SPLITTET: KrFs nestledere, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, her fotografert etter partiets ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 2. november. Foto: Tore Kristiansen

Kilder til VG: Ropstad skyldte på Bollestad for Frps taxfree-nederlag

Bak lukkede dører la KrFs kronprins Kjell Ingolf Ropstad skylden på sin egen nestlederkollega Olaug Bollestad for at KrF påførte Frp et sviende taxfree-nederlag i innspurten av budsjettforhandlingene, opplyser kilder til VG.

Ropstad sa dette ansikt til ansikt med sine forhandlingspartnere i Frp, Høyre og Venstre i et møte om statsbudsjettet for 2019 som startet klokken 12 tirsdag, opplyser kilder til VG.

Der skal Ropstad ha fortalt at han og Olaug Bollestad var dypt uenige om hva partiet skulle stemme, og at han ikke hadde klart å overbevise de andre i KrFs gruppe.

– Jeg mente vi ikke burde stemme for forslaget, men har ikke noe problem med at flertallet ønsket å støtte det når det ble endret til 2020. Det er helt vanlig med uenighet i ulike saker og at vi diskuterer oss imellom. Vedtaket er helt ryddig og har ikke budsjettkonsekvenser for 2019, som jo var budsjettet vi forhandlet om. Olaug måtte ta en vurdering på stående fot i salen og hun håndterte saken på vegne av oss, sier Ropstad.

Ville unngå Frp-nederlag

Bakteppet var at det tirsdag morgen hadde bredt seg en frykt i de tre regjeringspartiene for at KrF kunne komme til å stemme for å utslette en av Frps store symbol-seire :

Vedtaket fra 2014 om å øke taxfreekvoten fra fire til seks flasker vin hvis man ikke kjøper tobakksvarer.

Kilder VG har snakket med forteller at opplysningene om at KrF kunne torpedere Frps vinnersak, nådde frem til Frps sjefforhandlere Helge André Njåstad. Han tok resolutt kontakt med Ropstad og advarte ham mot at det kunne få alvorlige konsekvenser for budsjettforhandlingene om KrF gikk med på forslaget.

Derfor tilbød regjeringspartiene på et av forhandlingsmøtene om statsbudsjettet tirsdag seg å stemme for at regjeringen kunne utrede saken, men uten noen forpliktelse om at den utvidede taxfreekvoten skulle bli fjernet.

Lovet å kjempe mot

Da skal Ropstad ha lovet forhandlingspartnerne at han skulle gjøre det han kunne for å forhindre at KrF stemte for forslaget med virkning fra 2019, opplyser kildene.

På et styremøte i KrFs stortingsgruppe tirsdag morgen fikk Ropstad med seg de andre på at partiet skulle stemme ned Arbeiderpartiets forslag om å gjøre endringer i taxfree-ordningen.

Forslaget fra Ap innebar at vedtaket om ekstrakvoten på alkohol fra 2014 skulle fjernes fra 1. januar 2019.

Isteden skulle KrFs stortingsrepresentanter stemme for forslaget om en utredning.

Bollestads snuoperasjon

Samtidig som Ropstad møtte sine forhandlingspartnere om budsjettet klokken 12 tirsdag, startet også Stortingets møte der taxfree-saken skulle avgjøres.

Bollestad beklaget seg der over at KrF ikke kunne støtte forslaget fra Ap, og begrunnet det nettopp med de pågående forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre.

Klokken 12.08 gikk hun på Stortingets talerstol:

– Jeg er helt enig i og skulle gjerne vært med på det forslaget i dag, men fordi vi sitter i innspurten av forhandlingene om budsjettet, er det vanskelig for Kristelig Folkeparti. Dette forslaget har ligget i komiteen siden februar i år, og hadde vi endret dette til 1. januar 2020, hadde det også vært før budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet, og de kunne ha innarbeidet det, og vi kunne da faktisk blitt enige om dette i salen i dag, sa Bollestad.

Aps forslagsstiller, Elise Bjørnebekk-Waagen, reagerte spontant:

– For å imøtekomme Kristelig Folkeparti har Arbeiderpartiet endret ordlyden i det løse forslaget vi nå fremsetter. Det vi nå fremmer, er: Stortinget ber regjeringen reversere utvidelsen som ble gjort i taxfree-ordningen i 2014, fra 1.1.2020, sa Waagen.

Uten å kontakte Ropstad tok Bollestad en rask beslutning, snudde trill rundt og gikk på Stortingets talerstol klokken 12.19:

– Jeg vil takke Arbeiderpartiet for at de endret forslaget. Da vil Kristelig Folkeparti stemme for forslaget. Jeg har også lyst til å si at den debatten som har vært nå, sier noe om utfordringene når det gjelder til Fremskrittspartiets måte å møte denne problemstillingen på. Det gjør at jeg takker spesielt for at vi nå klarte å endre dette i denne sal, sa Bollestad.

Hareide støtter Bollestad

KrFs nåværende partileder Knut Arild Hareide kommenterer saken slik:

– Det var et samlet KrF som var enige om at vi burde støtte et forslag om taxfree dersom det ikke hadde påvirkning om 2019-budsjettet. Da ville alle forstå hvorfor vi gjorde det og at det var ryddig. Det var også et samlet KrF som var enig om at vi ikke skulle støtte forslaget om det påvirket 2019-budsjettet. Da ville det blitt opplevd uryddig på grunn av de pågående forhandlingene, sier Knut Arild Hareide til VG, og legger til:

– VI gikk fra hverandre og trodde vi ikke skulle støtte forslaget. Da Ap endret sitt forslag, mener jeg Olaug opptrådte i tråd med det møtet hadde sagt, sier Hareide.

Det lyktes ikke VG å få kontakt med Bollestad til saken.