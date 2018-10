Bil trillet over jente: Hardt skadet

INNENRIKS 2018-10-24T17:22:14Z

Jenta på halvannet år havnet under bilen, og er fløyet til sykehus i luftambulanse.

Politiet fikk melding om ulykken i Bismo i Skjåk klokken 17.15

– Det er en jente som har havnet under en bil og kommet i klem. Det ser ut som at bilen har startet å trille etter å ha vært parkert. Det er vurdert til å være alvorlige og/eller livstruende skader, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til VG.

Han forteller at jenta skal ha vært bak bilen da den startet å trille. Pårørende er varslet og jenta er fløyet til sykehus i luftambulanse for videre behandling.

– Vi har vært i kontakt med eier av bilen, men har på nåværende tidspunkt ikke noe formening om hvorfor bilen startet å rulle.