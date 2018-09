MÅ MØTE: Straffesaken mot den overgrepstiltalte faren starter i Oslo tingrett mandag. Det er satt av tre dager til forhandlingene. Foto: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Far tiltalt for overgrep mot sønn og stedatter

INNENRIKS 2018-09-17T06:56:46Z

Politiet mener faren fra Østlandet gjennom flere år forgrep seg mot sin mindreårige sønn og stedatter.

Publisert: 17.09.18 08:56

Nå står faren tiltalt i Oslo tingrett for blant annet seksuell omgang med barn under 10 og 14 år.

Ifølge tiltalen, forgrep han seg mot stedatteren minst én gang i perioden 2007–2008.

Noen år senere skal han ha forgrepet seg på nytt, men da mot sin egen sønn.

Ifølge tiltalen pågikk disse overgrepene fra sommeren 2013 til vinteren 2015 – da sønnen selv avslørte ham ved å åpne seg om det som skal ha pågått.

– Han har erkjent straffskyld, sier farens forsvarer, advokat Kirsten Sigmond, til VG.

I tiltalen fremkommer det også at faren er anklaget for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, noe som da gjelder overfor hans egen sønn.

Når det gjelder stedatteren, har påtalemyndigheten også tiltalt ham for overgrep mot en person under 18 år som han har omsorg for.

Tiltalen: Chattet om grove overgrep

Da sønnen fortalte om overgrep i februar 2015, var faren i besittelse av 6748 bilder og 16 videoer som viser overgrep mot barn eller seksualiserer barn, ifølge tiltalen.

Han ble pågrepet og varetektsfengslet i en periode, før han ble løslatt.

Politiet mener faren skaffet seg overgrepsmaterialet ved planmessige søk på Internett eller ved at andre sendte ham filer.

Politiet: Fortsatte etter løslatelsen

I perioden 2012 til 2016 skal faren ha vært aktiv i ulike chatteforum på Internett hvor han ga uttrykk for overgrepene mot sønnen og stedatteren.

Ifølge tiltalen, er meldingene som faren har skrevet og delt « svært grove » og beskriver grove seksuelle overgrep mot barn.

« Herunder bruk av tvang og neddoping », står det i tiltalen.

Politiet mener at faren fortsatte å laste ned overgrepsmateriale fra Internett etter at han ble løslatt fra varetekt. I februar 2016, om lag ett år etter at sønnen avslørte ham, var han i besittelse av 77 nye bilder som seksualiserer barn, ifølge tiltalen.

Risikerer forvaringsdom

Straffesaken mot faren starter i Oslo tingrett mandag. I tillegg til å ha erkjent straffskyld, så har han også godtatt erstatningskravene som barna har rettet mot ham.

Påtalemyndigheten har varslet at de vurderer å legge ned påstand om forvaring.