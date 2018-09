Ap-Støre: Ser positivt på mulighetene for samarbeid

Sjokkbeskjeden fra KrF-leder Knut Arild Hareide brer seg nå ut i det politiske Norge. Jonas Gahr Støre (Ap) fikk telefonen om Hareides retningsvalg en halvtime før talen.

– Jeg mener det var en viktig, historisk tale fra KrF og kanskje norsk politikk. Jeg synes det er spennende. Jeg er positiv til den retningen, det vil være viktig for å få Norge på ny kurs, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre kort tid etter at KrF-lederen hadde gitt sitt råd til sitt parti: Å samarbeide med Ap og Sp, uten SV.

– Et politisk samarbeid må ta utgangspunkt i det som forener oss. KrF og Arbeiderpartiet deler viktige fellesskapsverdier i politikken. Begge partier har et sterkt sosialt engasjement, og vi finner ofte sammen i saker som rettferdig fordeling, bistand og fattigdomsbekjempelse. Derfor ser jeg positivt på de mulighetene et forpliktende samarbeid mellom våre to partier åpner for, slår han fast.

Hareide ringte

Støre beskriver KrF-lederens tale under landsstyret fredag som historisk.

– Dette er starten på en ny kurs for KrF. Jeg tror ingen skal blande seg inn internt når et parti legger ny strategi, uttalte han under pressekonferansen i Vandrehallen på Stortinget.

– Ble du overrasket?

– Han ringte meg en halvtime før han holdt talen, så akkurat det kom ikke som en overraskelse. Men hvordan han bygget opp resonnementet på, er viktig for meg. Vi må ha respekt for hverandre. Jeg er sikker på at hvis det er en vilje, er det en vei. Da må vi ha respekt for at vi har forskjeller.

– Arbeiderpartiet er åpen mot sentrum. Det er jeg trygg på verdimessig og politisk.

Om et mulig samarbeid med SV, sier Ap-lederen at han ikke har lukket døren til noen av de mulige samarbeidspartnerne. KrF-lederen slo derimot fast at han ønsker en regjering med Sp og Ap, uten SV. Det betyr at de må ha støtte fra Stortinget, for de tre partiene alene har ikke flertall.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med SV fredag ettermiddag.

– Vi kan ikke kommentere dette nå, fordi Audun er på reise, sier kommunikasjonssjef Siri Gjørtz til VG.

– Jeg har tekstet så vidt med han og vi har blitt enige om å avvente med å gi en kommentar fordi han er på reise. Ifølge Gjørtz er Lysbakken på Vestlandet i forbindelse med opprettelsen av et nytt SV-lag på Austvoll.

I en tale til KrFs landsstyre fredag ettermiddag kom KrF-leder Knut Arild med sin anbefaling om hvor partiet bør gå: Og han peker til venstre.

Han ba KrF om å vurdere en regjering med Ap og Sp, uten SV. Det innebærer at han da vil bidra til å felle Erna Solberg som statsminister.

– En sterk og god tale, med en spennende anbefaling jeg har ventet på, sier Terje Aasland, leder i Telemark Ap til VG.

– Jeg har respekt for at KrF nå skal ha en prosess i eget parti på hvilken retning de skal gå. Den prosessen og debatten skal de få ta selv. Vi har åpenbart mye tilfelles med KrF når det kommer til å jobbe for fellesskapet, noe samarbeidet mellom AP og KrF i Troms er et godt eksempel på, sier leder Cecilie Terese Myrseth i Troms Arbeiderparti til VG.

I sin tale til partiet understreket Hareide de store forskjellene mellom KrF og Frp. Flere i hans parti har tatt til orde for at KrF bør inn i regjeringen med Høyre, Frp og Venstre . Det vil ikke KrFs partileder.

– Det er Frp og ikke Høyre jeg ser som den store utfordringen i denne regjeringen. Skal vi få en regjering med størst tyngdepunkt i sentrum, mener jeg vi må vurdere Arbeiderpartiet, sier Hareide.

Hareide til KrF : Ber partiet forhandle med Ap og Sp om regjering

Rødt vil ikke bremse regjeringsskifte

Rødt leder Bjørnar Moxnes sier til VG at Rødt ikke blir noen stor brems for å hindre at regjeringen går av.

– Tror du det kan bli et regjeringsskifte?

– Hvis partiet hans ( Hareides, red.anm. ) er enig i at de har mest å hente hos Sp og Ap, vil det før eller siden komme en sak i Stortinget hvor det blir satt på spissen. Vi vil bli kvitt den borgerlige regjeringen så fort som overhodet mulig, sier Moxnes til VG.

– Vil dere støtte dette?

– Vi får jo se hva saken blir, men jeg tror ikke Rødt blir en stor bremse for å hindre at en Frp-H regjering går av.

Raja: Hareide undervurderer Solberg

Venstres Abid Raja sier til VG at han har et nært forhold til Hareide, og at han skjønner godt hva han sier og den avstanden han føler til Frp.

– Det er den samme avstanden, både i retorikk og politikk, som vi i Venstre har følt på. For oss har likevel muligheten for politisk gjennomslag vært avgjørende. Jeg tror Hareide gjør en for rask analyse av sine egne gjennomslag i samarbeidet med regjeringen. De har fått meget godt betalt for sin vippeposisjon de siste årene, og jeg tror fortsatt KrF vil få bedre betalt på borgerlig side.

– Frykter du at KrF vil bidra til å felle regjeringen i løpet av høsten?

– Vi hører jo hva Hareide sier. Hvis partiet følger han, så er jo det er nærliggende konklusjon, men vi er ikke der ennå.

Raja mener mener Frp har endret seg som regjeringsparti etter at Sylvi Listhaug og Per Willy Amnundsen gikk av som statsråder.

– Retorikken er en helt annen nå. Frp i regjering er noe helt annet enn Frp på Stortinget og Frp i media.

Samtidig mener han Hareide undervurderer Erna Solbergs popularitet som statsminister.

Carl I. Hagen: - Veldig spennende

Carl I. Hagen (Frp) er ikke overrasket over Hareides ønske om samarbeid med Ap og SV.

– Det er forsåvidt en naturlig konsekvens av den venstredreiningen som har vært i Krf lenge, sier Hagen og peker på at SV nå kan komme på vippen.

– Dette blir veldig spennende. Nå har han sagt nei til begge de realistiske flertallsalternativene. I det øyeblikket han samarbeider med Sp og Ap er det ikke flertall...da er det SV som kommer på en slags vipp, sier Hagen som tror at mange internt i Arbeiderpartiet heller vil samarbeide med SV enn Krf.

– Nå er det Jonas Gahr Støre som får spagaten internt hos seg.