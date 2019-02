FORLOT VENSTRE: Tor H. Mikkola er fisker i Finnmark – i tillegg til å være Sps ordførerkandidat og gruppeleder i partiets kommunestyregruppe etter årevis som Venstre-politiker. Foto: Privat

Tor Mikkola forlot Venstre-Grande i protest – kan bli ordfører i Sp

Tor Mikkola (46) gikk i fjor ut av Venstre i protest mot mangel på distrikts-satsing og dårlig partiledelse. Til høsten kan han bli Sp-ordfører i Nordkapp.

Publisert: 07.02.19 19:09







Han er en av flere nåværende- og tidligere lokalpolitikere i Venstre-politikere som kommer med åpen, ramsalt kritikk av partiets distrikts-satsing og lederskap.

– Vi må være ærlige; Venstre har ikke klart å få skikk på sin egen distriktspolitikk. Her i Finnmark har folk merket seg at partiet gikk inn for fylkessammenslåing med Troms. Hvis partiet i det hele tatt hadde klart å stille liste i kommunen, hadde ikke en kjeft utenfor lista stemt på partiet, sier Mikkola til VG.

Han er yrkesfisker. Men til høsten kan han bli ordfører. For Senterpartiet. Mikkola er enig med flere på Venstre-grasrota som i dag har bedt om at Trine Skei Grande går fra bordet som Venstre-leder.

LEDER VENSTRE: Trine Skei Grande. Hun har vært partileder i Venstre de ni siste årene.

– Hun fungerer ikke, klarer ikke å få noen ekte kontakt med partiorganisasjonen. På mange virker hun overlegen, sier Mikkola og sammenligner Grande med sin nye partisjef i Sp.

– De to gjenspeiler de to partiene veldig bra. Trygve Slagsvold Vedum har god kontakt med partiet og velgerne ute i landet. Trine Skei Grande er mer et bymenneske som mange oppfatter at de ikke får svar hos, sier Mikkola til VG.

Han er i ferd med å gjøre lynkarriere i Senterpartiet etter at Venstres lokallag ble regelrett nedlagt i fjor – med kollektiv innmelding i Sp fra misfornøyde Venstre-folk.

– Ja, jeg er nominert som ordførerkandidat, og det er ikke utenkelig at jeg blir Sp-ordfører, sier Mikkola som også er nestleder i Nordkapp Sp. Brått ble det Finnmarks største Senterparti-lag.

FORLOT VENSTRE: Mats Olsen jobber med oppstart-bedrifter og gründere. Han er partiløs etter at han tidligere var leder i Skedsmo Venstre.

På Lillestrøm i Akershus sitter tidligere leder i Skedsmo Venstre, Mats Olsen (44). Nå er han partiløs.

Også han har meldt seg ut av Grandes parti.

Han er ikke enig med finnmarking Tor Mikkola om at Grande unngår dialog med fotfolk i partiet. Selv fikk han personlige svar fra partilederen på brev han sendte, blant annet om utmeldelsen. Men like fullt mener han Grande har prøvd lenge nok å løfte partiet opp fra sperregrense-tilværelsen med et langvarig fokus på blant annet lærer-kompetanse og rus-politikk.

– For meg var det enkelt. Når oppskriften du har brukt i alle år gir mellom 3–6 prosent oppslutning bruker du ikke den samme oppskriften såfremt du ikke vil ha 3–6 prosent oppslutning igjen. Du endrer oppskrift slik at deigen hever bedre, illustrerer Olsen.

– Raja rett mann

Han mener Abid Raja er rett mann som ny partileder. – Han vil kunne bli den første partilederen med ikke-vestlig bakgrunn. Han er omstridt og kan oppfattes som en løs kanon. Men han er veldig allsidig, klarspråklig, og vil kunne sette fart i partiet, mener Olsen.

FORLOT VENSTRE: Carina Abrahamsen har sagt ja til å stille seg til rådighet for MDG etter at hun vinket farvel til Venstre.

Hjemme i Vadsø sitter tidligere nestleder i Finnmark Venstre, Carina Abrahamsen (48) i februar-kulden og ser en partileder som på nytt er på defensiven i et parti som nylig var nede på 2-tallet på et partibarometer.

– Partiet har i flere år hatt en god politikk, men ledelsen klarer ikke å følge den opp. For min del fikk jeg nok da Venstre sa ja til å gå inn i en regjering med Frp, sier Abrahamsen som meldte seg ut i 2017.

– Jeg er helt enig med dem som sier at hele partiledelsen må skiftes ut. Den politikken som Venstre har snakket om, synes ikke i praksis. Det skuffet meg stort at etter de mange utmeldingene som kom etter regjeringsdeltagelsen, så virket det ikke som det gjorde noe særlig inntrykk på partiledelsen. Jeg synes partilederen er lite synlig – også som statsråd fra et lite departement, sier Abrahamsen.

Sliter med distriktene

– Er det ikke litt feigt å melde seg ut fremfor å ta kampen internt i partiet?

– Jeg kan bare ikke stå for den politikken som kommer ut fra regjeringsdeltagelsen. Det er nok ikke så enkelt å snu partiet nå. Distriktspolitikk er vanskelig, mange av partiene sliter med den. Og spesielt Venstre, sier Abrahamsen.

FORTSATT I VENSTRE: Anne Margrethe Larsen bor i Flekkefjord, og var tidligere leder i Vest-Agder Venstre.

Anne-Margrethe Larsen (68) er Venstre-veteran fra Flekkefjord i Vest-Agder. Hun synes partiet hennes har blitt for mye av et storby-parti.

– Jeg ønsker ikke at det skal bli enda mer et storbyparti. Det har vært en tendens over mange år som nå må snus. Det må vi være ærlige på, sier Larsen som har vært representant på Stortinget og tidligere leder i Vest-Agder Venstre.

Larsen er ikke enig med dem som vil fjerne Grande som partileder.

– Trine har gjort en større jobb enn mange er klar over. Husk at vi har vært et parti på 2–3 prosent også tidligere, men vi karte å reise oss. Nå må vise utholdenhet. Noen av oss er seigere enn andre, nå må vi se fremover, sier Abrahamsen til VG.

Rolig Grande

Trine Skei Grande tar uroen i partiet tilsynelatende med stor ro.

– Når man er partileder i Venstre må man tåle en støyt og det tåler jeg. Jeg ble valgt til leder enstemmig og med stående akklamasjon for noen måneder siden, og skal ha den jobben i ett og et halvt år til, sier Skei Grande.

– Medierapportene fra det indre liv i Venstre tyder på mye uro nå. Føler du presset?

– Vi jobber med organisasjonskulturen hele tiden. Det er ikke alltid at man kjenner seg igjen i det bildet som tegnes i mediene. Det er viktig for Venstre å ha en inkluderende kultur og stor takhøyde.

– Hvordan forholder du deg til krav om din avgang?

– Det er det helt lov å mene. Jeg må tåle at en lokallagsleder mener at jeg ikke gjør en god nok jobb. Sånn er det bare, sier Skei Grande.

På spørsmål om hvordan hun forholder seg til at folk opplever at de ikke blir hørt, svarer Grande:

– Da må de sørge for å bli valgt til delegater til vårens landsmøte, slik at de kan delta i diskusjonen om hvordan Venstre skal forbedre sin distriktspolitikk.

