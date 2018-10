BLÅMANDAG: Knut Arild Hareide fikk færre delegater enn forventet i både Vestfold og Akershus. Foto: Frode Hansen

Hareide har tapt delegatkampen: Blå side bare én delegat unna flertall

TØNSBERG/NITTEDAL/OSLO (VG) Bare åtte av KrFs 190 delegatplasser står nå tomme. Blå side trenger bare én delegat for å få flertall - og den har de allerede i fylkeslederen i Østfold.

Det er ikke rent lite som står på spill: Knut Arild Hareide og rød side vil felle Erna Solberg som statsminister og danne en regjering med Ap og Sp. Mandag kveld tok han 11 av 23 delegater i Oslo, Akershus og Vestfold - langt færre en forventet.

Det holder ikke. Hareide får ikke flertall blant delegatene før landsmøtet.

Det aller siste fylkesårsmøtet avholdes tirsdag i Østfold. Fylket har åtte delegater, men en av dem er tildelt den blå fylkeslederen Brynjar Høidebraaten. Altså er det syv plasser som er i spill . Og rød side trenger alle åtte plassene for å ha en sjanse til flertall.

Så fremt KrF Østfold ikke kaster sin egen fylkeleder ut av delegasjonen, noe som ville vært utrolig oppsiktsvekkende, har blå side altså flertall allerede.

– Dette var over all forventning. Nå er vi et stort steg nærmere at det blir forhandlinger med Solberg-regjeringen først, sier Ropstad til VG.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad påpekte tidligere mandag at Østfold tradisjonelt sett har vært et blått fylke.

– I Østfold håper jeg vi kan klare å få flertall på blått. Fire eller kanskje fem delegater hadde vært bra, sa Ropstad til VG.

VG har oppført fylkesnestlederne i Østfold som «trolige kandidater», fordi de ligger an til å bli valgt. Og begge vil velge blå side.

Altså må KrF Østfold kaste både fylkeslederen og nestlederne fra delegatlista om Hareide skal vinne Østfold:

Blåmandag for Hareide

Akershus - overraskende blått

På møtet i Nittedal tok blå side flere enn forventet. Akershus er regnet som et veldig rødt fylke, men Hareide sikret seg bare fem av de ni delegatene. Blå side fikk fire delegater.

Oslo

Fylkesårsmøtet til Oslo valgte 3 røde og 4 blå delegater.

Vestfold - overraskende blått

På møtet i Tønsberg gikk også blå side på en overraskende seier. Med én stemmes margin kapret de den siste delegaten og fikk da hele fire blå. Det ble tre røde.

KrF har sett et massivt velgertap de siste årene:

– Skal ikke ta seieren på forskudd

KrF-nestleder Ropstad vil ikke si at seieren er sikret selv om blå side får et flertall før landsmøtet.

– Jeg skal ikke ta seieren på forskudd, for folk kan bli syke eller ting kan skje. Men da ligger vi veldig godt an for ta det skal gå bra på landsmøtet og, sa Ropstad tidligere mandag.

KrFs landsstyre har lagt opp til hemmelig valg, så ingen får vite hva delegatene egentlig stemmer. Hareide håper blå KrF-ere sentralt skal snu i det hemmelige valget.

Hareide har internt varslet at han kommer til å gå av dersom han taper på landsmøtet.