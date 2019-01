Lørenskog-forsvinningen: Skal undersøke gjenstander funnet i Langvannet

INNENRIKS 2019-01-28T07:44:33Z

Flere gjenstander er funnet etter tre dagers søk i Langvannet. Disse skal nå undersøkes om har noe med forsvinningssaken å gjøre.

Publisert: 28.01.19 08:44 Oppdatert: 28.01.19 09:01

Det bekrefter politiet i en pressemelding mandag morgen.

– Søket i Langvannet er avsluttet. Det ble funnet enkelte gjenstander som må undersøkes nærmere, og eventuelt sjekkes inn eller ut av saken, sier etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Politiet har frem til nå verken ønsket å bekrefte eller avkrefte hvorvidt det ble gjort funn, men velger altså nå å gå ut med at det er funnet flere gjenstander.

Etterforskningslederen går ikke i detalj på hva som er funnet.

Islagt vann

Søkene i Langvannet startet onsdag i forrige uke , og fortsatte torsdag og fredag. De ble gjenomført av dykkere i Oslo brann- og redningsetat. Langvannet er for tiden dekket av tykk is, så det måtte lages flere hull for å få dykkerne ned i vannet.

De ble gjort på bakgrunn av forsvinningen til 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen, som har vært borte siden 31. oktober i fjor. Den lille innsjøen Langvannet ligger helt inntil ekteparet Hagens eiendom, så politiet har regnet det som en utvidet del av åstedet.

Årsaken til at søket ikke ble gjennomført før, er fordi at politietterforskningen ble holdt topphemmelig i ti uker fordi de antatte kidnapperne truet med å drepe 68-åringen dersom politiet ble involvert.

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – Ti uker ingen skulle vite om

Politiet frykter at hun har blitt kidnappet, etter at det er stilt krav om ni millioner euro i løsepenger – utbetalt i kryptovalutaen monero – og det er blitt fremsatt alvorlige trusler i saken.

Etter ti hemmelige uker valgte politiet til slutt å offentliggjøre saken for å få publikums hjelp. Per søndag kveld hadde politiet mottatt 1352 tips i saken.