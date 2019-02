FARE PÅ FERDE: Et lavtrykk er på vei fra vest og kan føre til regn flere steder. Det kan gi glatte kjøreforhold flere steder. Foto: Meteorologisk institutt

Farevarsel for Sør- og Østlandet: Underkjølt regn kan gi trafikk-kaos

INNENRIKS 2019-02-04T08:26:49Z

Snødekte veier eller bar asfalt i kombinasjon med underkjølt regn kan bli en farlig oppskrift for trafikantene mandag. Det oppfordres til å ta det med ro, og løfte foten litt fra gasspedalen.

Publisert: 04.02.19 09:26 Oppdatert: 04.02.19 09:43

– Lavtrykket tar med seg litt varmere luft og regn som kan fryse på bakken. Det er særlig Agder som får det nå i første omgang, og utover dagen vil lavtrykket bevege seg til Telemark, Vestfold og Østfold, sier Marit Berger, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt .

I tillegg til de ovennevnte fylkene er det også sendt ut farevarsel for vanskelige kjøreforhold i Oslo, Akershus og Buskerud.

– Får vi regn oppå de snøforholdene som er nå, så er ikke det veldig gunstig. Det er fare for at det kan bli veldig glatt. Når det du strør med også blir til is, så blir det glatt. Å ta det pent hvis du skal ut i trafikken er absolutt å anbefale, sier meteorologen.

I Agder har været allerede begynt å gi problemer:

– En av de vanskeligste værtypene

Hovedsakelig er det områdene sør for Oslo det er ventet at nedbøren vil komme som regn. I indre strøk og områdene nord for Oslo vil det kunne komme en del snø.

– Det kan komme 10 til 15 centimeter. Også den kan by på problemer for kjøreforholdene, sier Berger.

Vegtrafikksentralen melder at de er forberedt på været som er i vente, men at enkelte værtyper er vanskelig å ha noen gode tiltak mot.

– Underkjølt regn er en av de vanskeligste værtypene å få gjort noe fornuftig med, og vi forventer at vi kan få en del glatte veier. Når man kjører på bar asfalt på hovedveiene og får blank is oppå, så er ikke det lett å se. Det er fare for at ting kan skje dersom folk kjører for fort, sier Trude Lindstad, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Øst.

– Det er veldig greit at bilistene er oppmerksomme, og løfter foten litt fra gasspedalen, oppfordrer hun.

Ifølge meteorologen er lavtrykket forbigående, og allerede tirsdag ser det ut til at det blir minusgrader igjen de fleste steder.

– Det kan bli litt mildere på Sørlandet, men det blir generelt lavere temperaturer, sier Berger.

Vindfull mandag i nord

Værvinnerne mandag blir Midt-Norge, som stort sett får oppholdsvær, mens de i nord kan de vente seg sterk vind.

– Det er et lavtrykk som ligger over Finland som beveger seg mot Nord-Norge. Det vil først komme inn over Nordland og bevege seg nordover etter hvert. Fra Nord-Troms og nordover mot Vest-Finnmark kan det komme opp i sterk kuling fra Sør-Øst, sier Berger.

Det blir også litt snø på nordlendingene – særlig i indre strøk, men det er ikke ventet de store mengdene, forteller meteorologen.

For vestlendingene vil det også bli en grå mandag. Også her får de besøk av et lavtrykk som gir vind og litt nedbør, særlig sør for Stad og Dovre.

Det er ikke bare på veiene at isen kan skape farlige situasjoner. I hovedstaden hadde Oslo brann- og redningsetat rekordmange oppdrag for å gjerne livsfarlige istapper fra bygninger:

Utover uken er det ventet vekslende værforhold over stort sett hele landet, forteller meteorologen.

– Det blir dager med nedbør og dager med opphold, altså litt ustabilt vær. Det blir nok mer snø utover i uken, i hvert fall i sør, men det er ikke veldig dramatisk ut enn så lenge, sier Berger.

Den siste tiden har det gått flere snøskred på mange kanter av landet. Ifølge NVE er det moderat fare de fleste steder mandag. Tirsdag vil det enkelte steder øke til betydelig fare.