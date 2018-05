AKTIV PÅ FACEBOOK: Ola Borten Moe, som har en pause fra nestledervervet mens partiet undersøker Navarsete-saken, er her avbildet på et Sp-landsmøte. Nå bruker han Facebook-kontoen sin til å beklage grise-tekstmeldingen som ble sendt til Navarsete - på vegne av hyttegjengen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Borten Moe beklager på vegne av alle som var på Sp-hytteturen

Publisert: 02.05.18 14:55 Oppdatert: 02.05.18 16:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-02T12:55:33Z

Ola Borten Moe (Sp) beklager i en Facebook-status på vegne av alle som var på hytteturen der en sjikanerende sex-melding ble sendt til tidligere partileder Liv Signe Navarsete. Det er fortsatt ingen som har meldt seg til partiledelsen.

– På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse ovenfor Liv Signe Navarsete, skriver Ola Borten Moe på Facebook

Han har tatt en midlertidig pause som nestleder i partiet til den som står bak sex-meldingen melder seg.

Ingen har meldt seg

Onsdag ble det kjent at politiet har konkludert med at de ikke etterforsker saken om den sjikanerende sex-meldingen som ble sendt til tidligere Sp-partileder Liv Signe Navarsete i 2016.

Ingen har meldt seg ennå. Det bekrefter generalsekretær Knut M. Olsen i Sp via leder i kommunikasjonsavdelingen i partiet, Lars Vangen til VG onsdag.

– Nå har vi brukt alle de midler partiet har i en sånn sak. Men vi vil kalle inn til et sentralstyremøte ved første anledning og håndtere saken videre i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG onsdag ettermiddag.

Parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe i Sp, sier til VG at sentralstyret ikke må gi seg i arbeidet med å få frem sannheten om den sjikanøse tekstmeldingen.

– Tung tid

Borten Moe skriver Facebook-innlegget at det har vært mange spekulasjoner og beskyldninger om hvem som står bak meldingen, og at det har vært en tung tid.

– For egen del har jeg ingenting med meldingen å gjøre, det var ikke en kollektiv handling og det er ingen som dekker over for andre, skriver han i Facebook-statusen.

– Jeg har tvert imot bidratt med det jeg vet og tror til generalsekretær Knut M. Olsen. Alle spekulasjoner, beskyldninger og antakelser om noe annet har gitt ikke bare meg og de andre som var på tur, men også våre familier, en tung tid. Jeg håper vi sammen skal være i stand til å legge denne ulykksalige saken bak oss og få fokuset over på Senterpartiets politikk.

Blant deltakerne på hytteturen i 2016 var også fylkessekretær Rune Hjulstad i Trøndelag Sp. Han sier i likhet med partileder Vedum at han registrerer politiets avgjørelse om ikke å etterforske.

– Jeg får bare ta til etterretning at politiet har gjort sine vurderinger, sier Hjulstad til VG.

Jostein Olav Grande, som tidligere var rådgiver i Senterpartiet, deltok også på hytteturen. Han sier til VG onsdag at han fortsatt har et håp om at partiet finner ut av hvem som skrev og sendte den grove meldingen til Navarsete.

– Jeg registrerer at politiet ikke skal etterforske. Jeg håper likevel at den som har gjort det, vil melde seg og beklage overfor Navarsete og partiet, sier Grande til VG.