Svindlet banker for over 30 millioner på ett år

Maria Mikkelsen

Sondre Nilsen (grafikk)

Publisert: 25.04.18 07:49

INNENRIKS 2018-04-25T05:49:18Z

Fem menn er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen for å ha misbrukt andres identiteter til å ta opp flere titalls lån.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett fikk gruppen ut 36 millioner kroner fra 36 ulike banker, de fleste i løpet av ett år. Retten mener bedrageriene faller inn under straffelovens § 60, den såkalte mafiaparagrafen:

«Lovbruddene framstår ikke som spontane eller leilighetspreget, men viser et mønster med flere likhetstrekk som tilkjennegir at virksomheten bærer preg av planmessighet og profesjonalitet», heter det i dommen.

Saken er resultat av en omfattende, tverretatlig etterforskning som startet etter bekymringsmeldinger om økonomisk kriminalitet i transport- og renholdsbransjen.

– Utnyttet andre

Fem menn med tilknytning til det tamilske miljøet pekes ut som hovedmenn i nettverket. De er dømt til mellom tre og seks års fengsel for blant annet grovt bedrageri.

– Det dreier seg om ulike former for økonomisk kriminalitet, i hovedsak lånebedragerier og misbruk av stråselskap. De har utnyttet andre personer for å få lån som ikke var ment å skulle nedbetales, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari.

Mennene er dømt til å betale en erstatning på totalt 25 millioner kroner.

«Leken foregår her»

Rettssaken mot de fem varte i drøye tre måneder. Den 252 sider lange dommen beskriver hvordan gruppen har jobbet systematisk med å utnytte andres identiteter til å ta opp lån. Ifølge tiltalen, som tidligere er omtalt av Aftenposten , utnyttet gruppen ulike 26 identiteter.

Operasjonene ble organisert fra et lokale på Romerike som ble eid av en 36 år gammel bilmekaniker.

«Skaffet meg dette, skaffet meg et kontor, så her oppbevares alt og leken foregår her», sier 36-åringen i en samtale som ble avlyttet av politiet.

«Legg det inn hos DNB»

I en av samtalene snakker bilmekanikeren (36) med en servicemedarbeideren (23) om hvordan de skal søke lån i navnet til en de først omtaler som «alkisen». Først snakker de om å logge inn på en e-postkonto i hans navn:

Må betale 11 millioner

En arbeidsledig 52-åring forklarte i retten at hans rolle var å motta bank-kodebrikkene og deretter forfalske selvangivelser og lønnsslipper. Deretter gikk han til banker og kredittinstitusjoner og søkte om to eller tre lån i vedkommendes navn, samtidig som han ofte opprettet en konto.

Mannen skal ha fått mellom 100-150.000 for hver lånekunde. Han fikk den strengeste straffen på 6 år og 6 måneder og ble dømt til å betale over 11 millioner kroner i personlig erstatning.

Hans forsvarer Steingrim Wolland varsler at dommen trolig vil ankes.

– Han har erkjent mye, men på en del vesentlige punkter mener han at han er uskyldig. Han blir blant annet dømt for medvirkning til momsbedrageri, noe han ikke har hatt noe å gjøre med, sier Wolland, som er kritisk bruken av mafiaparagrafen:

– Det er ikke noe mønster i hvem som har samarbeidet med hvem. Ulike personer har vært involvert. Politiet har forsøkt å lage et mønster og system som ikke er der.

Stjal onkelens identitet

Tre av mennene er også dømt for fiktiv fakturering og for å ha skjult svart omsetning.

Ifølge dommen lurte den 36 år gamle bilmekanikeren til seg sykepenger fra NAV, i tillegg til at han misbrukte onkelens identitet: Da onkelen døde, fortsatte han å motta onkelens lønn på totalt en halv million kroner. Først etter to år ble arbeidsgiveren, et renholdsselskap, varslet.

- Etterforskningen har vært siktet mot et nettverk og en gruppe som driver for alle former for økonomisk kriminalitet. Vi har brukt alle typer virkemidler og verktøy for å avdekke summen av denne kriminaliteten de bedriver. Det er den eneste måten å se det faktiske omfanget på, sier leder for taktisk etterforskningsavdeling ved Kripos , Eivind Borge.

Luksusklokker og kontanter

Kripos og Økokrim ledet etterforskningen med bistand fra NAV, Skatt Øst og Politiets Utlendingsenhet (PU). Høsten 2015 ble 21 personer pågrepet etter flere måneder med skjult etterforskning.

Det ble gjort beslag i blant annet 12 biler, 6 millioner kroner på kontoer og i kontanter og det ble tatt hefte i åtte boliger. Blant beslagene var også den 38 år gamle renholdsarbeiderens Breitling-klokke til 170.000 kroner.

– Jeg kan ikke se at vi i særlig grad har hatt en lignende sak som er etterforsket tverretatlig. Lime-saken ligner, og der venter man fortsatt på dom. Det unike i denne saken er at vi ikke har gått mot enkeltstående forhold, men på summen av kriminaliteten som begås, sier Borge.

Totalt 95 personer har vært siktet i saken, 25 av sakene er henlagt.

– Forsvarer det foreløpige resultatet ressursbruken i denne saken?

– Det vil alltid være en diskusjon, du klarer ikke å se omfanget før du er i gang. Det vil også bli reist flere saker i kjølvannet av denne saken, så resultatet vet vi ikke før vi har sett alle sakene i sin helhet, sier Borge.

– Skuffet

Bilmekanikerens (36) forsvarer Svein Holden varsler at dommen vil ankes.

– Han mener han burde vært frifunnet for en del av postene, og at straffeutmålingen under envher omstendigheter er for streng.

38-åringen, som erkjente å være en del av et organisert nettverk, er ifølge forsvarer Torgeir Tønsager Falkum fornøyd med å bli trodd på flere punkter. Falkum opplyser at de foreløpig ikke har tatt stilling til en eventuell anke.

- Han er skuffet over ikke å bli hørt i en del av anførslene han har fremmet og kjenner seg ikke igjen i deler av beskrivelsene. Vi skal bruke neste uke på å ta grundig stilling til om det blir en anke, sier 49-åringens forsvarer Gøran Møller-Christiansen.

– Økning

- Vi ser en økning i organisert kriminalitet, ikke bare innen trygd, men eksempelvis også innen skatt og lånebedragerier. Dette er ofte sammensatte saker, og vi er avhengig av et tverretatlig samarbeid, sier direktør i NAV Kontroll, Sverre Lindahl.

