Flere sendt til sykehus etter brann i blokk i Ålesund

Brannvesenet har søkt gjennom boligblokken som sto i full fyr i Ålesund. Tre personer er sendt til sykehus.

75 personer er registrert på adressen. Brannvesen og politi jobber med å føre lister over hvor mange som er evakuert. Brannen startet i niende etasje.

110-sentralen rykket ut til stedet med alt tilgjengelig mannskap. Ved 11.15-tiden melder politiet at brannen er slukket, men at det er mye røyk i bygget og at evakuering fortsatt pågår.

To personer er kjørt til sykehus og én person til legevakt, ifølge politiet.

– Flere er kjørt til sykehus med røykskader, men jeg har ikke oversikt over antall eller skadeomfang, sier operasjonsleder Arild Reite til VG.

Enkelte av beboerne skal ha vært bevisstløse da de ble kjørt til sykehus, melder NTB.

– Vi vet at det er blitt kjørt personer til sykehus som har vært bevisstløse, men vi har ikke kjennskap til skadeomfanget per nå. Vi har politipersonell som er på vei dit for å få en oversikt over hvor mange som er brakt dit. Det er blitt kjørt kontinuerlig, sier operasjonsleder Erik Mikaelsen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.