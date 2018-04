DRO PÅ FEST: Trond Giske deltok på Løvebakken AUFs påskefest tidligere denne måneden. Det var ikke snakk om en offisiell fest i regi av ungdomspartiet, men en samlig med tidligere AUF-ledere og andre stortingspolitikere. Foto: Hallgeir Vågenes

Nettavisen-redaktør kritiserer VG-sak: - Var ikke noen AUF-fest

Publisert: 16.04.18 19:53 Oppdatert: 16.04.18 20:49

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, kritiserer medienes omtale av Trond Giskes deltakelse på Løvebakken AUFs påskefest i april.

VG publiserte søndag en sak om at Trond Giske deltok på en påskefest i regi av Løvebakken AUF den 5. april.

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, skriver i en kommentar i dag at det er utrolig hvordan enkelte mediehistorier vokser, og at mediene fortalte historien slik at mange lesere ikke kunne «unngå å misforstå»:

«Jeg fikk selv med meg alle meldingene søndag, og tenkte straks at dette burde Giske latt være. Ærlig talt, dra på fest med ungdommer nå, så kort tid etterpå! Helt til jeg leste litt grundigere: For dette var jo ikke noen «AUF-fest». Det var den årlige, private middagen til stortingsrepresentanter som har hatt sentrale verv i AUF. Altså i hovedsak eldre menn,» skriver han.

Mener intervjuobjektene ikke forsto realiteten

Han skriver også at NRK og VGs intervjuobjekt, Anna-Sabina Soggiu, som omtalte saken som «rystende», trolig ikke hadde fått med seg realitetene i saken.

«Hun er tydeligvis ikke klar over at arrangementet nettopp er for eldre tillitsvalgte. NRKs journalist gjør heller ikke noe som helst for å rette opp misforståelsen. Det gjør heller ikke VG, som også har intervjuet henne».

VG har i dag vært i kontakt med Soggiu nok en gang, som bekrefter at hun var klar over hva slags arrangement det var snakk om, og at hun fortsatt står for kritikken.

– Det eneste jeg kan si da er at jeg ikke kan benekte at hun skjønte det, men at da framstår hennes kommentar som uforståelig for meg, sier Stephansen til VG.

VG-redaktør: Beklager fremstillingen

– I saken gikk det ikke klart frem at dette var en fest i regi av tidligere AUF-medlemmer som nå sitter på Stortinget eller har andre verv i Ap. Det gikk heller ikke klart frem at Trond Giske var invitert til festen. Dermed kunne leserne få inntrykk av at Trond Giske hadde kommet uanmeldt til en fest i ungdomspartiet, noe som ikke var tilfelle, sier VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

– VG beklager dette. Vi har oppdatert nettsaken der vi har presisert opplysningene.

Saken var først publisert av NRK, og VG fulgte opp saken med egne intervjuer og opplysninger.

– Visste hva jeg svarte på

Anna-Sabina Soggiu mener kritikken av omtalen som en «AUF-fest» bare er en avsporing.

– Løvebakken AUF er ikke et vanlig AUF-lag, det vet alle som har vært i AUF. Det består av unge stortingsrepresentanter som har bakgrunn fra AUF. På det årlige julebordet inviteres tidligere ledere, ansatte og de øverste tillitsvalgte i AUF, sier Soggiu til VG mandag.

Ap-veteran Grethe Guldbransen Fossum, som også uttalte seg kritisk i går , sier at hun fortsatt mener det samme.

– Jeg visste hva jeg svarte på, sier hun.