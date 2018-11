PÅ SYKKEL: VG har flere ganger observert mannen ved Akershus festning, der han har hatt kontor. Foto: Tore Kristiansen

Her er mannen som rekrutterte Frode Berg

INNENRIKS 2018-11-26T19:45:20Z

OSLO/KIRKENES (VG) Her sykler en mann i 50-årene til kontoret ved Akershus festning. Han rekrutterte Frode Berg til oppdragene for E-tjenesten som endte med spionsiktelse og fengsel.

Publisert: 26.11.18 20:45 Oppdatert: 26.11.18 21:01

Det får VG opplyst av kilder.

I begynnelsen av desember er det ett år siden den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (63) fra Kirkenes ble arrestert i Russland .

Mannen i femtiårene som skal ha vervet Frode Berg, blir av folk som kjenner ham beskrevet som en person med flere frivillige verv - og en som i lang tid har jobbet med etterretning rettet mot Russland. Han skal snakke russisk, og skal også ha engasjert seg i kulturelt norsk-russisk samarbeid i nordområdene.

– Frode Berg ble kontaktet av en person som han kjente fra Finnmark. Dette var en person Frode hadde stor tillit til, og som han visste var tilknyttet E-tjenesten. Berg aksepterte å være kurer, og det praktiske ble ordnet av en annen i E-tjenesten, sier Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes til VG.

Les også: Slik var familiens døgn i uvisshet - så fikk de sjokkbeskjeden

Mannen skal ha holdt en lav profil når det gjaldt sin kontakt med Frode Berg. En gang de tilfeldigvis møttes på gaten i Oslo, skal han ifølge VGs opplysninger ha gått rett forbi Berg som forsøkte å hilse.

VG sporet opp mannen i forbindelse med hans arbeidsplass i Oslo, som har vært lokalisert ved Akershus festning. VG kjenner mannens identitet, men har ikke lykkes med å få bekreftet hans stillingsforhold og tittel hos norske myndigheter.

Han har et aktivt reisemønster og reiser mye til og fra Nord-Norge og til land Norge samarbeider tett med når det gjelder etterretning rettet mot Russland.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post hereller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655.

– Ingen kommentar

Han ble svært overrasket da VG tidligere i høst tok kontakt med ham utenfor Oslo S, bare 50 meter fra hotellet der Frode Berg fikk sine instruksjoner av E-tjenesten før sine reiser til Russland.

På dette hotellet skal Berg blant annet ha fått overlevert 3000 euro og elektroniske lagringskort med kryptert informasjon, som ifølge VGs opplysninger skulle videresendes gjennom det russiske postsystemet til lukkede militærbyer nordvest i Russland der blant annet Nordflåten har tilhold.

– Hvem er du, spør mannen da VGs reporter går frem til ham.

– Jeg er journalist i VG og vi lager en sak om Frode Berg.

– Javel.

– Og om hvilken rolle du hadde med å koble Berg med E-tjenesten.

– Jaha. Det har jeg ingen kommentar til. Har du fulgt etter meg? Sikkert, sier han og forlater samtalen før VG rekker å stille flere spørsmål.

Manglende forståelse

Frode Berg har erkjent at han har jobbet for norsk etterretning.

– Berg utførte flere oppdrag som kurer for E-tjenesten. Han trodde dette dreide seg om oppdrag som ikke kunne være farlige for ham. Han overleverte penger etter instruksjoner han fikk i Norge, sier Risnes.

Men den pensjonerte grenseinspektøren Berg var et dårlig valg av kurer for den norske etterretningstjenesten, mener Russland-ekspert.

– Først og fremst er det et dårlig valg fordi det bekrefter den russiske myten om at all vestlig støtte til og kontakt med sivilsamfunnet egentlig bare er et instrument for å undergrave Russland og Putin-regimet, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til VG.

Hun er overrasket over at den norske etterretningstjenesten valgte å bruke Frode Berg som kurer i Russland.

– Det vitner også om norsk etterretnings manglende forståelse for hvordan russiske myndigheter ser på tidligere ansatte ved det norske grensekommissariatet, sier Wilhelmsen.

Les også: Berg sitter i det som var Stalins skrekkfengsel

Hun mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB fremstiller folk som har jobbet med å bedre samarbeidet mellom Norge og Russland i nordområdene som potensielle etterretningsagenter.

– Det er en kjent sak at russiske sikkerhetsinteresser lenge har trodd at grensesamarbeidet i nord blir brukt av norske myndigheter til å spionere. I nord har Russland vitale interesser når det kommer til militærmakt, for eksempel Nordflåten. Det er klart FSB følger med på hva tidligere forsvarsansatte gjør når de er på tur i nordområdene.

Bakoversveis

Rune Rafaelsen er ordfører i Sør-Varanger og kjenner identiteten på mannen som rekrutterte Frode Berg. Rafaelsen fikk bakoversveis da han første gang fikk høre navnet.

– Det kom jo som et sjokk da det navnet her kom opp. Hva i helvete, er det her virkelig nødvendig. Sånn tenkte jeg. Hvor dum går det an å bli og hvorfor gjør etterretningen dette her? Det var min umiddelbare reaksjon, sier Rafaelsen til VG.

– Har du nevnt navnet for noen?

– Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å bekrefte det navnet til noen. Men jeg har gitt beskjed til Ine Marie Eriksen Søreide, Frank Bakke Jensen og Jonas Gahr Støre om at jeg vet hvem mannen er. Og så måtte jeg si det til kona mi. Ingen andre.

Rafaelsen er svært skeptisk til at E-tjenesten rekrutterte en person som Berg, som ikke er en trent agent.

– Frode Berg-saken er vel det man kan si er et godt eksempel på dårlig etterretning, sier Rafaelsen.

– Er du sint på Frode Berg?

– Nei, jeg er ikke det. Men jeg er skuffet. Sikkerhetstjenesten har spurt meg om hjelp også, men jeg sa nei, sier Rafaelsen, som har tillit til at norske myndigheter nå gjør hva de kan for å hjelpe sambygdingen.

– Jeg vet ikke hva de gjør, men jeg tror de gjør mye. Jeg har sendt to brev til statsministeren og kan ikke tenke meg at de lar ham være i stikken nå. De vet jo hva de faktiske forholdene er for noe og det vil være en enda større skandale om de lar ham gå for lut og kaldt vann der borte. Han har tross alt vært på jobb for kongeriket, sier Rafaelsen.

Ønsker svar

Kirkenes er en liten by der det er vanskelig å holde på hemmeligheter. Kona og datteren til til Frode Berg, Anita og Christina Berg er rasende på mannen som skal ha vervet familiefaren til tjeneste for norsk etterretning.

– Jeg kjenner bare sinne rett og slett. Bare tenk hvor mye de har skadet og ødelagt for familien vår, sier Christina Berg.

– I tillegg kommer de store konsekvensene dette har hatt for Frode, men det orker jeg ikke å snakke om, sier Bergs kone, Anita, som forteller om varm støtte fra lokalsamfunnet.

– Hvorfor tror dere han lot seg verve?

– Frode er en snill mann som er glad i folk. Han er veldig hjelpsom. Kanskje det er det som har gjort ham til en som kan bli misbrukt. Han er kanskje litt naiv og tror det beste om alle, sier kona.

Stort press

Anita Berg sier hun merket på ektemannen at han slet i tiden før han ble pågrepet av FSB i Russland.

– Jeg kan ikke si at jeg ikke har merket at ting har vært galt. Han var stresset og har nok vært under et veldig press.

– Hvordan merket du det?

– Han var utilpass, det var dårlig med søvn. Han var urolig og irritabel. Når vi var ute og reiste, så ville han egentlig ikke hjem. Jeg spurte han flere ganger om hva det var som er galt? Er det noe? Nei, ingenting sa han, men jeg kjente det på meg og visste at noe var galt, sier Anita.

– Godt tegn

Frode Bergs norske forsvarer tror det går mot en snarlig rettssak.

– Vi ser at mange av restriksjonene for Frode er opphevet og vi har fått signaler om at etterforskningen er i ferd med å avsluttes. Det tar vi som et godt tegn, sier Brynjulf Risnes til VG.

NRK skriver mandag at Berg skal ha blitt flyttet til en ny celle, med bedre fasiliteter enn han har hatt til nå. Men han sitter fortsatt i Lefortovo-fengselet i Moskva .

– Det er ventet et nytt fengslingsmøte i begynnelsen av desember og vi håper at en dato vil bli satt for en rettssak på nyåret, forhåpentligvis så tidlig som i januar, sier Risnes.

VG har lagt frem kritikken mot rekrutteringen av Berg overfor E-tjenesten, som ikke ønsker å kommentere denne saken.