Død person funnet i Lysakerelva

Publisert: 22.04.18 15:58 Oppdatert: 22.04.18 16:19

Ble funnet av forbipasserende.

– Den døde personen ble funnet i elva overfor Bærumsveien, og det jobbes nå med å få personen opp av vannet. Vi vet ennå ikke hva som har skjedd, sier operasjonsleder Marit Aune til VG ved 15.50-tiden.

Det var ved 15-tiden at politiet først meldte om et mulig funn av et menneske i den strie elva i Bærum. Brannvesenet har siden det lett med dykkere.

Det er uvisst hvor lenge vedkommende har ligget i elva, opplyser politiet. Videre opplysninger om avdøde vil ikke bli gitt før pårørende er varslet.