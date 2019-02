TRUSSELSIKTET: Stortingsrepresentant for Fremskrittpartiet Mazyar Keshvari. Foto: Trond Solberg

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ilagt besøksforbud

INNENRIKS 2019-02-04T14:55:53Z

Frp-representant Mazyar Keshvari er ilagt forbud mot å oppsøke den fornærmede fra helgens trusselsak.

Publisert: 04.02.19 15:55 Oppdatert: 04.02.19 16:06

Det bekrefter påtaleansvarlig Hilde Bøch Høyer overfor VG.

Et besøksforbud innebærer at den som er ilagt forbudet forbys å oppsøke, forfølge eller på annet vis kontakte en annen person.

Mazyar Keshvari ble i helgen pågrepet av politiet og siktet for grove trusler med våpen.

Ifølge VGs opplysninger er det tatt beslag i våpen hjemme hos Keshvari. Politiet bekrefter bare at det er tatt beslag i saken, men vil ikke kommentere hva slags beslag som er gjort.

«Svært alvorlig»

På spørsmål om våpenet som ble brukt i den angivelige våpentrusselen, svarer Bøch Høyer følgende:

– Det vil bli gjort undersøkelser rundt våpen og hvorvidt disse er helt eller delvis lovlige.

Bøch Høyer forteller at det er tatt avhør av siktede Keshvari. Hun vil ikke kommentere innholdet av dette.

– Siktelsen mot Keshvari er svært alvorlig. Vi vet at han har vært igjennom mye det siste halvåret, og at han har hatt det tungt. Nå må politiet få tid til å gjøre jobben sin, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til VG.

«Russisk rulett»

VG får opplyst at fornærmede opplevde det som at Keshvari bedrev en form for «russisk rulett» med et håndvåpen. Det skal ha vært alkohol og rus inne i bildet.

Politiet rykket ut etter melding fra fornærmede rundt klokken halv ett natt til søndag, bekrefter politiet. Ifølge VGs opplysninger var ikke politiet bevæpnet under oppdraget.

– Hva var det meldingen gikk ut på?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Meldingen medførte at vi rykket ut. Jeg er ikke kjent med om det var en bevæpnet utrykning eller ei, sier Bøch Høyer.

Ifølge offentlige resultatlister har Keshvari vært aktiv innen skytesport og deltatt i flere konkurranser.

Keshvari ble løslatt fra varetekt søndag.