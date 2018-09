BEKLAGER: Rektor ved Allanengen skole i Kristiansund legger seg helt flat etter formuleringen. Her fotografert i 2016. Foto: Terje Bringedal

Konvolutt med penger skulle gi barna plass foran i pølsekøen – rektor legger seg flat

INNENRIKS 2018-09-20T08:19:00Z

I anledning årets TV-aksjon til inntekt for Kirkens Bymisjon, sendte rektor ved Allanengen barneskole i Kristiansund ut et brev til de foresatte. Det skapte reaksjoner.

Publisert: 20.09.18 10:19 Oppdatert: 20.09.18 11:19

«Poenget med denne dagen er IKKE å ha en plass for kjøp og salg, men at elevene har med seg et økonomisk bidrag i en lukket konvolutt, som kan leveres inn for å få utdelt vaffel eller pølse. De som kommer med konvolutt vil komme først frem i køen», heter det i brevet signert rektor ved skolen, Sveinung Solberg.

Det er siste setning som har fått flere til å reagere.

– Jeg lurer bare på hvorfor de ungene, hvis familie har ressurser til å sende med ungene en konvolutt med penger til TV-aksjonen, skal komme foran de som ikke kan sende med ungene penger, når Kirkens bymisjons slagord for TV-aksjonen er «Mindre alene sammen»? skriver Johan Kippervik i et innlegg på Kristiansund kommunes Facebook-side.

Også varaordfører Ragnhild Helseth, som er leder i den lokale TV-aksjonskomiteen, tok avstand fra formuleringen, skriver Tidens Krav, som først omtalte saken.

– En søvnløs natt

Solberg gikk onsdag ut i lokalavisen for å forklare seg.

– Det ble en søvnløs natt som følge av den formuleringen. Noen ganger skriver man noe dumt. Jeg kan ikke trekke det tilbake, men jeg kan forklare, sier Solberg til avisen.

Dette er brevet de foresatte fikk:

Til VG utdyper han at meningen med formuleringen var at de som hadde bidrag til aksjonen skulle rekke å levere inn pengene før lunsjpausen var over.

– Det var aldri meningen å bruke dette som et knep for å få folk til å sende penger. Vi har en halvtime på å dele ut vafler og pølser til 300 elever, og med manko på tid var det en mulighet for å de som hadde med penger skulle få gi sine bidrag, forklarer rektoren.

– Håper jeg har rettet opp

Han forteller at Allanengen skole er en mottaksskole hvor over 45 prosent har minoritetsbakgrunn.

– Vi har virkelig lagt oss i selen for å få til integrering og inkludering. Det var aldri meningen at noen skulle føle seg utenfor, understreker Solberg.

For å inkludere alle har løsningen nå blitt at alle får med en konvolutt dagen før, som leveres anonymt dagen etter – med eller uten pengebidrag.

– Det var en klønete formulering fra min side. Jeg burde formulert meg annerledes og håper jeg nå har rettet opp.