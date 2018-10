PRESSET ØKER: Nestleder i KrF Olaug Bollestad på voteringen i Stavanger. Rogalands «winner takes all»-votering er under press. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

KrF-delegater i Rogaland blir bedt om å «ta en for laget»

INNENRIKS 2018-10-29T08:11:44Z

Inntil fire delegater i Rogaland KrF har blitt bedt om å «ta en for laget» og stemme rødt når partiets veivalg skal bestemmes fredag.

NTB

Publisert: 29.10.18 09:11

I en tekstmelding Stavanger Aftenblad har fått tilgang til, spør fylkesleder i Hedmark KrF Oluf Maurud fylkesleder i Rogaland KrF Oddny Helen Turøy om det er aktuelt for noen av delegatene i fylkeslaget om å «stemme i tråd med det som var avstemningen» slik at «mindretallet blir bedre representert».

I praksis betyr dette at opptil fire blå delegater må stemme rødt for å gi riktig representativitet fra Rogaland, skriver avisen.

Turøy avviser forespørselen

Rogaland KrF er hittil det eneste fylkeslaget som ikke valgte en representativ delegasjon til fredagens kommende landsmøte, hvor KrFs veivalg til høyre eller venstre skal avgjøres. I stedet gikk de for det omdiskuterte «vinneren tar alt»-prinsippet.

Maurud skriver videre i tekstmeldingen til Turøy at han mener det er bedre at mindretallet blir bedre representert enn at andre fylkeslag begynner å endre for å «kompensere» det som skjedde i Rogaland KrF. Han skriver videre at han er opptatt av at sluttresultatet oppfattes legitimt.

Turøy sier til avisen at hun ikke kan pålegge delegatene å stemme annerledes enn det de ble valgt på.

– Da måtte vi ha hatt et nytt fylkesårsmøte som hadde sagt noe annerledes. Det kommer vi ikke til å ha. Delegatene våre er valgt på ubundet mandat, men vi har ikke tatt kontakt med noen for å høre om noen vil endre stemmegivningen sin. Det er ikke gjort, sier fylkeslederen.

Kampen om delegatene

Etter at fylkesårsmøtet i Rogaland valgte å sende 15 blå og bare 1 rød delegat, har de etterfølgende fylkesårsmøtene valgt å sende delegater som speiler meningsforskjellene.

Fylkesleder i Akershus KrF Arne Willy Dahl mener KrF bør bli værende i opposisjon uten et klart flertall for et av regjeringsalternativene.

– Hareide har bedt om mandat til å gå i regjering til høyre eller venstre. Uten et tydelig flertall har man ikke det, sier Dahl til Klassekampen.

Fylkeslederen i Akershus mener partiledelsen må ta stilling til om noen av alternativene har tilstrekkelig støtte når voteringen på landsmøtet er over. Dahl støtter parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvans «tredje vei», hvor KrF ikke går i regjering, men forblir i opposisjon som i dag og beholder Erna Solberg (H) som statsminister.

– Har man ikke klart mandat bør man falle ned på Grøvan-alternativet og fortsette i opposisjon, sier fylkeslederen til avisen.

Både partileder Knut Arild Hareide og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er uenig i dette og mener landsmøtevedtaket må følges.

Etter helgens mange fylkesårsmøter er kampen mellom de to fløyene fortsatt svært jevn. 163 av 190 landsmøtedelegater er nå klare. Det ser nå ut til at 72 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp, mens 65 delegater vil starte sonderinger med Høyre, Venstre og Frp.

Mandag skal lokallagene i Oslo, Vestfold og Akershus velge sine delegater. Østfold er sist ut, som har sitt ekstraordinære årsmøte tirsdag.