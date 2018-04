SIKTET: Her er mannen i 40-årene avbildet for drøyt 10 år siden. Politiet mener å kunne ferdigstille etterforskningen mot ham i mai. Foto: Privat

Politiet etterforsker over ti anmeldelser mot kulturtopp

Publisert: 20.04.18 17:06

Mannen i 40-årene er siktet for voldtekter mot en rekke kvinner. Mange av forholdene ligger tilbake i tid, noe som innebærer en utfordrende bevissituasjon.

Da hadde politiet etterforsket medie- og kulturtoppen i all stillhet i nærmere to år.

Da hadde politiet etterforsket medie- og kulturtoppen i all stillhet i nærmere to år.

Politiet mener mannen har begått sovevoldtekter mot flere kvinner, ifølge VGs opplysninger. De har fortalt politiet at de var ruset da det skjedde.

Ifølge VGs opplysninger, skal forhold kulturtoppen er siktet for, blant annet ha skjedd i mannens egen leilighet.

Politiadvokat Hilde Strand opplyser til VG fredag at Oslo politidistrikt nå totalt etterforsker over ti anmeldelser mot mannen. Hun vil ikke opplyse det konkrete antallet.

– De fleste sakene gjelder forhold som er knyttet til fest- og nachspielsituasjoner. Vi ønsker ikke være mer konkret enn det, sier Strand.

– Ferdigstilt i mai

Politiadvokaten opplyser at flere av forholdene ligger tilbake i tid.

Dermed blir avhørene av de fornærmede og vitner hovedkilden i etterforskningen hvor de

de første anmeldelsene ble innlevert i 2015.

– Ettersom sakene ligger tilbake i tid, så blir det utfordrende bevissituasjon, som for eksempel innebærer begrensede muligheter for å sikre tekniske spor, sier Strand.

Politiadvokaten opplyser at politiet tar sikte på å ferdigstille etterforskningen i løpet av mai.

Mannen i 40-årene har ikke blitt fremstilt for varetektsfengsling i løpet av etterforskningen.

– Ingen nye anklager

Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, opplyser til VG at det allerede er omtalt i pressen i år at saken har økt i omfang.

31. januar i år omtalte Dagbladet at politiet etterforsket flere saker nå enn de gjorde i november i fjor, men avisen omtalte ikke antall anmeldelser.

– Etter denne omtalen har det meg bekjent ikke tilkommet nye anklager. Han har forklart seg til politiet om anklagene. Han opplever ikke å ha gjort noe straffbart, og erkjenner derfor ikke straffskyld, skriver advokat Myhre i en e-post.

– Etter den omfattende omtalen denne etterforskningen fikk i november, hvor også en av bistandsadvokatene tilsynelatende offentlig oppmuntret til å fremsette nye anklager, var økningen lite overraskende. Min klient var etter omtalen bekymret for dette fordi oppfordringen og omtalen kunne bidra til at mennesker ser på tidligere hendelser og relasjoner med nye øyne. Når det er sagt tar han også de siste anklagene veldig tungt, skriver Myhre videre.

Flere etterforskningskritt

Myhre opplyser at politiet etter anmodning fra forsvarets side har besluttet å gjennomføre flere etterforskningskritt.

– Min klient har i tillegg innlevert et betydelig materiale, inkludert bildebevis fra kvelder som anklager knyttes til. Samlet mener han dette vil kaste nytt lys over anmeldelsene. I tillegg at det vil vise hvordan omgivelsenes syn på han som person har blitt redefinert på grunn av den langvarige etterforskningen og oppmerksomheten den har fått, skriver Myhre.

Belastning å vente

Anne Kristine Bohinen er bistandsadvokat for noen av de fornærmede i saken.

– For dem som har anmeldt forholdene i 2015, begynner det å bli en ganske stor belastning at saken fortsatt er uavklart, nærmere tre år etter at det er anmeldt, sier Bohinen til VG.

Da VG snakket med henne i november i fjor håpte hun at etterforskningen snart var ferdig og sa at den hadde tatt veldig lang tid.

