Tillater å bruke lydopptak av Tromsdal som bevis

Mette Yvonne Larsen, som forsvarer finansakrobaten Christer Tromsdal, forsøkte å stoppe at et lydopptak av hennes klient blir brukt i retten i den såkalte «slegge»-saken. Hun fikk nei.

Det kommer frem i en kjennelse fra Asker og Bærum tingrett.

Politiet skal ha mottatt en minnepinne med det aktuelle lydopptaket fra et advokatkontor i Oslo.

På lydopptaket sammen med Tromsdal, var et tidligere gjengmedlem fra Oslos kriminelle underverden.

Du kan høre utdrag fra lydopptaket her:

Tror ikke politiet var involvert

Mette Yvonne Larsen ønsket at retten ikke skulle bruke lydopptaket som bevis, fordi hun mener det er sannsynliggjort at opptaket er skjedd i regi av politiet, og dermed innebærer en ulovlig bevisprovokasjon som krenker Tromsdals rett til ikke å inkriminere seg seg.

Påtalemyndigheten har på sin side hevdet at politiet ikke har hatt noe med opptaket å gjøre.

Etter å ha hørt flere vitner forklare seg om omstendighetene i tiden da lydopptaket ble gjort besluttet retten tirsdag å gi påtalemyndigheten medhold.

«Etter rettens vurdering er det ikke sannsynliggjort at politiet hadde noen befatning med tilblivelsen av lydopptaket», heter det i kjennelsen.

Statsadvokat Stein Vale ønsker ikke kommentere saken til VG utover at han konstaterer at tingretten er enig med påtalemyndigheten i at lydopptaket ikke er et ulovlig ervervet bevis.

Angrep mot bolig

Lydopptaket, som VG tidligere har omtalt, samt publisert utdrag fra, dreier seg blant annet om et anslag mot en privatbolig på Vollen i 2012. I dette anslaget slo maskerte menn med slegge til mot et hus der et eldre ektepar bodde. Mannen i huset klarte til slutt å jage dem vekk ved å true angriperne med pistol.

Politiet mener de maskerte mennene var torpedoer som slo til mot feil hus, og at planen egentlig var å ramme en mann som bodde i et nabohus. Denne personen var fagkyndig meddommer i en sak der Christer Tromsdal, kunsthandler Terje Hvidsten og en eiendomsmegler satt på tiltalebenken.

Målet skal, ifølge politiet, ha vært å skremme dommeren.

I lydopptaket skal også beviser fra denne saken bli diskutert i tillegg til et pengeoppgjør til torpedoene som stod bak anslaget. Også den politiet mener er oppdragsgiver blir det snakket om.

