Erna Solberg om abort-kritikken: Alle må gi og ta

BRUSSEL (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun ikke er overrasket over den sterke motstanden i egne rekker, mot å åpne abortloven i forhandlinger med KrF.

– Regjeringssamarbeid innebærer at alle må gi og ta, sier Høyre-lederen i en uttalelse til VG fredag morgen.

Torsdag åpnet Solberg for mulige endringer i loven om svangerskapsavbrudd, dersom KrF-landsmøtet velger å gå i forhandlinger om regjeringssamarbeid med Høyre., Frp og Venstre.

Åpnet for KrF-samtaler

I et intervju med VG i Brussel sa Solberg at hun ville sette seg ned med KrF og drøfte endringer i abortlovens paragraf 2C som tillater abort etter 12.uke dersom fosteret kan få alvorlig sykdom eller utviklingsavvik, som Downs syndrom.

– Der er mulig for oss å gjøre endringer i denne diskriminerende bestemmelsen, den ubetingede retten, dersom vi setter oss ned ved et bord og finner løsninger hvor vi også tar vare på familienes situasjon og kvinnens rettigheter, sa hun.

Solbergs invitasjon fikk ungdommen i hennes eget parti til å reagere sterkt:

– Jeg er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer de endringene, sa Unge Høyres leder Sandra Bruflot til VG torsdag kveld.

Ikke overrasket

Nå svarer partilederen på kritikken:

– Unge Høyres kritikk viser, som jeg sa i går, at dette er en vanskelig sak også i Høyre. Jeg er ikke overrasket over at noen i Høyre ikke ønsker å inngå den typen kompromisser. Men regjeringssamarbeid innebærer at alle må gi og få, svarer Solberg.

– Enig med Trine

Også Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande slo ring rundt dagens abortlov:

«For Venstre ligger prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort og rammene rundt abortlovgivningen fast», skrev Venste-lederen i en SMS til VG.

Frp-leder Siv Jensen er ordknapp om abort-kravet fra KrF:

– Vi forhandler ikke i media. Etter fem år samarbeid vet vi hva som er viktig for KrF. For Frp er prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort viktig, skriver hun i en sms.

Erna Solberg kommenterer dette slik:

– Jeg er helt enig med Trine i at kvinners rett til selvbestemt abort skal bestå. Derfor understreket jeg også at avgjørelser etter 12 uker også må legge avgjørende vekt på kvinnens egen vurdering av hennes og familiens evne til å mestre egen situasjon. Jeg mener det er mulig å finne løsninger som ikke rokker ved dette.

– Og som jeg også sa: Det er fire partier som må forhandle sammen rundt bordet, legger hun til i en skriftlig uttalelse til VG, mellom møter med andre regjeringssjefer i Brussel fredag.

– Har du etablert direkte kontakt med de i KrF som vil inn i din regjering, for å støtte deres side?

– Jeg treffer politikere fra KrF i ulike sammenhenger, slik jeg alltid har gjort. Og da kommer naturlig nok situasjonen i partiet opp, svarer Høyre-lederen.

Bra signal

KrF-leder Knut Arild Hareide, som vil at hans parti heller skal søke regjeringssamarbeid med Sp og Ap, og i så fall felle Erna Solbergs regjering, kommenterte Solbergs abort-utspill slik overfor VG torsdag kveld:

– Det er bra med signalene fra Erna, men vi starter ikke regjeringsforhandlinger med noen før etter landsmøtet har fattet sin beslutning 2. november, og jeg håper Solberg og andre respekterer KrFs prosess. For KrF er helheten og retningen naturlig nok det viktigste, sa Hareide.