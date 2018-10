1 av 4 Junge, Heiko / NTB scanpix

«Panser-Erna» før gigantøvelsen: Synes russerne har roet seg

INNENRIKS 2018-10-27T18:49:10Z

RENA (VG) Russland har protestert, men ikke mer enn man kunne vente, mener statsminister Erna Solberg. Hun tar kritikken mot gigantøvelsen med knusende ro.

Publisert: 27.10.18 20:49 Oppdatert: 27.10.18 21:10

Lørdag besøkte statsministeren Rena leir og Camp Rødsmoen. Der er soldatene fra Natos hurtigreaksjonsstyrke VJTF, som skal rykke først ut til Norges forsvar dersom vi blir angrepet.

– Denne gruppen skal stå på beredskap for NATO det neste året. Dette er en styrke som skal komme til å bli utplassert der det neste året hvis noe skulle skje. Det er viktig at de er godt samøvet, og denne øvelsen skal brukes til det.

VG møtte Solberg lørdag ettermiddag, sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Normalt er det rundt 2000 norske soldater på Rena. Nå har de fått selskap av 5500 NATO-soldater på Rødsmoen, der det er bygget en leir med en omkrets på rundt 5 kilometer. Natos VJTF-styrke skal alltid skal kunne rykke ut i løpet av få dager. Blir Norge angrepet, er det VJTF som kommer raskest.

Scenarioet for den enorme NATO-øvelsen Trident Juncture, er at Norge angripes av en rekke land under ledelse av den fiktive nasjonen Murinus. Da skal også deler av denne gruppen være først ute med å forsvare Norge, i øvelsen der omtrent 50 000 NATO-soldater deltar.

Se stor grafikk: Slik blir gigantøvelsen

Ikke bekymret for demonstasjoner

Samme dag som statsministerens besøk på øvelsens største enkeltleir, har det vært demonstrasjon i Oslo mor NATO-øvelsen. Det har også vært demonstrasjoner i flere andre byer. Kritikerne mener Norge gjør seg for avhengige av NATO, og at øvelsen heller skaper mer spenning og provoserer, enn å bidra til å trygge landet.

Statsministeren er ikke særlig bekymret for demonstrasjonene, sier hun

– Det er fortsatt noen nordmenn som ikke ønsker et NATO-medlemskap, men de er ekstremt få. NATO-medlemskapet står veldig sterkt i Norge, og da må vi samøve og trene i sånne store øvelser som dette.

Hun mener den spente situasjonen i mellom øst og vest heller gjør det viktig å holde øvelser som Trident Juncture.

– Dette er også en viktig del av det konseptet der vi flytter mer av aktiviteten hjem til å forsvare Europa mot eventuelle trusler. I mange tiår var det veldig rolig i Europa, og så var det egentlig mesteparten av den militære aktiviteten utenfor Europa.

Mener Russland senker skuldrene

Solberg ankommer Rena leir i helikopter. Hun og forsvarsministeren har akkurat vært i Røros, der de har besøkt øvelsesleder admiral James Foggo, og Brigade Nord og Panserbataljonen i Røros-området.

NATO-landene rullerer på å stille med styrker og materiell til denne styrken. Neste år stiller blant annet Tyskland, Nederland og Norge. Og nå trener Telemark bataljon sammen med de tyske styrkene som skal delta.

Les også: Frykter sabotasje mot øvelsen

Russland er svært kritiske til øvelsen. Den russiske ambassaden i Norge har uttalt at den er anti-russisk, og skrev i en Facebook-post at de er bekymret etter ar antall deltakere har vokst, samtidig som det gigantiske atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman skal delta.

Solberg er ikke overrasket over reaksjonene fra Russland.

– Det var grunn til å forvente at Russland kom til å mene noe om denne øvelsen, samtidig mener de egentlig ganske lite i forhold til hva man kunne forvente. Det betyr at de har ganske lave skuldre. De er invitert, og øvelsen følger alle regler for samhandling, som ofte ikke de de er så flinke til.