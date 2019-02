Politiet ber om narkotikatiltale mot eks-advokater

INNENRIKS 2019-02-05T14:03:37Z

Politiet i Troms ber om at statsadvokaten tar ut tiltalte mot i alt syv personer som er siktet i en omfattende narkotikasak der det blant annet er tatt beslag i 66 kilo amfetamin.



Publisert: 05.02.19 15:03

To av de siktede jobbet som advokater da saken ble opprettet.

Saken ble fredag 1. februar oversendt Statsadvokaten i Troms og Finnmark for videre påtalebehandling, opplyser politidistriktet.

– Etterforskningen, som er gjort i samarbeid med utenlandske myndigheter og andre politienheter i Norge, har avdekket det vi mener er et godt organisert nettverk for innførsel og distribusjon av amfetamin i Nord-Norge, skriver politiet.

Saken har vært under etterforskning siden høsten 2017 da 66 kilo amfetamin ble beslaglagt på et hotell i Tromsø.

– Det er etter vår mening den mest omfattende og alvorlige narkotikasak noen gang i Troms politidistrikt. Denne saken er alvorlig med tanke på mengden narkotika og den internasjonale organiseringen, heter det i pressemeldingen.

Den ene av de narkosiktede advokatene har tidligere latt seg intervjue av Advokatbladet.

– Jeg håper folk skjønner at det jeg har gjort ikke er gjengs for advokater, og ikke er det for meg heller, har advokaten som har hatt en rekke styreverv og et tillitsverv i Advokatforeningen uttalt til fagbladet.