FÅR BLÅST SEG: Prins Harry må knappe både jakke og mer til når han ankommer Bardufoss i dag. Det er meldt ufyselig vær – og det er høyst usikkert om det er mulig å fly. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Kraftig uvær når prins Harry besøker Bardufoss

Bardufoss (VG) Storm, snøvær med bare tusen meters sikt, kraftige vindkast og intenst regnvær møter den britiske prins Harry når han besøker Bardufoss i dag.

Britiske soldater har for sikkerhets skyld gravet en snøhule for prinsen - inne på Bardufoss flystasjon!

Bakgrunnen for det storfine besøket er at britiske soldater har trent på Bardufoss i 50 år. Men timingen av besøket kunne vært bedre – i alle fall værmessig.

Dårlig flyvær

Det er sendt ut hele tre farevarsler for området – for kraftige vindkast – for inntil 80 mm med regn på 24 timer – og i tillegg for vanskelige kjøreforhold på grunn av glatte veier. I tillegg er det snøskredfare i hel landsdelen.

– Det er generelt dårlig flyvær. Nå i snøværet er det oppgitt tusen meters sikt, men det vil bedre seg når nedbøren går over til regn. Men det er den enkelte pilot som avgjør hvorvidt det er mulig å fly, sier vakthavende meteorolog i Tromsø, statsmeteorolog Håvard Thorset.

Krabbe inn i snøhule

Den britiske prinsen er ventet å lande klokken 1135 norsk tid - med privatjet. Han skal inspisere utstyret til de britiske soldatene, og etter planen skal besøket være over ved 1430-tiden.

Britiske soldater har blant annet laget en snøhule inne på Bardufoss flystasjon - som prins Harry blir invitert til å krabbe inn i. Her har de pyntet med stearinlys - og for ordens skyld et bilde av hans kone - hertuginne Megan.

Det ligger solide mengder med snø i Bardufoss, og det snør tett torsdag formiddag. VGs reporter anslår at det kan ha falt 10–15 cm snø bare siden idag tidlig.

50 år med britiske øvelser

Det var i 1969 at den første gruppen militært personell fra Storbritannia gjennomførte trening i Bardufoss. Den årlige militærøvelsen går under navnet Exercise Clockwork.

Værsituasjonen kan imidlertid gjøre besøket mer minnerikt enn ønskelig:

– Det store bildet er at et høytrykk over Europa presser lavtrykkene i en litt nordlig bane mot oss her i Nord-Norge. Idag ankommer et litt kraftig lavtrykk nokså raskt, gir uvær både i Nordland og i Troms, forklarer Thorset.

Harry er ventet å ankomme Bardufoss ved 11-tiden.

Prinsen skal i løpet av sitt besøk ved militærleiren møte med britisk militært personell og overvære avdukingen av et SeaKing-helikopter som det norske forsvaret får i gave i anledning 50-årsmarkeringen. Helikopteret skal stå til pynt ved inngangen til militærleiren.

Harry er selv utdannet helikopterpilot og har avtjent to perioder i Afghanistan i løpet av de 10 årene han var i det britiske forsvaret.

Med hans besøk til Norge blir dermed gravide hertuginne Megan alene på valentinsdagen. Det populære ekteparet giftet seg i mai i fjor. De venter sitt første barn i vår.

NYGIFTE: Hertuginne Megan og prins Harry avbildet under et besøk i en ungdomsklubb i Birkenhead i januar. Foto: Danny Lawson, AP

Bardufoss skjermet

Statsmeteorolog Håvard Thorset sier at februar gjerne er en kald og stille måned i nord, men at det slett ikke er uvanlig med ruskevær på denne tiden.

Med lavtrykket kommer kraftig og varm vind. Det er ventet vind opp i storms styrke på kysten, og med kraftige vindkast.

– Bardufoss er et forholdsvis tørt område – skjermet av fjell på mange sider. Der for venter vi kanskje ikke de største nedbørsmengdene der. Men vi kan få vindkast, og det vil øke på utover ettermiddagen og kvelden, forklarer Thorset.

Avinors nettsider indikerer ikke forsinkelse for Bardufoss lufthavn.