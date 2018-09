REAGERER: Stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad reagerer kraftig på at varslene om ventilasjonshullene ikke har blitt tatt på alvor over så lang tid. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Olaug Bollestad (KrF) om sigarettavsløringen: – Det er helt uakseptabelt

Helse- og stortingspolitiker, Olaug Bollestad mener det er helt uakseptabelt at varslene om ventilasjonshullene i norske sigaretter ikke har blitt tatt på alvor. Hun ønsker nå at norske myndigheter forby hullene, og går til innkjøp av egen testmaskin.

Lørdag kunne VG avdekke historien om de mikroskopiske hullene på utsiden av norske sigarettfiltre.

En ny test i et uavhengig laboratorium avslører nemlig at flere norske sigaretter kan være mye farligere enn det som står på pakken.

LES DEL 1: De usynlige hullene

I avsløringene har VG blant annet avdekket at norske helsemyndigheter aldri har testet sigaretter i egne røykemaskiner, men i bransjens egne.

Dette, til tross for at de de siste 20 årene har mottatt flere varsler om ventilasjonshullene og ISO-målemetoden som bransjen bruker.

– Bør forby hullene og gå til innkjøp av egen testmaskin

Helse- og stortingspolitiker, Olaug Bollestad (KrF) mener det er helt uakseptabelt at varslene om ventilasjonshullene ikke har blitt tatt på alvor gjennom to tiår.

– Dette burde være en sentral del i forebyggingen: at man virkelig vet noe om både innhold og ikke minst hullene, sier hun.

Bollestad mener nå norske myndigheter bør forby hullene, og gå til innkjøp av egen testmasksin.

I 2007 søkte Folkehelseinstituttet om å få egne røykemaskiner, etter over en tid å ha vært bekymret over at Norge hverken tester eller overvåker tobakksbruk.

De pekte da på at tobakksprodukter er det minst regulerte produktet på det norske markedet.

Den samlede prislappen for laboratorium, røykemaskin og etableringen av et forskermiljø ble da beregnet til 6,6 millioner kroner. Folkehelseinstituttet fikk imidlertid ikke midler til egen røykemaskin.

LES HELE DEL 4: Myndighetene svarer

Les hele Helsedirektoratets tilsvar til VG nedenfor:

Samfunnsmessig- og menneskelig klok investering

Bollestad mener en slik investering både vil være samfunnsmessig- og menneskelig klok:

– Når man vet hva det koster for den enkelte person som blir syk i fortvilelse, behandling, smerte, fravær, mulig død, og hva forebygging og behandling koster samfunnet, er investeringene i en egen testmaskin og personale til denne viktig.

Reagerer sterkt

VG har også funnet ut at det ikke har blitt skrevet rapporter om innholdet i norske sigaretter de siste ti årene, slik Helsedirektoratet egentlig er pliktet til å gjøre.

– Jeg reagerer også sterkt på at helsedirektoratet ikke har prioritert dette arbeidet når man har hatt en røykelov i 20 år. At man vet man kan spare liv, også glipper man på denne måten, sier Bollestad.

Helsepolitikeren mener handling er det eneste som nytter nå, og er glad folkehelseminister Åse Michaelsen er på saken og vil ta grep .