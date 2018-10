FIKK BLIKKONTAKT: Byrådsleder Raymond Johansen viste at han fortsatt har barnetekke da han møtte lille Fillip (24 dager) på kaffebar tirsdag. Fillips pappa Emil Mogstad er glad for både gode utsikter til gratis kjernetid og at sønnen er sikret barnehageplass i bydelen neste år. Foto: Trond Solberg, VG

Ap-Raymond: Gratis kjernetid i barnehage til alle ettåringer i Oslo

INNENRIKS 2018-10-30T19:03:47Z

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil bli småbarnsforeldrenes beste venn. Han foreslår å bruke 300 millioner i året på at alle ettåringer i Oslo får gratis kjernetid i barnehagen, eller i praksis halv pris på full plass.

Publisert: 30.10.18 20:03

Det tilsvarer at rundt 20 timer i uken – eller at fire timer daglig blir gratis for de minste barnehagebarna.

Raymond Johansen er leder av programkomiteen i Oslo Ap før lokalvalget neste høst, og det er i partiprogrammet for neste valgperiode at Ap vil sponse en enda større del av barnehageplassene.

– Flere tusen barn i barnehagealder står utenfor barnehagefellesskapet i Oslo, en del på grunn av prisen. Vi må ikke glemme at det koster anslagsvis 2910 kroner i måneden, pluss kostpenger, altså rundt 32.010 kroner i året for en barnehageplass. Vi tar rundt halvparten av den regningen. Og dagens regjering har økt prisen for første gang siden barnehageforliket, sier Raymond Johansen til VG.

Mot behovsprøving

Han er ikke bekvem med at hver tredje ettåring i Oslo ikke går i barnehage.

– Vi vil derfor ha en tidlig innsats for å få flere barn inn i barnehagen, som er viktig for språkutviklingen til barna og hverdagen til småbarnsforeldrene, sier byrådslederen til VG.

I hans opptrappingsplan skal toåringene gis gratis kjernetid i kommende kommunevalgperiode 2019–2023. På sikt er det et mål at ordningen også kan utvides med gratis kjernetid til toåringene, uten at det er mulig å forskuttere dette.

– Hvorfor skal velstående foreldre med høye, doble inntekter ha gratis kjernetid i barnehagen?

– I Ap vil vi ha universelle velferdsordninger, ikke avgrense offentlig velferd til behovsprøvde ordninger, slik de borgerlige partiene står for. Behovsprøving deler befolkningen inn i to grupper: De som mottar og de som betaler. Dersom det bare er de med lavest inntekt som skal ha tilgang til nye velferdsordninger, og alle andre bare skal bidra til velferden, vil velferdsstaten raskt miste oppslutning. Det kan igjen føre til at folk som har mest ikke velger offentlige tjenester, men heller søker seg til private alternativer, svarer Johansen.

Ga baby lillefingeren

På en kaffebar på Disen får han plutselig den 24 dager gamle babyen Fillip opp i fanget.

Fillip gjesper og lar seg ikke stresse av møtet med en byrådsleder i bestefar-alder. 0-åringen griper fatt i Johansens lillefinger mens pappa Emil forteller hva en barnehageplass betyr for den lille familien på tre.

– Det betyr at vi kan planlegge hverdagen fremover på en helt annen måte enn hvis vi ikke hadde vært så heldige som vi er her i bydelen med sikker plass. Da hadde vi gått en mye større usikkerhet i møte. Vi hadde mistet inntekt og muligheten til å gå tidlig tilbake til jobb, sier Emil Mogstad som er Fillips pappa.

Han er leder i Nordre Aker Ap og nesten programforpliktet til å støtte Raymond Johansens forslag til partiprogram.

I mellomtiden har Johansen virkelig funnet tonen med lille Fillip. Han synes det er stor stas å få nærkontakt med en tre uker gammel gutt.

– Åyy, åyy, åyy. Heiii Fillip! Det lukter jo så innmari godt av sånne små babyer. Bliiid liten gutt, dikker Oslos byrådsleder mens lille Fillip titter opp på den skjeggete mannen.

Byrådslederen tar seg inn igjen – og forteller at han også tar mål av seg til at forslaget om gratis kjernetid for ettåringer også blir gjeldende Norge rundt om noen år.

– Vi går foran. Disse 300 millionene som dette skal koste, omfatter også flere fagfolk og barnehageplasser nok til at alle ettåringene skal med. Så er jo ønsket at dette bør bli landsomfattende politikk, fordi det er god samfunnsøkonomi sier Raymond Johansen.

PS! I går presenterte Statistisk sentralbyrå nye funn som viser at evalueringen av forsøkene med gratis kjernetid i barnehagen, viser positiv effekt for skoleprestasjoner. De som fikk gratis kjernetid har også mindre fritak fra de nasjonale prøver, og funnene tyder på at barna har fått bedre språkkunnskaper.