkelig uforbeholdende.