Flomoffer: – Jeg kan nesten gå til huset uten å bli våt

INNENRIKS 2018-10-15T16:56:56Z

Vannet trekker seg tilbake, men mange har fått ødelagt husene sine.

Publisert: 15.10.18 18:56

– Det er vann på gulvet. Det er kommet inn en del vann på soverommet.

Magne Viggo Bakken fra Bismo i Skjåk vet ikke når han kan flytte tilbake til huset sitt, etter at Otta flommet over i går. Han regner med at gulvet må byttes.

På verandaen ligger ved og gummistøvler som har drevet inn. Bakken sier at det er et stort hull utenfor huset hans. Nå bruker han en stav for å sjekke vannstanden, slik at han ikke plumper uti hullet.

Bismo i Skjåk kommune er hardt rammet flommen. VG besøkte boligfeltet Blåbærmyra, der mange av husene er hardt rammet av flommen. Men mandag formiddag har vannet begynt å trekke seg tilbake.

– Garasjen er oversvømt med 25–30 cm. Huset har en så høy grunnmur at det kanskje kan gå bra. Det er ingen synlige skader inne, sier Trond Brandsar, som bor noen hus unna Bakken.

Huset til Brandsar har høy grunnmur, noe som kan ha bidratt til at han slapp unna med få skader.

– Jeg ser er at det er verre hos naboene rundt. Jeg kan nesten gå til huset uten å bli våt, sier han.

Takker Gud

Lena Kolden, en annen Bismo-beboer, sier at huset hennes er tørt, men at hun er bekymret for vannskader i gulvet.

– Jeg frykter at det er vått der inne, sier hun.

Kolden tror huset hennes er beboelig. Foreløpig har hun evakuert, og bor hos broren sin, mens hun venter på at vannstanden skal synke.

Karin Vange forteller at hun bor på det laveste stedet i Blåbærmyra i Bismo.

– Det var her vannet kom inn først. Det kom inn langs veien, sier hun.

Likevel er huset hennes uskadd.

– Det var ikke kommet inn en dråpe vann. Det er helt tørt. Jeg takker Gud, sier Vange.

Men tomten hennes er fortsatt oversvømmet, forteller hun.

Uvanlig

Innbyggerne i Bismo er overrasket over flommen. Skjåk er stedet i Norge med minst nedbør.

– Jeg trodde ikke det ville skje her, sier Brandsar.

Martin Brittain i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at spesielle værforhold er årsaken til flommen.

– Det er en kombinasjon av mye nedbør og svært høye temperaturer, sier han til VG.

Mandag formiddag har nedbøren gitt seg, og temperaturen synker.

– Vannmassene synker. Nå synker de øverste feltene raskt. Det vil man merke i løpet av dagen, sier Brittain.

Flommen er på vei tilbake de fleste steder, og vannet synker. Men enkelte steder kan vannet stige, før det blir bedre.

– I nedre del av Otta venter man først en økning, sier Brittain.