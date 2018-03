UTGIFTER: Ifølge NRK har Stortinget betalt blant annet en kvart million til veskebutikken Louis Vuitton, burgere for flere tusen kroner og dekket hotellovernattinger for naboer som klaget på støy fra byggeplassen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Slik har Stortinget brukt penger i byggeskandalen

Publisert: 01.03.18 18:31 Oppdatert: 01.03.18 20:31

Listen over utgifter i forbindelse med byggeprosjektet på Stortinget inneholder foruten store summer til konsulenter, også en ny dør til Frimurerlosjen og kontorleie til veskebutikken Louis Vuitton.

Onsdag måtte stortingspresident Olemic Thommessen forklare hvordan regningen for byggeprosjektet kunne mer enn doble seg på fire år.

Ifølge tall NRK har fått innsyn i har Stortinget betalt ut til sammen 1,319 milliarder kroner til 116 ulike leverandører.

Konsulentselskapet Multiconsult og entreprenør Veidekke/ KF utgjør de største utgiftspostene, på henholdsvis over 751 millioner kroner og 246 millioner kroner, men ifølge NRK har det også blitt gjort utbetalinger til hotellovernattinger, leie av møterom for Frp, hamburgere for 30.000 kroner og 354 000 kroner til veskebutikken Louis Vuitton.

– Utbetalingene til Louis Vuitton gjelder kontorleie av prosjektkontorer i Akersgata hvor byggherreorganisasjonen i en periode hadde tilhold, skriver Elianne Kemble-Clarkson i Stortingets administrasjon i en e-post til NRK.

Flere hundre millioner i konsulenttjenester

Hovedandelen av pengene har Stortinget betalt til ulike entreprenører- og konsulenttjeneste. Ifølge NRK utgjør konsulenttjenestene over 306 millioner krone.

Multiconsult skriver i en e-post til NRK at pengene de har fått utbetalt er fordelt på to kontrakter. Den ene for rehabiliteringen og ombygging av Prinsens gate 26, inkludert nytt post- og varemottak, og den andre for ny innkjøring til parkeringskjelleren.

I tillegg har 77.000 kroner blitt utbetalt til Den norske frimurerorden i forbindelse med byggingen. Pressetalsmann i Den norske frimurerorden, Helge Qvigstad sier til NRK at beløpet skyldes kompensasjon for ekstrakostnader, blant annet fordi de måtte bytte dør.

– Det meste skriver seg fra at vi måtte endre hovedinngang og rømningsvei siden det ble satt opp et plankegjerde på fortauet utenfor bygget vårt. Vi måtte skifte dør og få ny elektronikk i forbindelse med blant annet brannalarm og alarm. Resten skriver seg fra kompensasjon for at vi måtte utbedre setningsskader på bygget, sier Qvigstad.

Betale hotellovernattinger til naboene

Stortinget skal også ha blitt betalt 33.000 kroner til en burgerrestaurant i forbindelse med en sosial sammenkomst på byggeplassen.

Ifølge Stortinget spanderte byggherren hamburgere og brus på fagarbeidere og funksjonærer i byggeprosjektet.

Stortinget har også utbetalt 866.231 kroner i hotellavgifter, fordi flere i nabolaget ble plaget av støy og noen fikk dekket hotellovernattinger.