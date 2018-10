FISKER MED STIKK: I Finnmark må «søringer» betale mer enn finnmarkinger for å fiske og jakte. Arild Lie Jonsmyr fra Vestfold mener det er diskriminerende. Foto: Privat

Her må finnmarkinger betale mer for å fiske laks

INNENRIKS 2018-10-08T21:05:28Z

Finnmarkinger i Vestfold må betale tre ganger så mye for å fiske etter laks.

- Vi kjører samme stil neste sesong, sier en av fiskerne.

Publisert: 08.10.18 23:05 Oppdatert: 08.10.18 23:16

Det hele startet med at vestfoldingene hadde sett seg lei på at Finnmark har egne priser for nordmenn som ikke er bosatt i det nordnorske fylket.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte Finnmark-prisene i Hagnevassdraget, som består av elvene Svartåa, Hagnes og Skorgelva. Grunneierne har også skrevet et innlegg om prisene på Facebook .

Prisforskjellene for «søringer» og finnmarkinger bunner i Finnmarksloven fra 2005 (se faktaboks).

FeFo Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, og er landets nest største grunneier etter Statskog.

Statens grunn i Finnmark ble 1. juli 2006 overført til innbyggerne i Finnmark gjennom FeFo. Bakgrunnen er Finnmarksloven fra 17. juni 2005, som gir finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke.

Arealet og ressursene i Finnmark skal forvaltes på vegne av befolkningen i Finnmark. Kilde: Finnmarkseiendommen

Loven gir finnmarkinger rettigheter til land og vann i fylket. Finnmarkinger får dermed fiske og jakte til en billigere pris enn nordmenn fra andre steder i landet.

– Jeg synes ikke det er riktig. Jeg mener norsk natur skal være for folk flest, sier laksefisker Arild Lie Jonsmyr om at «søringer» har egne priser i Finnmark.

(Saken fortsetter under videoen)

Han har selv fisket i fylket siden 80-tallet. Nå har han fått nok av det han beskriver som diskriminering av nordmenn som ikke er fra Finnmark.

– Så lenge reglene er slik i Finnmark, kommer vi til å fortsette.

Jonsmyr er en av grunneierne rundt lakseelven Hagnevassdraget ved Sandefjord i Vestfold.

I sommer fant Jonsmyr og de andre grunneierne ut av at de skulle komme med en liten «takk for sist» til finnmarkingene.

– Hvis de kommer hit, må de betale det samme som vi må i Finnmark. De kan ikke bare ta penger fra oss søringer, mener laksefiskeren.

Fiskerne i Hagnevassdraget opprettet Finnmark-prisene i midten av september.

– Har dere hatt finnmarkinger på besøk siden den gang?

– Nei, sier Jonsmyr og ler.

(Saken fortsetter under videoen)

Han tror både fiskeglade «søringer» og finnmarkinger tar det hele på en humoristisk måte. Samtidig er han klar på at han synes prisforskjellene i Finnmark er urettferdige overfor nordmenn fra de andre fylkene.

– Det er diskriminering. De prøver å utestenge oss, og likestiller seg ikke med resten av landet. Når skal det bli ett land? Det er Finnmark, og så er det resten av landet, slår han fast.

– Hva skal dere gjøre når Troms og Finnmark slår seg sammen?

– Vi får se, smiler han.

Ingen forståelse

Direktør for Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) mener på sin side at fiskerprisene i Finnmark er rettferdige.

- Jeg har ingen forståelse for at de synes det er urettferdig. Finnmarkingene er grunneiere, ifølge Finnmarksloven, og det skulle da bare mangle at grunneierne ikke betalte like mye som alle andre. De må gjerne svare med samme mynt, men jeg tviler på at det er så mange finnmarkinger som drar dit for å fiske uansett, sier han til VG.

Kommunikasjonsjef i Norges Jeger- og Fiskerforbundet (NJFF), Espen Farstad, sier til VG at han ser på Finnmark-prisene som et stunt fra «søringenes» sin side.

– Dette er selvsagt en sak uten reelt innhold, men snarere en markering av hvor dumt han synes dette er. Ved et par anledninger har NJFF påklaget forvaltningen av jakt og fiske til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, da vi mener at Finnmarkseiendommen «tøyer strikken». Vi oppfatter reguleringene og begrensingene for tilreisende jegere nå i sum som så omfattende at tilreisende jegere i praksis har en langt dårligere og mindre forutsigbar tilgang på småviltjakt i fylket. Tidligere har vi også påklaget de urettmessige forskjellene i fiskeforvaltningen, sier han.