FUNNET DØD: Natt til 12. desember 2014 ble Anne Linell Sundt (39) funnet død. Hennes kjæreste, som også er lege, er i dag dømt for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Foto: PRIVAT

Lege (59) dømt for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt: – Dommen er feil, og vil bli anket

Publisert: 20.04.18 10:45

Oslo tingrett dømmer den 59 år gamle legen for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt. Legen selv forteller at han vil anke dommen.

– Dommen er feil, og vil bli anket. Fagdommeren har gitt oss medhold, og vi ser fram til behandling i lagmannsretten, sier legen til VG.

– Hva mener du er feil?

– Det er mye feil, både faktum og tolkning. Anken blir skrevet umiddelbart, sier legen.

Den 59 år gamle legen, som var samboeren til Anne Linell Sundt (39), er i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap på kvinnen.

Dommen for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter ble avsagt under dissens. De to lekdommerne mente legen kunne dømmes for uaktsomt drap. Rettens mindretall, tingrettsdommer Ellen M. Martens, så seg ikke enig i det.

– Resultatet er tilfredsstillende slik vi ser det. Straffen er lavere enn det jeg påsto, men vi er fornøyd med at rettens flertall har vurdert på samme måte som oss, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

– Atypisk sak

Statsadvokaten karakteriserer saken som atypisk.

– Det finnes egentlig ingen saker som er direkte sammenlignbare med denne. Så at det har vært en diskusjon i retten kommer ikke så overraskende, sier Schei.

– Vi mener at det riktige her er en domfellelse og ser at rettens flertall er enig i det, sier han.

Den 59 år gamle legen dømmes også for brudd på helsepersonelloven, idet retten anser ham for å ha unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med forventede krav til faglig forsvarlighet.

Legen er også dømt for dokumentfalsk, ettersom tingretten mener han forfalsket Sundts testamente. Han er også dømt for grovt bedrageriforsøk, ved at han forsøkte å forlede Oslo byfogdembete med det forfalskede testamentet.

Legen er også dømt til å betale Anne Linnell Sundts to barn 125.000 kroner hver i oppreisning.

– Hadde en plikt

Da saken gikk for Oslo tingrett erkjente 59-åringen skyld for å dokumentfalsk, men avviste kategorisk at hans handlinger på noen måte kunne ha vært medvirkende til at kvinnen døde.

Han nektet også straffskyld for forsøk på grovt bedrageri, ved å forfalske testamente, slik at han ble begunstiget med arven etter kjæresten, skriver NTB.

Ifølge tiltalen medførte legens handlinger at Sundt utviklet stadig sterkere avhengighet til og et økende forbruk av flere av de medikamentene han stilte til disposisjon for henne, og at hun som følge av dette døde av en overdose av flere ulike legemidler natt til 12. desember 2014.

Rettens flertall mente at legen var sterkt å bebreide ettersom han hadde gjort dødelige doser opiater tilgjengelig for Sundt, og at han visste at hun var sterkt avhengig av stoffene.

Flertallet mente videre legen hadde plikt til å avverge at Sundt tok en overdose av opiater med døden til følge, og at han ikke fulgte opp plikten ved at han gjorde de potensielt dødelige dosene med legemidler tilgjengelige for Sundt natten hun døde.

Rettens mindretall peker på at legen ikke har foretatt noen aktiv konkret handling som kan ha forårsaket dødsfallet, og at legen ikke hadde noen avvergingsplikt natten hun døde.

Smerteplagene var enorme

Et sentralt tema for rettssaken var Sundts sykdomsbilde og smerteplager, noe legen innrømmet at han behandlet henne for etter at de ble kjærester i februar 2012.

– Smerteplagene hennes var helt enorme. De levde jeg med dag og natt. Det var en vanskelig situasjon da jeg var hennes kjæreste og ikke hennes behandlende lege. Når man tenker på smerte, så er det vanskelig å definere. Hun beskrev de selv, disse smerteanfallene, som at en hai hadde bitt rundt benet hennes og prøvde å rive det av henne. Hun ristet og fikk kramper og måtte slå seg selv og stakk seg med skarpe gjenstander for å døyve smertene, sa legen i sin frie forklaring.

– Det er også bakgrunnen for at jeg under grundig veiledning måtte gi henne smertestillende medisiner, også morfinpreparater. Det gjorde at hun fikk et liv som var mulig for henne å leve. Uten den hjelpen var det umulig for henne å fungere og leve, sa legen.

