PÅSTÅTT TILSTÅELSE: Tre dager etter Øystein Hagel Pedersen ble funnet død, fikk politiet et brev hvor en kvinne påstår at den drapstiltalte kvinnen hadde innrømmet drapet på sin egen far. Foto: Mattis Sandblad, VG

Bevis mot syvbarnsmor: Brev om drapstilståelse og drapssamtale på restaurant

INNENRIKS 2018-11-12T16:01:21Z

I 2002 skal en 13 år gammel jente ha overhørt snakk om at syvbarnsmoren ville ta livet av sin far fordi hun ønsket arv. 11 år senere forsøkte en kvinne å sende en påstått drapstilståelse til politiet.

Publisert: 12.11.18 17:01 Oppdatert: 12.11.18 17:48

Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død 6. april 2014 på First Hotel i Kristiansand.

Påtalemyndigheten mener ekssamboeren, en 43 år gammel syvbarnsmor, drepte ham ved forgiftning eller kvelning.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha dopet ned Hagel Pedersen også i mars 2013.

6. april 2013 forsøkte en kvinne, som var Hagel Pedersens ekskone, å sende en «bekymringsmelding» til politiet. Hun taster imidlertid inn feil e-postadresse, og e-posten når aldri politiet.

– Tilsto drapet på far

9. april 2014, tre dager etter at Hagel Pedersen var funnet død, sendte kvinnen e-posten på ny.

I brevet beskriver kvinnen den nå drapstiltalte syvbarnsmoren som «utrolig slu og beregnende» og «veldig smart», men at hun aldri har jobbet i hele sitt liv. Kvinnen hevder i brevet at den nå tiltalte 43-åringen har «ruinert sin(e) menn for store summer».

Kvinnen skriver med henvisning til mars 2013, at Hagel Pedersen ble

dopet ned og fratatt alle medisiner. Ifølge brevet skal den drapstiltalte kvinnen ha tatt ut alle pengene til Hagel Pedersen.

I brevet, som skulle ha nådd politiet før Hagel Pedersen døde, kommer kvinnen med en urovekkende påstand:

«Øystein (Hagel Pedersen) fortalte meg også at x (tiltalte) har tilstått drap på sin egen far. Jeg er tilbørlig til å tro det.»

Ikke obdusert

27. mars i 2002 ble den 52 år gamle mannen funnet død i et oversvømt boblebad. Det skal ha ligget en våt dyne på gulvet.

Kvelden før var det fest hos 52-åringen, og flere av hans kamerater var på besøk. Også tiltalte var der, og hun skal ha kjørt noen av kameratene hjem.

Dagen etter kom en mann som skulle hjelpe 52-åringen med båten.

– Døren til huset var åpen og TV-en sto på i stua. Han fant ikke noen på kjøkkenet. Det suste fra vaskerommet, og han fant avdøde på badet innenfor vaskerommet, sier Aleksandersen.

52-åringen ble ikke obdusert, noe statsadvokaten påpeker at burde ha vært gjort. Ifølge legeerklæringen var dødsårsaken uklar.

– Men det står at det var mistanke om elektrisk sjokk, sier Aleksandersen.

Overhørte snakk om drap

På nyåret i 2002 skal en 13 år gammel jente ha overhørt en samtale mellom sin far og den nå drapstiltalte kvinnen på Egon i Kristiansand. Denne kvinnen vil bli ført som vitne i saken.

Hennes vitnemål var årsaken til at politiet iverksatte en omfattende undercovervirksomhet.

– Hun har forklart seg om samtaler mellom de to. Tiltalte ønsket arven etter sin far og de snakket om hvordan man skulle ta livet av faren, sier statsadvokat Leif Aleksandersen i dag om vitnemålet.

Funn i graven

Kvinnen som er tiltalt for drapet på ekssamboeren og faren, nekter straffskyld og vil ikke forklare seg for retten om saken.

Ifølge tiltalen skal hun ha sørget for at hennes 52 år gamle far, som var kraftig beruset, inntok tabletter med virkestoffet diazepam.

Påtalemyndigheten mener hun presset hodet hans under vann og at hun trolig holdt hodet hans under vann. Faren døde av drukning eller forgiftning, ifølge tiltalen.

15. desember i fjor ble farens grav åpnet av politiet. Det ble påvist flere medikamenter i flere vevsprøver. Det ble ikke påvist noen dødsårsak, men man mente at inntaket av diazepam kunne ha hatt betydning for dødsfallet.