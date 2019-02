JAKT: Store politistyrker har rykket ut til Grønland i Oslo tirsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen, VG

To personer siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Grønland

To personer på 17 og 19 år er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket på åpen gate på Grønland i Oslo tirsdag kveld.

Publisert: 06.02.19 12:44 Oppdatert: 06.02.19 12:55







Det bekrefter politiet i en pressemelding onsdag.

Det var like etter klokken 19 tirsdag kveld at flere politipatruljer rykket ut til Grønland etter melding om en knivstikking på åpen gate. Der fant de en 18 år gammel mann som var knivstukket flere ganger.

Ifølge et vitne hadde den sårede mannen skader i hodet og ansiktet, og spurte etter sykebil.

Politiet opplyste til VG tirsdag at mannen er utenfor livsfare og ligger på Ullevål sykehus.

– Han er ferdig operert og utenfor livsfare, sa Roger Hjertø ved krimvakten i Oslo til VG tirsdag kveld.

De siktede tok taxi fra åstedet, og ble senere pågrepet da politiet stanset drosjen de satt i sentralt i Oslo, et stykke fra åstedet.

Politiet har foretatt nødvendige vitneavhør og undersøkelser på stedet, samt sikret nødvendige spor.

De siktede vil bli forsøkt avhørt onsdag. Begge er norske statsborgere og kjenninger av politiet.

17-åringen vil bli fremstilt for fengsling onsdag ettermiddag.

Tirsdag opplyste politiet til VG om at de ikke hadde kontroll på gjerningsvåpenet.