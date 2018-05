GÅTT NED: Snittalderen for første ekteskap for menn er 34,9 år. Kvinnene er nå i snitt 32,3 år gamle når de gifter seg for første gang. Foto: Solum, Stian Lysberg, ILLUSTRASJONSBILDE

Færre gifter seg – flere skilles

NTB

Publisert: 04.05.18 09:50

Til sammen ble 22.100 par gift her i landet i fjor. Dette er 400 færre par enn året før.

Siden toppåret 2008 da 25.100 par ble gift, har trenden vært fallende selv om befolkningen i ekteskapsalder øker.

I 2008 var befolkningen her i landet mellom 20 og 45 år totalt på 1,68 millioner personer. I fjor var antallet økt til 1,85 millioner.

Snittalder går opp

Men det er noe som går opp: Snittalderen for første ekteskap for menn er 34,9 år. Kvinnene er nå i snitt 32,3 år gamle når de gifter seg for første gang. Det er en økning på 0,3 år for menn og 0,4 år for kvinner på bare ett år, viser tall Statistisk sentralbyrå SSB) la fram fredag.

I alt 9.800 par skilte seg i fjor. Det er en økning på 500 par fra året før, men trenden er likevel at det blir færre skilsmisser.

64 % av ekteskapene mellom to kvinner

Siden 2012 har antall skilsmisser her i landet ligget under 10.000 hvert år. Det er et lavere nivå enn i perioden 2000 til 2011 da snittet var 10.500 skilsmisser årlig.

Omkring 1,5 prosent av ekteskapene i fjor ble inngått av personer av samme kjønn, totalt 333 ekteskap, som er det høyeste tallet siden den nye ekteskapsloven kom i 2009. Vel 64 prosent av disse ekteskapene ble inngått mellom to kvinner.

