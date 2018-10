MAKTKAMP: 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad, sekretariatsleder Dag Ivar Belck-Olsen og partileder Knut Arild Hareide, her under årsmøtet i Agder KrF fredag. Foto: Helge Mikalsen

Hareide håper blå KrF-ere sentralt skal snu i hemmelig valg

INNENRIKS 2018-10-29T17:50:19Z

Knut Arild Hareide jobber nå knallhardt for å overtale usikre delegater fra stortingsgruppen og sentralstyret, og håper hemmelig avstemning på landsmøtet skal hjelpe ham.

Publisert: 29.10.18 18:50

Kilder VG har snakket med i Hareides og nestleder Kjell Ingolf Ropstads leir sier det nå er mest sannsynlig med blått flertall før fredagens landsmøte.

VG kjenner til at den mest pessimistiske beregningen, sett med Ropstad-leirens øyne, tilsier helt dødt løp på fredag med 95 mot 95 delegater. I Hareides leir mener de blå side vil få 97 mot Hareides 93 delegater.

Hvis Hareide får flertall på landsmøtet, har han sagt han vil bruke flertallet til å få Erna Solberg (H) avsatt som statsminister, og danne regjering med Ap og Sp med Jonas Gahr Støre som statsminister.

Jevnt

Hareide selv vil ikke kommentere disse opplysningene, men erkjenner at han har en krevende jobb med å få flertall på KrFs ekstraordinære landsmøte på fredag.

– Jeg tror at opptellingen etter dagens og morgendagens møter vil vise at det blir veldig jevnt. Jeg tror det er vanskelig å si at et flertall vil bli så stort den ene eller andre veien at vi kan si at det er avgjort, sier Hareide

Årsaken er at han og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson har fått med seg partiets sentral- og landsstyre på å foreslå at avstemningene på fredag skal skje skriftlig. Med andre ord: Delegatene kan avgi sine stemmer anonymt og hemmelig .

Johnson foreslo hemmelig valg

VG kjenner til at det var Frafjord Johnson som allerede 4. oktober i en e-post til sentralstyret i KrF foreslo at avstemningene på landsmøtet ikke skal være åpne.

Det er stikk i strid med vanlig praksis i KrF, der hovedregelen er at avstemninger skal skje ved å vise stemmetegn i landsmøtesalen.

Hareide setter sin lit til at han vil få drahjelp fra delegater som ikke er valgt fra fylkene, altså delegater fra partiets stortingsgruppe eller sentralstyre.

Samtidig erkjenner han at i øyeblikket risikerer å gå inn i landsmøtet med et blått flertall hengende over seg.

– Det kan det bli, men det er også delegater som har gitt uttrykk for at de er usikre på hva de skal stemme. Jeg tror delegatene som er valgt ut av fylkene kjenner på en forpliktelse til å stemme på det de har blitt valgt for.

– Men …?

– Det kan være andre delegater som er reelt usikre på hva de skal stemme på fredag. Hvem de er vil jeg selvfølgelig ikke kommentere, sier Hareide.

Ber delegater være lojale

Mandag avholdes årsmøter i Akershus, Oslo og Vestfold KrF. Siste årsmøte før landsmøtet avholdes tirsdag, i Østfold KrF.

Etter årsmøtet i Rogaland KrF, som med ett unntak sendte utelukkende blå delegater , har flere tatt til orde for at de blå delegatene der bør snu til rødt . Hareide ber imidlertid delegatene om å forholde seg til det synet de ble valgt på.

– Det er min forventning at delegatene som nå er valgt fra fylkene stemmer på det alternativet de ble valgt som delegater til å stemme på, sier Hareide.