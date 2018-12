OFTE BILLIG: Surkål og rødkål er noen av de mest vanlige julevarene som settes kraftig ned av matvarekjedene før jul. Foto: Nina Andersen, VG

Priskrig på julevarer - men advarer mot «uverdige» priser

Den årvisse priskrigen på typiske julematvarer tilspisser seg fra i dag. Men Coop-direktør håper bransjen vil unngå uetisk lave priser i førjulstiden.

Kiwi setter fra og med mandag morgen ned prisen på 30 typiske julematvarer som surkål, edamerost, klementiner, kålrot og kanel.

Coop, som har lavpriskjeden Extra, følger på.

– Dette svarer vi på så fort det lar seg gjøre. Våre Extra-butikker skal ned på samme prisnivå på disse varene, kontrer kommunikasjonsdirektør i Coop, Harald Kristiansen.

Han er rede til å svare på konkurrentenes førjulspriser så fort han hører om prisendringer i matmarkedet.

– Vi er i gang med denne priskrigen for flere dager siden, så dette er vi forberedt på, legger Kristiansen til. Han kunne tilby julepapir til en krone for en uke siden.

Men Coop-representanten ønsker seg ikke tilbake til tilstanden som rådet i dagligvarebutikkene for noen få år siden, da prisene på svineribbe sank til gi-bort-nivå.

– Jeg håper og tror vi denne gangen ikke kommer ned til uetisk lave priser der svineribbe går for 16 kroner kiloet. Det var et prisnivå som var uverdig i forhold til arbeidet produsentene legger ned med maten, sier Kristiansen.

Han vil unngå det han kaller elleville tilstander.

– Det fører bare til kaos i butikkene der folk hamstrer og butikkene går tomme for tilbudsvarer. Det er på en måte begrenset hvor mye surkål en husstand trenger, minner han om.

For noen år siden førte kampen om billigvarene blant annet til at en sunnmøring gikk berserk og nappet til seg billig riskrem fra handlevognen til en annen kunde.

Surkål er som vanlig et av vareslagene som fra og med i dag selges med betydelig priskutt fra Kiwi - med en nedgang fra kroner 8,90 i uke 45 til 4,90 fra i dag. En kilo klementiner selges for ti kroner, og en kjent frossenpizza går for 25 kroner. Kanel til julegrøten kan kjøpes for femti øre for en pose på 14 gram.

I VGs siste matbørs fra oktober var det Extra-kjeden som var billigst, foran Kiwi og Rema. Men kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Norgesgruppens Kiwi-kjede sier det ikke er presset fra matbørsen som gjør at de nå kutter prisene før jul.

– Vi presser prisene uavhengig av VGs matbørs. Vi har riktignok vært billigst i fire av de seks siste matbørsene. Men det viktigste for oss er kundene og at de tilbys gode og rimelige julevarer, svarer Arvin.

– Kan kundene risikere at dere går tom for de billigste varene?

– Vi legger vekt på at vi ikke skal gå tom for disse varene, men holde koken helt frem til jul.

Også Rema 1000 har kastet seg med i julemat-priskrigen.

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum har fått med seg at hennes kollega i Coop advarer mot priser på for eksempel svineribbe til under 20 kroner kiloet.

– I Rema 1000 jobber vi hardt for å ha de laveste prisene på hele handlevognen. Vi skal ha de laveste prisene hos oss. Det er viktig for oss å påpeke at vi er stolte over å selge norsk kjøtt og at vi betaler våre leverandører avtalt pris, helt uavhengig av markedsprisen på produktene, skriver Fossum i en epost til VG.