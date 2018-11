Svein Jemtland i savnetmeldingen til politiet: – Har dere hørt noe?

HAMAR (VG) 31 timer etter at Janne Jemtland (36) ble påført et skudd i pannen, ringer ektemannen til politiet for å melde henne savnet.

Publisert: 13.11.18 15:46 Oppdatert: 13.11.18 16:03

Da har han - ifølge sin egen forklaring - kort tid i forveien senket sin kone i Glomma med et 38 kilo tungt batteri ved Eid bru i Våler kommune.

I retten har den drapstiltalte ektemannen forklart at han ringte politiet etter at han i over 30 timer hadde jobbet på spreng for å skjule og ødelegge bevisene for at tobarnsmoren var død .

Klokken er 09.26 den 30. desember 2017 når Svein Jemtland ringer politiet. Bare 45 minutter før, har han sendt nok en SMS til sin døde kone hvor han uttrykker bekymring for hvor hun er.

– Så ringer du politiet. Hvilke tanker gjør du deg da, Svein Jemtland? lurer statsadvokat Iris Storås på i retten tirsdag.

– Nei, hvilke tanker har jeg om det? Måtte bare skjule alle spor som kunne implementere meg i Jannes forsvinning, svarer han monotont.

Jemtland til politiet: – Lurer på om dere har hørt noe

Det er til operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt at Svein Jemtland ringer denne lørdagsmorgenen. VG har fått innsyn i lydloggen av samtalen, som foregikk slik:

Operatør: Politiet.

Jemtland: Hallo ja, det er Svein Jemtland som ringer. Jeg ringer og lurer på dere har... jeg savner kona mi, holder jeg på å si, siste døgnet... og lurer på om dere har hørt noe. Hun heter Janne Jemtland. Jeg har ringt sykehus og sånt nå da, men det er ikke noen der.

Operatør: Skal vi se... Det har forsåvidt ikke jeg så mye informasjon om, tror jeg, men...

Jemtland: Ok.

Operatør: For hun er borte bare eller?

Jemtland: Ja, borte ja, når jeg våknet opp i går, så var borte, holdt jeg på å si.

Operatør: Altså, vi har ingen i vår befatning... I hvert fall ikke i Innlandet, som er noe av det.

Jemtland: Ok.

Operatør: Har ikke hørt noe fra henne siden i går kveld altså?

Jemtland: Hæ?

Operatør: Du har ikke ikke hørt noe fra henne siden i går kveld altså?

Jemtland: Ja, fra i går morges. Jeg prøvde å ringe venner og sånn, men kan ikke svare på dette.

Operatør: Har hun vært ute på noe, eller er det...

Jemtland: Nei, nei, har ikke vært ute på noe, vi var hjemme klokka 01.00 og ikke noe problem.

Operatør: Nei, det er nok ikke noe i vår befatning da dessverre, men.

Jemtland: Ok.

Operatør: Men du får bare satse på at hun dukker opp da, hvis ikke får vi heller se om vi må iverksette noe.

Jemtland: Greit.

Oppfattet ham ikke som bekymret

VG har tidligere skrevet at politimannen som tok imot samtalen ikke oppfattet Svein Jemtland som bekymret i den første samtalen , og ba ham ringe tilbake om hun ikke dukket opp.

Det tok derfor over to døgn før letingen etter tobarnsmoren startet .

Det var ikke før Svein Jemtland personlig troppet opp på politistasjonen nyttårsaften at det ble satt igang leting etter tobarnsmoren.

Ektemannen skal i dagene etter savnetmeldingen, ha rettet kritikk mot politiet for hvordan de håndterte hans første savnetmelding.

Svein Jemtland ble pågrepet og siktet for drap først 12. januar i år. Dagen etter fant politiet Janne Jemtland på bunnen av Glomma med et batteri festet til kroppen.