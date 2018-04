OPP ELLER NED? Boligprisene tok seg ifølge Eiendom Norge en dukkert i 2017. Nei, det gjorde de ikke, ifølge SSBs utregninger som Skatteetaten bruker. Foto: STELLA BUGGE

Intet boligprisfall i skattemeldingen

Publisert: 23.04.18 18:38

Hvis du stusser over at formuesverdien på boligen din ikke har gått ned i skattemeldingen er det fordi prisene, ifølge Skattetaten, har gått opp.

Fakta SSB: Boligprisene i 2017 Hele landet + 5,0 prosent Oslo med Bærum + 7,7 prosent Stavanger + 4,8 prosent Bergen + 1,9 prosent Trondheim + 3,4 prosent Kilde: Boligprisindeksen SSB

Skatteetaten viser til SSB som bruker en modell hvor prisene på norske boliger, landet under ett, har gått opp fem prosent i fjor. I Oslo og Bærum har prisene ifølge denne tabellen gått opp 7,7 prosent.

Dermed kan de fleste vinke adjø til eventuelt mindre formuesskatt som følge av lavere boligpriser – i alle fall på denne skattemeldingen.

Fakta Eiendom Norge: Boligprisene i 2017 Hele Norge: – 1,1 prosent Oslo – 10,5 prosent Kristiansand − 3,5 prosent Stavanger −3,1 prosent Bergen uforandret Trondheim + 2,4 prosent Tromsø + 2,3 prosent Kilde: Eiendom Norge, nominelle priser

Slik regner SSB

Forvirret? Ja, det er ikke helt enkelt å skjønne hvordan SSB regner ut boligverdien.

– Vi bruker en 10-års periode for å få statistisk sikkerhet siden mange områder i Norge har få salg. Det siste året gjelder mest i denne modellen. Vi bytter ut det eldste året mot det nyeste og har med tall til og med november 2017, forklarer Anders Haglund senior rådgiver hos SSB.

– Men hvordan kan dere få en prisoppgang når prisene har falt?

– Vi påstår at de ikke gjorde det. Vi ser ikke på de ulike månedene når vi putter et snitt av 12 nye måneder inn i modellen. En mulig forklaring kan jo være at det ble solgt flere boliger i starten på 2017 når prisene var på topp, sier Haglund.

– Vil prisene i deres modell etter hvert vise nedgang?

– Hvis det har vært nedgang, vil den vise det. I tre av de fire siste årene har den vist lavere priser i Stavanger, så den speiler markedet, mener Haglund.

SSB tar utgangspunkt i tall som kommer fra Eiendom Norge og baserer seg på omsetninger på Finn.no.

Fakta Eiendom Norge: boligprisene i 2016 Hele Norge: + 12,5 prosent Oslo + 26,5, prosent Bergen + 1 prosent Trondheim + 4,6 prosent Stavanger -0,2 prosent Kilde: Eiendom Norge, nominelle priser

Rykende uenig

Eiendom Norge, bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetakene, mener derimot at deres tall viser at prisene falt 1,1 prosent i fjor og hele 10,5 prosent i hovedstaden.

– Måten Skatteetaten bruker tallene på er veldig uheldig siden de ikke viser markedsutviklingen. Hvis man ikke er enig med formuesverdien til Skatteetaten må man få en ny verdivurdering og megleren vil da ta utgangspunkt i markedsverdien. Det er den som reflekteres i vår statistikk, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

– Mener du at folk får for høy formuesfastsettelse av boligen sin?

– Det er grunn til å tro det ja, sier Lundesgaard som mener Skatteetaten og SSBs verdifastsettelse er alt for uperesis.

– Den har stort forbedringspotensiale.

Da Eiendom Norge i januar oppsummerte utviklingen , mente de at vi hadde lagt bak oss det svakeste året i boligmarkedet siden finanskrisen fra høsten 2007 til desember 2008.

– Følg med

Huseiernes Landsforbund, som har 223.000 medlemmer, oppfordrer folk til ikke å ta for gitt at Skattetatens verdianslag på bolig er korrekt.

– Det VG avdekker her er en påminnelse til skatteyterne om å følge godt med og ikke ta for gitt at verdifastsettelsen som Skatteetaten legger til grunn er riktig. Hvis du opplever at verdien som er grunnlaget for formuesberegningen er høyere enn 30 prosent av antatt markedsverdi, må du vurdere å klage, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

– Og dersom du klager, må du ikke legge ved dokumentasjon, men være forberedt på å gjøre det hvis skattemyndighetene ber om det, legger han til.

Kan lønne seg å klage

Slik dokumentasjon er takst eller verdivurdering.

Skatteetaten opplyser at 8412 boliger for inntektsåret 2016 fikk redusert formuesverdien med et snitt på 25 prosent etter at eieren klaget.

Mange kommuner bruker også Skattetatens boligverdi når de skriver ut eiendomsskatt. I dag har 282 av landets 422 kommuner eiendomsskatt på bolig, ifølge Huseierne.